«Бруцеллез – тяжелый недуг, который заканчивается инвалидностью»

Бруцеллез – инфекционное заболевание, передающееся от животного к человеку. У животных болезнь проявляется в артритах, артрозах, рождении мертвого приплода и абортах.

Для человека же этот недуг также опасен. Бруцеллез проявляется затяжным (хроническим) течением болезни, а также постоянной, нарастающей слабостью, бессонницей, апатией, болью в мышцах и суставах. Такой характер имеет менее благоприятный прогноз и может привести к недооценке состояния и позднему обращению за медицинской помощью.

В более позднее течение болезни происходит формирование плотных образований, размером с горошину или куриное яйцо по ходу мышц и сухожилий, так называемые фиброзиты и целлюлиты. Также страдают суставы — бурситы, полиартриты, тендовагиниты. При тяжелом протекании инфекции есть риск развития инфекционно-токсического шока, который осложняется воспалением оболочек сердца.

При хроническом течении болезни длительность увеличивается до 2-3 года,

состояние человека в таком случае значительно ухудшается. Суставы подвергаются деформации и деструкции, в позвоночнике развивается спондилит, ограничивая движения больного и причиняя сильную боль. Фиброзы и целлюлиты развиваются в локтевых суставах и в области крестца и поясницы.

Нередко развиваются невриты, радикулит, парестезии, воспаления нервных сплетений и даже реактивный невроз. Длительное протекание болезни приводит к необратимым изменениям в суставах и связках — мышечным атрофиям, спондилезам, анкилозам, что требует хирургического вмешательства.

- Инвалидность наступает примерно через год-два с момента заболевания. Часто человеку требуется замена суставов. У животных эта болезнь не лечится вообще, а вот человека вылечить можно, но на это уйдет длительное время, - рассказывает начальник Тамбовской районной станции по борьбе с болезнями животных Андрей Царану.

Заразиться бруцеллезом можно разными способами:

1) при употреблении молочных продуктов, полученных от больных животных;

2) при употреблении зараженного мяса, прошедшего недостаточную термическую обработку;

3) при контакте с больным животным;

4) через мочу и кал, околоплодных вод и слизи зараженных животных животных;

5) при попадании возбудителя на повреждённые участки кожи

Возбудитель сохраняется в окружающей среде очень долго, не зависимо от температуры и погодных условий. Симптомы и тяжесть заболевания напрямую зависят от реактивности организма больного и количества патогенных микроорганизмов, которым пришлось контактировать с пациентом.

В молочных продуктах возбудитель может храниться на протяжении шестидесяти-семидесяти дней.

В мясных продуктах – до двадцати суток и дольше.

В сырных изделиях – до четырех месяцев.

В почве – до шести месяцев.

Тема бруцеллеза - больная для Тамбовского района, поскольку именно здесь сосредоточено наибольшее поголовье крупного рогатого скота Тамбовской области. Вспышки этого заболевания регистрируются у нас периодически с 2012 года. Если вспоминать последние годы, то в 2018 году было зарегистрировано две вспышки: в селе Большая Липовица и деревне Орловка, - продолжает Андрей Георгиевич. – В 2019 году зафиксировано сразу девять вспышек – в селах Красносвободное, Сураве, Большой Липовице и Криуше. В этом году вспышки бруцеллеза произошли в селах Сурава и Красносвободное.

Распространению бруцеллеза способствует бесконтрольный и несанкционированный ввоз поголовья. Зачастую недобросовестные предприниматели пренебрегают ветеринарно-санитарными правилами и нормами. Они завозят на территорию района зараженных животных, не обращаясь в соответствующие инстанции.

Согласно действующему законодательству, будь то частные лица, индивидуальный предприниматель или сельскохозяйственное предприятие, обязаны предъявить ветеринарным специалистам все необходимые сведения о планируемой покупке поголовья: породу животного, количество голов, возраст и вес животных.

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Затем ветеринары делают запрос в ветеринарную службу района-поставщика. Та в свою очередь выдерживает животных на карантине в течение 30 дней. За это время специалисты исследуют их не только на бруцеллез, но еще на туберкулез и лейкоз, также проводят вакцинацию против сибирской язвы и лептоспироза. Далее ветслужба сообщает о результатах анализов уже непосредственно в тот населенный пункт, куда планируется ввоз поголовья.

По прибытии животных в необходимый район, процедура повторяется. Снова их ставят на карантин и берут анализы, в том числе делают вакцинацию против сибирской язвы. В общее стадо их допускают только при получении отрицательных результатов исследования.

При этом строго запрещено завозить в здоровые регионы, к которым относится Тамбовская область, животных из неблагополучных по бруцеллезу населенных пунктов и хозяйств, находящихся в Калмыкии, республиках Северного Кавказа, Волгоградской области и частично Саратовской.

- Нам бы очень хотелось, чтобы владельцы скота серьезно подходили к данным процедурам и предоставляли своих животных для проведения исследований. Не скрывали их и были причастны к профилактике этого заболевания. Пока мы не наладим элементарный учета животных, движений в лучшую сторону не будет, - отмечает Андрей Царану. - Недавно состоялось заседание противоэпидемического штаба с участием главы Тамбовского района и сотрудников Роспотребнадзора, где решался вопрос о профилактике и ликвидации данного заболевания. Нашей станцией была озвучена проблема, которая заключается в следующем. Так как поголовье постоянно меняется без разрешения ветеринарной службы, то сделать прогноз в таком хозяйстве не предоставляется возможным. Потому что мы не можем проследить путь одного животного. Ни момент когда животное заболело, ни пути передачи нам не известны. Были ли они уже больные, мы уже не сможем выяснить.

Прежде, чем животноводческая продукция попадет на прилавки магазинов, предпринимателю необходимо получить ветеринарное свидетельство, подтверждающее ее безопасность и качество.

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Приобретать такую продукцию ветеринарные специалисты советуют только в установленных местах. А вот стихийные рынки следует обходить стороной. Качество товара в таких местах оставляет желать лучшего. Продавцы, торгующие мясом на улице прямо с картонок, подвергают здоровье людей опасности. Здесь существует вероятность заражения не только бруцеллезом, но и другими заболеваниями.

Стихийные рынки – частое явление, как в нашем регионе, так и по всей России. Чаще всего продавцы становятся со своим сомнительным товаром в оживленных местах, через которые проходит большое количество людей. Выложенная на прилавок продукция собирает пыль и к тому же, хранится без холодильника.

- Всегда спрашивайте у продавца ветеринарное свидетельство на безопасность реализуемой им продукции. В противном случае просто пройдите мимо. Как правило, у тех, кто торгует «с рук», документов нет. О том, из больного или здорового животного получен тот или иной продукт, вам остается только догадываться, - поясняет начальник Тамбовской районной станции по борьбе с болезнями животных.

Ксения АЛЕШИНА