Тамбовчане спасают полудомашнего волка

Жители тамбовского села Сатинка недавно обзавелись новым соседом – к ним на улицы и во дворы начал захаживать самый настоящий волк. Серый совершенно не боялся людей, играл с местными собаками как их соплеменник и принимал еду от местных жителей, которые подкармливали животное. Люди даже дали волку кличку - Тайсон. Но нашлись и те, кто хотел избавиться от волка – животное начало подворовывать кур, чем вызвало справедливое недовольство хозяев птицы. В итоге сатинцы разделились на два лагеря – тех, кто хотел расправиться с волком, и тех, кто искренне хотел ему помочь. Последние, чтобы найти зверю новый дом и избавить его от грозящей опасности, начали обращаться в различные инстанции, в том числе знаменитый тамбовский заповедник «Воронинский». Руководитель заповедника Ольга Бурканова, просмотрев видеозаписи, с которыми к ней пришли сатинцы, сама решила обратиться к специалистам по волкам.

- По видео было понятно, что волк не испытывает никакого страха перед людьми, а ведь качество остерегаться человека у них врожденное, - говорит Ольга Анатольевна. – В итоге решили, что животное либо выросло в неволе, либо это какая-то патология, но, с чем мы на самом деле столкнулись, узнать, наверное, никогда не удастся. Одно было ясно точно, принять волка в заповеднике, то есть в дикой среде, мы не можем: скорее всего, он снова отправится поближе к людям и ему будет грозить опасность.

Сотрудники «Воронинского» заповедника начали использовать все свои связи и знакомства с людьми, которые занимаются содержанием диких животных, но пристроить одомашненного волка сразу не получилось. Для тамбовского зверя мест не находилось. Тогда Ольге Анатольевне посоветовали обратиться к Кириллу Потапову. Всемирно известный екатеринбуржец, который спасает волков из зоопарков (его еще прозвали «заклинателем волков»), сразу согласился принять Тайсона в свой реабилитационный центр для диких животных, расположенный в Екатеринбурге.

Пока шли переговоры Ольги Буркановой и Кирилла Потапова, решались вопросы отлова и транспортировки животного на далекий Урал, сатинцы, обеспокоенные судьбой зверя, обратились еще и в приют для бездомных животных «Доброе сердце».

- Звонки от жителей села начали поступать к нам с 6 мая, - рассказывает член совета АНО «Доброе сердце» Людмила Заворыкина. – 9 мая, мы небольшой бригадой в составе трех человек, в том числе с ветеринаром Антоном Модновым, отправились на поиски волка.

Животное часто видели на местном кладбище, зоозащитники планировали подобраться к нему на расстояние выстрела из так называемого дистанционного инъектора, стреляющего дротиками со снотворным и отвезти спящего волка в приют. Но на кладбище зверь людей близко к себе не подпускал, так что эта затея не удалась.

- В одном из дворов Сатинки, как мы выяснили, у Тайсона был друг – пес породы ягдтерьер. Хозяева собаки подкармливали волка и рассказали, что поиграть с их питомцем, а заодно и «поужинать» волк приходит около 20 часов, - рассказывает Людмила Заворыкина. – Так и произошло, когда животное появилось, Антон выстрелил в него дротиком, но перепугавшийся волк перемахнул двухметровый забор и убежал. Найти его удалось с помощью приятеля ягдтерьера, уже засыпающим.

Тайсона, пока он спал, привезли в Тамбов. Здесь его обследовали, чипировали, обработали от паразитов, сделали прививку от бешенства. Кроме того, у животного взяли на анализ кровь, он показал, что зверь страдает пироплазмозом (его переносят клещи) и микрофилляриом ( это паразитарное заболевание).

- Сейчас волк проходит необходимое лечение, - рассказывает ветеринарный врач Антон Моднов. – Это, по моим данным, молодое животное, ему не более двух лет. Волк действительно был домашним. Об этом можно судить по его поведению и отношению к человеку. Конечно, выпускать такого волка в природу нельзя. Он снова пойдет к человеку в поисках пропитания, так как не умеет охотиться в дикой природе, а у людей еду добыть гораздо проще.

В приюте «Доброе сердце» Тайсону сразу начали подыскивать место в хорошем зоопарке или центре для диких животных. Информацию о необычном обитателе зоозащитники разместили у себя в группе. После этого Людмиле Заворыкиной позвонили из «Воронинского» заповедника и рассказали о Кирилле Потапове, который заинтересовался судьбой тамбовского волка. Позже с ним состоялась беседа.

- Кирилл предложил позаботиться о нашем волке, - рассказывает Людмила Заворыкина. – Его центр - это не клетки, это вольеры площадью по полгектара каждый, это практически вольное содержание, возможность общаться со своими соплеменниками, и даже создать пару. Условия просто замечательные, мы о таком только мечтать могли, поэтому, конечно, согласились на такое предложение. В екатеринбургском Центре волку уже и имя придумали – его решили назвать Мистер Тамбовский!

В течение ближайших недель Тайсону придется подлечиться и до конца мая пробыть на карантине. Но уже сейчас зоозащитники выясняют, как переправить волка в далекий Екатеринбург. Остановиться решили на авиаперевозках - из Тамбова в столицу Урала летают самолеты. Сбор средств на билет для Тайсона – Мистера Тамбовского зоозащитники собираются объявить в ближайшее время. Также для волка в самолете понадобится сопровождающий. Если кто-то из тамбовчан в начале июня собирается в Екатеринбург, у них есть возможность оказать помощь животному. Никаких неудобств в поездке Тайсон не доставит: во время пути он будет находиться в клетке, а в аэропорту его встретят сотрудники центра.

Пока же горожане могут помочь приюту продуктами для волка, выяснилось, что говядине он предпочитает куриное мясо, которого ему нужно порядка трех килограммов в день.

Фото АНО "Доброе сердце"