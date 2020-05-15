Тамбовчане задали вопросы врачам-эпидемиологам

На сайте «Комсомольская правда» прошла прямая линия, обратившись на которую все желающие смогли пообщаться со специалистам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области». Врачи-эпидемиологи ответили на самые распространенные и волнующие жителей области вопросы, касающиеся эпидемиологической ситуации в нашем регионе.

1. Как защитить себя и близких от коронавирусной инфекции?

(Анастасия Кулагина, г. Рассказово)

Коронавирусы – семейство вирусов, обнаруживаемых как у животных так и у

людей. Новый коронавирус (CОVID-19) представляет собой новый штамм коронавируса,

который ранее не был идентифицирован у людей.

Основные признаки заболевания – лихорадка, кашель, затрудненное дыхание и

2-х сторонние инфильтраты в легких на рентгенограммах. Выявляются так же и

бессимптомные вирусоносители. Основная защита от новой коронавирусной инфекции это максимально ограничить круг общения (соблюдение режима самоизоляции).

При необходимости посещения общественных мест нужно соблюдать следующие

правила: носить медицинскую маску, соблюдать дистанцию 1,5 м от других людей,

мыть руки после посещения магазинов, аптек, поездок на общественном

транспорте, и т.п. Иметь при себе антисептик, при необходимости – обработать

руки, можно пользоваться одноразовыми перчатками.

При первых признаках заболевания у члена семьи нужно вызвать врача на дом,

изолировать заболевшего до приезда врача в отдельной комнате (при

возможности), отстранить от обслуживания заболевшего лиц пожилого возраста.

Больному нужно выделить индивидуальные наборы посуды, белья, предметов

личного пользования. Необходимо проводить дезинфекцию в комнате у

заболевшего, в туалете, ванной комнате и других местах общего пользования.

По состоянию здоровья заболевшего и условий проживания его или

госпитализируют в инфекционный стационар или могут оставить лечится в

домашних условиях.

При положительном результате анализа заболевшего на новый коронавирус, за

всеми контактными лицами устанавливается медицинское наблюдение на 14 дней с

проведением обследования на CОVID-19.

2. Как правильно использовать защитную маску?

(Мария Никифорова, г. Тамбов)

Ношение маски эффективно в местах скопления людей, предпочтительнее

пользоваться одноразовой медицинской маской, которую надо менять каждые 2-3

часа. Снимать маску нужно так, чтобы руками не прикасаться к внешней

поверхности маски.

3. Можно ли сдать анализ на короновирус или антитела к нему в нашем

регионе?

(Михаил Прудников, г. Тамбов)

В Тамбовской области на новый коронавирус обследуются лица, у которых

имеются симптомы заболевания, а так же все контактные лица. Обследование

(забор мазка из рото-носоглотки) проводят медицинские работники поликлиник по

месту жительства пациентов, или медицинские работники инфекционных

стационаров.

4. Куда обратиться, если вы прибыли из другого региона?

(Ольга Филиппова, г. Мичуринск)

Все прибывающие лица из других регионов, сообщают свои данные в

администрацию по месту жительства. Они должны соблюдать режим изоляции в

течении 14 дней. При первых признаках заболевания необходимо вызвать врача на

дом.

5. Какими средствами можно обрабатывать квартиру, чтобы уберечься от

короновируса?

(Анна Киреева, г. Котовск)

Для дезинфекции квартиры можно пользоваться любым разрешенным

дезинфекционным средством в соответствии с инструкцией по его применению и

которое обладает противовирусным действием. Можно применять 70% спирт, 3-х

процентный раствор перекиси водорода. Необходимо обрабатывать сотовые

телефоны, клавиатуру компьютера, выключатели, ручки дверей, ключи,

пластиковые карты и т.п.

6. Представляет ли опасность упаковка продуктов, которые мы приносим из

магазина, нужно ли ее как-то дезинфицировать?

(Екатерина Фролова г. Уварово)

От упаковки продуктов лучше сразу избавиться, т.к. нет точных данных о ее роли в

распространении инфекции. Сумки, портфели, кошельки тоже необходимо 2-х

кратно протирать дезинфектантом.

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7. Где чаще всего можно встретить клещей в Тамбовской области?

(Михаил Лагутин, г. Тамбов)

Клещи являются источником повышенной опасности, т.к. они могут быть

переносчиками инфекционных болезней. В Тамбовской области ежегодно среди населения регистрируются случаи укусов клещей. Зоны их обитания – это парки, скверы, лесные массивы, кладбища и другие природные биотопы.

8. Как защититься от клещей?

(Оксана Лаврентьева, г. Мичуринск)

Основной профилактикой этих заболеваний является – предотвращение укуса

клеща. Собираясь на прогулку, уделите особое внимание своей одежде. Важно,

чтобы оставалось как можно меньше открытых участков тела. Для того, чтобы

было проще обнаружить клеща, следует надеть светлую одежду. Не забывайте

регулярно осматривать себя каждые 15-30 мин, а для стоянок выбирайте места с

наименьшим количеством растительности. Для защиты от клещей рекомендуется

использовать отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают

открытые участки тела и одежду. Перед использованием препаратов следует

ознакомиться с инструкцией.

9. Что делать, если вас укусил клещ?

(Лариса Куксова, Мучкапский р-н)

Если вас укусил клещ, необходимо как можно скорее обратиться в лечебно-

профилактическое учреждение, где вам смогут оказать специализированную

медицинскую помощь и удалить клеща, а также отправить его на исследование в

микробиологическую лабораторию.

10. Какие инфекции передают клещи?

(Вера Алябьева, г. Тамбов)

К инфекциям, передаваемым клещами, относятся: клещевой боррелиоз (болезнь

Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз, туляремия, моноцитарный эрлихиоз,клещевой энцефалит (Тамбовская область является неэндемичной территорией по заболеваемости клещевым энцефалитом).

11. Можно ли сдать на анализ клеща, если его не удалось вытащить живым?

(Максим Прохоров, Кирсановский р-н)

Исследование клеща проводят в лаборатории методом ПЦР, который позволяет

выявить ДНК возбудителя даже из фрагмента клеща. Также необходимо

обратиться к врачу для назначения профилактического лечения.

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ПАМЯТКА

Использование одноразовой маски снижает вероятность заражения короновирусом 2019-nCoV

Надевайте маску в закрытых помещениях, в местах большого скопления людей, при контактах с людьми с симптомами вирусного респираторного заболевания.

Маска должна плотно прилегать к лицу и закрывать рот, нос и подбородок.

При наличии вшитого крепления в области носа, его надо плотно прижать к спинке носа.

Если на маске есть специальные складки, - расправьте их.

Меняйте маску на новую каждые 2-3 часа или чаще.

Выбрасывайте маску в урну сразу после использования.

После прикосновения к использованной маске, - тщательно вымойте руки с мылом.

Носить маску на безлюдных открытых пространствах – нецелесообразно.

Повторно использовать маску нельзя.

Только в сочетании с тщательной гигиеной рук и карантинными мерами использование маски будет максимально эффективно для предотвращения заражения и распространения короновируса 2019-nCoV.

Максимально эффективно использование маски – только в сочетании с тщательной гигиеной рук и карантинными мерами