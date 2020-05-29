В реке Вороне нашли мертвых телят: тамбовчане опасаются экологической катастрофы

В чистейшей реке региона – Вороне, 26 мая обнаружили трупы мертвых телят. Сначала жители села Карай-Пущино Инжавинского района обратили внимание на неприятный запах, исходивший от реки в районе местного моста, а, приглядевшись, заметили в зарослях камыша мертвых телят. Видео, которое сделал местный житель, быстро распространилось в соцсетях и вызвало широкое обсуждение. Автор записи предполагает, что это могли быть трупы больных, например, сибирской язвой, животных и опасается экологической катастрофы, которая грозит реке Вороне.

- Во время пандемии коронавируса жителей решили потравить сибирской язвой, - возмущается мужчина. – Весь камыш забит телятами, «хорошими» такими телятами – килограммов по 30-50. Вонь стоит страшная, дышать нечем, даже маска не помогает!

Аналогичная жалоба поступила на неофициальный сайт главы администрации области Александра Никитина.

- В мае 2020 года в Инжавинском районе село Карай-Пущино кто-то сбросил мертвых телят в реку Ворону, - сообщает житель Инжавинского района Николай Четвертаков. -Меня интересует, понесет ли кто-нибудь ответственность за загрязнение реки? Приближается купальный сезон, можно ли будет купаться в реке Вороне, можно ли брать воду для питья, приготовления пищи, для хозяйственных нужд?

Как рассказала глава Карай-Салтыковского сельсовета Инжавинского района Ольга Хамкина, на территории которого происходит «экологическое бедствие», сразу после того, как стало известно о жалобах жителей, у моста провели обследование.

- Здесь обнаружили тела трех маленьких телят и одного бобра, - делится Ольга Алексеевна. – То есть, ни о каком массовом сбросе трупов животных речи не идет. Очевидно, мертвые очень долго пролежали в воде, но раньше, возможно из-за зарослей, их не замечали, во всяком случае никто не сообщал, что они там есть, а сейчас, когда появился запах, об этом стало известно.

На место, где обнаружили животных, по обращению руководителя сельсовета выехали полицейские, представители Управления Росприроднадзора Тамбовской области, а также ветеринары. Трупы телят достали из воды, их осмотрели специалисты.

- По моему мнению, животным не более 1-1,5 месяцев, - говорит начальник ТОГБУ «Инжавинская районная станция по борьбе с болезнями животных» РАСББЖ» Геннадий Ширяев. – В воде трупы пролежали, наверное, с осени, точно не меньше 5 месяцев, потому что они практически полностью разложились. Мы взяли материал на анализ, чтобы его обследовали на возможное наличие сибирской язвы, но в лаборатории образцы не приняли – все сгнило и исследовать практически нечего. Но вообще, такие маленькие телята сибирской язвой не заражаются, этому заболеванию в большей степени подвержены взрослые животные, поэтому беспокойство местных жителей в данном случае беспочвенно.

После обследования и забора биоматериала, трупы выловленных из воды животных сожгли, машину в которой их перевозили, и место утилизации на всякий случай обработали обеззараживающим средством. Что касается реки, то специалисты уверяют, что она очистится самостоятельно и никакой опасности, например, для купающихся, вода из нее представлять не будет. Хотя пить ее, конечно, ни в коем случае нельзя, независимо от того, находили в ней трупы, или нет, это в любом случае опасно.

Что касается происхождения мертвых животных, и в сельсовете, и в ветслужбе уверены, что скорее всего животных в реку выбросили гораздо выше по течению.

- Наши жители, конечно, такого бы не сделали, - считает Ольга Алексеевна. – А там кто его знает, может их откуда со стороны Кирсанова принесло.

Выяснять, откуда в реке взялись тела сельхозживотных, теперь будут в местном отделе полиции.

- В Инжавинском МОМВД по факту обнаружения мертвых животных в водоеме начали проводить проверку, в ходе которой полицейские будут устанавливать личность их владельца, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – По результатам этой проверки будет принято решение возбуждать в данном случае уголовное дело, или нет.

Кстати, в пятницу, 29 мая ветслужба получила еще одно сообщение о найденном трупе одного теленка еще ниже по течению от села Карай-Пущино, на этот раз его обнаружили прямо на территории Воронинского заповедника. Мертвое животное выловили и уничтожили, но не факт, что это последняя неприятная находка, которую сделают в реке.

Фото группы ВК «Подслушано в Инжавино»

КСТАТИ

За сброс трупов в реку грозит штраф

Согласно ветеринарно-санитарным правилам, которые регламентируют порядок сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, выбрасывать их в реки и водоемы категорически запрещено. Нарушение этих норм грозит физическим лицам штрафом от 4 до 5 тысяч рублей, должностным лицам – от 20 до 40 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 40 до 50 тысяч рублей или приостановление деятельности на 90 суток, для юрлиц наказание составит от 500 до 700 тысяч рублей или также приостановка работы на срок до трех месяцев.