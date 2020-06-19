2020-06-19T15:01:20+03:00
Общество

«Врачи работают на износ и неделями не видятся со своими семьями»

В преддверии Дня медицинского работника главный врач Рассказовской ЦРБ поблагодарила своих коллег за самоотверженный труд
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Вот уже несколько месяцев медики всего мира пытаются победить смертельный вирус и врачи Рассказовской центральной больницы не исключение. В апреле этого года там открыли специализированное отделение на 80 коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией.

- Мы, как и все другие больницы, сейчас находимся на передовой борьбы с коронавирусом. Наша задача — не допустить распространения инфекции и спасти жизни тех, кто уже заболел, - сказала главный врач лечебного учреждения Надежда Семьяниновна. – Для работы с пациентами у нас задействованы все отделения.

По словам Надежды Николаевны, Рассказовская ЦРБ полностью оснащена необходимым оборудованием, лекарствами, транспортом, средствами индивидуальной защиты, аппаратами искусственной вентиляции легких и подводкой кислорода более чем к 60 койкам. Кроме того, все врачи и средний медицинский персонал, который работает с пациентами, больными COVID-19, прошли специальное обучение.

- В настоящее время медики работают буквально на износ. Многие из них находятся на ногах по 12 часов в сутки, а кто-то вообще неделями не видится со своими семьями, потому что живет прямо в больнице, - поясняет главврач Рассказовской ЦРБ. - Конечно, условия непростые, особенно сейчас, когда им приходится работать в такую жару в защитных костюмах и масках.

Всего в отделении для лечения пациентов с коронавирусом трудятся более 120 человек. Помимо 80 коек для больных, там функционируют еще и 90 диагностических. Также в ЦРБ работает отдельная, так называемая «коронавирусная» бригада скорой помощи.

- Работы очень много, нагрузка на медиков увеличилась в десятки раз, в том числе на руководителя больницы и его команду, - признается Надежда Семьяниновна. - На данный момент мне, как главному врачу, необходимо оперативно реагировать на меняющуюся эпидемиологическую ситуацию. К нам поступает много вопросов от пациентов, касающихся коронавируса, а также от самих врачей. Среди каждодневных вопросов, заслуживающих особого внимания, обеспечение бензином нашего транспорта. Мы стараемся решать все своевременно, чтобы медики как можно скорее смогли приезжать на вызов к нашим пациентам.

Что касается стимулирующих выплат за оказание медицинской помощи больным с коронавирусом, то главный врач Рассказовской ЦРБ уверяет, что проблем с этим нет. Медики получили их в полном объеме за апрель, май, и в ближайшее время больница готовится выплатить средства за июнь.

В преддверии праздника Дня медицинского работника, который в этом году отмечается 21 июня, руководство Рассказовской ЦРБ вручило медикам награды и ценные подарки. Врачи всегда считались представителями одной из самых почетных профессий, а сейчас, когда в мире бушует пандемия, люди еще больше почувствовали их ценность.

- Хочу пожелать коллегам крепкого здоровья, стойкости духа, терпения и, конечно же, скорейшей победы над инфекцией. Искренне благодарю их за высокий уровень профессионализма, добрые сердца, умелые руки! - сказала Надежда Николаевна. - Пациентам же хочу сказать, чтобы они берегли себя и не паниковали. Всем нам нужно принять новые условия, в которых мы живем, и, скорее всего, поживем еще какое-то время. Главное — соблюдать рекомендации медиков, носить маски в общественных местах и по возможности соблюдать самоизоляцию.

Ксения АЛЕШИНА

Материал размещен при поддержке АО «Биохим»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Депутаты-медики: принципы жизни
Накануне Дня медицинского работника (в этом году 21 июня), депутаты Воронежской областной Думы, совмещающие законотворческую деятельность с медицинской, рассказали о выборе профессии и о том, как работа врачом помогает писать законы
Поздравления с Медовым Спасом 2020
Август богат на православные праздники, один из них Медовый Спас, в 2020 году он празднуется 14 августа — эта дата постоянна для каждого года. Представляем красивые стихи и добрую прозу, чтобы вы могли поздравить родных и близких с этим днем
Новости 24
Пропавшие в Тамбовской области 28-летняя женщина и ее 8-месячная дочь найдены мертвыми
На трассе в Тамбовском районе загорелась фура с мясом
В Тамбовской области судебный пристав незаконно освобождал нарушителей от обязательных работ
Расследование исчезновения 28-летней женщины и 8-месячного девочки взяла на контроль прокуратура Тамбовской области
Житель Тамбовщины лишился мотоблока и прицепа из-за долга по алиментам
В хозяйстве Тамбовского района бруцеллезом заболели 15 коров
Александр Никитин зарегистрировался в качестве кандидата на должность губернатора Тамбовской области
Тамбовчане могут украсить парки и скверы фигурками голубей
Тамбовчанин «исчез» с работы с двумя топливными картами на 1000 литров бензина
Тамбовчанину грозит крупный штраф либо до пяти лет колонии за кражу доильного аппарата
На Тамбовщине мотоциклист без прав устроил аварию
Двое братьев из Тамбовской области похитили 7 столбов ЛЭП
Два случая коронавируса привезли на Тамбовщину из Саратовской области
В лобовом столкновении на тамбовской трассе погиб 36-летний водитель
В Тамбовской области в реке Лесной Воронеж утонул 8-летний мальчик
В Тамбовской области пропала женщина с 8-месячным ребенком
В Тамбовской области ввели «рекомендательный» режим самоизоляции
Сроки окончания реконструкции тамбовского «Спартака» наметили на осень
В Тамбовской области работники лесхоза обманом похитили более 60 кубов древесины
В Тамбове благоустраивают дорогу на Ново-Рубежном переулке
«Моршанская мануфактура» погасила многомиллионный долг по зарплате
В Тамбове более 70 домов, четыре детских сада и поликлиника останутся без горячей воды
Двое тамбовчан, угрожая пистолетом, избили молодую девушку
Работники Жердевской больницы жалуются на отсутствие выплат за работу с больными коронавирусом
В Тамбовской области мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей за удар в глаз полицейскому
На севере Тамбова планируют построить новый стадион
Тамбовчанка, переходившая дорогу в неположенном месте, попала под колеса «Mazda CХ-7»