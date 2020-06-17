2020-06-17T16:33:12+03:00
Общество

Тамбовчане требуют вернуть троллейбусы

Горожан возмутила отмена двух маршрутов, на которых работал электротранспорт
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Горожане опасаются исчезновения троллейбусов с городских улицГорожане опасаются исчезновения троллейбусов с городских улицФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Жители областного центра возмущены отменой двух популярных троллейбусных маршрутов, которые до недавнего времени работали в городе. По решению мэрии электротранспорт больше не будет курсировать по направлениям №1 и № 4. Напомним, первый маршрут связывал север Тамбова (от остановки «Магистральная) и юг города (до остановки «Динамо»). Троллейбус №4 следовал от завода «Пигмент» на ул. Монтажников до бульвара Энтузиастов и через ул. Чичканова возвращался к остановке у предприятия. Теперь «рогатых» на этих направлениях, к огорчению жителей города, не будет. Тамбовчане всегда трепетно относились к электротранспорту и, узнав о том, что количество троллейбусов на улицах города уменьшится, они требуют вернуть его на улицы города.

- На днях его ни с того ни с сего отменили троллейбус №1 и передвигаться по городу стало некомфортно! От «Динамо» теперь ходят одни автобусы, в которых шумно и очень жарко, - говорит тамбовчанин Юрий Никулин. – Троллейбус для нас был настоящим спасением, ежедневно этим транспортом пользовались сотни тамбовчан, его обязательно нужно вернуть на маршрут.

Более того, отмену двух троллейбусов тамбовчане восприняли как «начало конца» всего городского электротранспорта. Эти опасения, кстати, не беспочвенны – уже много лет предприятие МУП «Тамбовгортранс», на балансе которого находится троллейбусный парк, является убыточным и держится на плаву за счет дотаций из городского бюджета. Не раз говорилось, что ко дну муниципальное предприятие «тянет» именно электротранспорт, затраты на эксплуатацию которого не покрывает действующий тариф на проезд.

- Тамбов без троллейбуса это уже не Тамбов, это какой то другой город, неудобный, более загрязнённый, более шумный и опасный для пассажиров и пешеходов, - уверена жительница областного центра Ирина Осипова. - Закрытие троллейбуса, это очень плохая новость для нас, горожан. Почему то находят деньги на какие-то проекты, но на поддержку и восстановление троллейбуса денег нет. В то время как другие регионы закупают современные троллейбусы, наш регион видимо будет ездить на маршрутках, а в условиях коронавирусной эпидемии это вдвойне опасно. Верните троллейбус!

Как пояснили в администрации города Тамбова, речь о ликвидации троллейбусного парка в областном центре не ведется.

- Мы не отменяем троллейбусное сообщение в Тамбове, об этом даже речи не идет, - поясняет глава города Наталия Макаревич. - Мы делаем пассажирские перевозки максимально безопасными, комфортными и бесперебойными для жителей города. Наша задача — обеспечить безопасность жизни и здоровья тамбовчан, сделать все необходимое для повышения качества транспортного сообщения и перевозок в общественном транспорте.

Чиновники считают, что троллейбус, в его нынешнем состоянии представляет угрозу для жизни и здоровья тамбовчан. По данным МУП «Тамбовгортранс» степень износа отдельных троллейбусов достигла 70%. Все больше внимания требует и контактная сеть. Обрывы проводов специалисты приходится ликвидировать почти еженедельно. Так, в в 2019 году в Тамбове произошло 52 таких обрыва. Такие аварии сказываются еще и на качестве электроснабжения жилых домов и учреждений. Поэтому в мэрии приняли решение оптимизировать троллейбусную сеть Тамбова. При этом без транспортного сообщения горожан не оставили – на смену троллейбусам на обоих маршрутах вышли автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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