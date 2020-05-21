Мобильное осознание: почему сейчас выгодно сменить мобильного оператора

В этом обзоре мы взвесим цены на связь сотовых операторов, представленных в Тамбовской области, разберем их популярные уловки и поделимся лайфхаками, как извлечь максимум выгоды для себя из нынешней ситуации на рынке мобильной связи.

3 шага для объективной оценки своего оператора

1. Качество покрытия вашего оператора. Как ни странно, но даже в тамбовским районных центрах есть «белые пятна» внутри зданий. Если ваш оператор «не ловит» на любимом диване – меняйте оператора Не стоит с этим мириться – где не очень у одного оператора, может быть очень здорово у другого. Если покрытие устраивает – переходите к следующему шагу.

2. Расходы на связь. Возможно, вам кажется, что вы тратите «сто рублей», но только рассмотрев пополнения счета за продолжительный период (месяца три), можно определить реальную сумму ежемесячных расходов. Если ваши расходы не превышают 250 рублей в месяц – посмотрите на тарифы без абонентской платы, на самом деле на них можно получить интересные небольшие пакеты за «пару сотен» в месяц. Если расходы превышают 300 рублей - возможно, вам надо рассмотреть современный пакетный тариф. Пока – просто «запишем» сумму расходов в месяц.

3. Чем вы пользуетесь? Когда вы узнаете, сколько минут, SMS и интернет-трафика потребляет ваше устройство, тогда уже можно сравнивать ваши расходы и возможные расходами на новом тарифе.

Если выбирать пакетный тариф: что в нем должно быть?

Основной тренд сезона – «безлимит на мессенджеры» и даже интернет-безлимит. Однако, они доступны на тарифах средне-высокой ценовой категории, а «на минималочках» даже смску отправить может стоить отдельных денег. Не так все просто и с мессенджерами – популярный у молодежи «Вконтакте» может не входить в «безлимит», а про Telegram операторы «не слышали».

Главная «неприятность» на пакетном тарифе – внезапно обнаружить, что в «пакет» не входят SMS или исходящие на городские номера, например. Есть и более мелкие нюансы: входят ли в пакет междугородные звонки или вызовы через wi-fi – но это отдельная тема.

Способен ли пакетный тариф закрыть все потребности в связи и интернете? Рассмотрим наиболее популярные предложения.

Билайн: широкий выбор безлимитов, но следите за ценой

Минимальный пакетный тариф в «Билайне» начинается с 350 руб. в месяц. За эти деньги дают безлимитные мессенджеры (через официальные приложения: Whatsapp, Viber и другие) и 12 ГБ интернет-трафик на «остальное». Со объемами пакетов все хорошо - 400 минут и 300 SMS на все сети России. Всего в линейке 6 видов тарифов, и они отличаются размерами пакета и ежемесячной платой ,

МТС: настоящий безлимит, но за 475 рублей в месяц

Минимальный пакетный тариф в МТС – «Мой smart» от 315 руб. в месяц. Это «конструктор», на котором можно менять объем пакетов, а в минимум входят по 200 местных минут и SMS, плюс 10 ГБ интернета. Не самый дешевый, но по-настоящему щедрый «Тарифище» за 475 рублей в месяц дает полноценный пакет без ограничений: звонки и SMS на любые номера России и даже возможность подключить интернет-безлимит, хотя, как показывает статистика, 25 ГБ рядовому пользователю достаточно, тем более, что 10 ГБ можно бесплатно раздать на другие устройства. Абонплата зависит от выбранного объема, шаг пакетов широкий – не нужно выбирать «ювелирно», а если взять чуть с запасом, то никаких незапланированных доплат не будет.

МегаФон: игры с календарем

В «МегаФоне» используют необычный подход к абонентской плате, когда она указана за 30 календарных дней, а не за месяц. Второе изобретение – исключение городских номеров из пакетов, то есть за них нужно платить отдельно «в розницу». Минимальный тариф «Включайся! Пиши» будет 280-310 рублей в зависимости от месяца, дают 300 минут только на местные мобильные номера, 300 SMS на номера России, 5 ГБ мобильного трафика и безлимит для некоторых месенджеров (Whatsapp, Viber и другие, а вот популярный «ВКонтакте» не входит в список).

Tele2: уход от политики дешевой связи

Tele2 тоже не избежал «усилий маркетологов» – на минимальном тарифе «Мой разговор» дает только 7 ГБ интернет-трафика и 300 минут на местные мобильные номера Тамбовской области. При абонплате в 300 руб. в месяц звонки на городские номера и SMS-сообщения будут стоить почти 2 руб. за штуку. «Настоящий» пакетный тариф «Безлимит» стоит уже 550 руб. в месяц. Кстати,последние полгода оператор активно работает с ценой своих тарифов. Например, тот же «Безлимит» еще месяц назад стоил на 100 рублей меньше – не 550 рублей, а 450.

Наши лайфхаки: что важно помнить при оценке своего оператора связи

Несмотря на устойчивые представления о цене на связь и роли операторов, рынок постоянно меняется. Тренд нынешнего времени - пакетные тарифы начинаются при абонентской плате выше 300 рублей, а все что ниже – урезано и «зажато». Минимальный же пакетный тариф надо искать в тарифах «без абонентской платы», на котором некоторые операторы позволяют получить небольшой, но достаточный набор и трафика, и голосовой связи. Очень хороши тарифные конструкторы, которые позволяют в рамках одного тарифа довольно оперативно уменьшить/увеличить объемы. Впрочем, возможно, ваш старый тариф по-прежнему может дать фору актуальным с одной оговоркой: если этот тариф оператор не изменил «задним числом», увеличив абонентскую плату до актуальных тарифов. Обязательно проверьте в личном кабинете не «подкрутил» ли оператор связи стоимость вашего старого тарифа, а вас предупредить об этом как-то «забыл».

Автор: Татьяна Чернышева