«Врачи работают на износ и неделями не видятся со своими семьями»

Вот уже несколько месяцев медики всего мира пытаются победить смертельный вирус и врачи Рассказовской центральной больницы не исключение. В апреле этого года там открыли специализированное отделение на 80 коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией.

- Мы, как и все другие больницы, сейчас находимся на передовой борьбы с коронавирусом. Наша задача — не допустить распространения инфекции и спасти жизни тех, кто уже заболел, - сказала главный врач лечебного учреждения Надежда Семьяниновна. – Для работы с пациентами у нас задействованы все отделения.

По словам Надежды Николаевны, Рассказовская ЦРБ полностью оснащена необходимым оборудованием, лекарствами, транспортом, средствами индивидуальной защиты, аппаратами искусственной вентиляции легких и подводкой кислорода более чем к 60 койкам. Кроме того, все врачи и средний медицинский персонал, который работает с пациентами, больными COVID-19, прошли специальное обучение.

- В настоящее время медики работают буквально на износ. Многие из них находятся на ногах по 12 часов в сутки, а кто-то вообще неделями не видится со своими семьями, потому что живет прямо в больнице, - поясняет главврач Рассказовской ЦРБ. - Конечно, условия непростые, особенно сейчас, когда им приходится работать в такую жару в защитных костюмах и масках.

Всего в отделении для лечения пациентов с коронавирусом трудятся более 120 человек. Помимо 80 коек для больных, там функционируют еще и 90 диагностических. Также в ЦРБ работает отдельная, так называемая «коронавирусная» бригада скорой помощи.

- Работы очень много, нагрузка на медиков увеличилась в десятки раз, в том числе на руководителя больницы и его команду, - признается Надежда Семьяниновна. - На данный момент мне, как главному врачу, необходимо оперативно реагировать на меняющуюся эпидемиологическую ситуацию. К нам поступает много вопросов от пациентов, касающихся коронавируса, а также от самих врачей. Среди каждодневных вопросов, заслуживающих особого внимания, обеспечение бензином нашего транспорта. Мы стараемся решать все своевременно, чтобы медики как можно скорее смогли приезжать на вызов к нашим пациентам.

Что касается стимулирующих выплат за оказание медицинской помощи больным с коронавирусом, то главный врач Рассказовской ЦРБ уверяет, что проблем с этим нет. Медики получили их в полном объеме за апрель, май, и в ближайшее время больница готовится выплатить средства за июнь.

В преддверии праздника Дня медицинского работника, который в этом году отмечается 21 июня, руководство Рассказовской ЦРБ вручило медикам награды и ценные подарки. Врачи всегда считались представителями одной из самых почетных профессий, а сейчас, когда в мире бушует пандемия, люди еще больше почувствовали их ценность.

- Хочу пожелать коллегам крепкого здоровья, стойкости духа, терпения и, конечно же, скорейшей победы над инфекцией. Искренне благодарю их за высокий уровень профессионализма, добрые сердца, умелые руки! - сказала Надежда Николаевна. - Пациентам же хочу сказать, чтобы они берегли себя и не паниковали. Всем нам нужно принять новые условия, в которых мы живем, и, скорее всего, поживем еще какое-то время. Главное — соблюдать рекомендации медиков, носить маски в общественных местах и по возможности соблюдать самоизоляцию.

Ксения АЛЕШИНА

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