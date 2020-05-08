В Тамбовской области от коронавируса умер еще один человек

8 мая стало известно, что от коронавируса в Тамбовской области умер еще один человек. Это 80-летний мужчина из Никифоровского района. По данным регионального штаба по предупреждению завоза инфекции, пенсионер также страдал ишемической болезнью сердца, гипертонией, ожирением. Однако, по заключению патологоанатома, причиной его смерти стала двухсторонняя тотальная пневмония коронавирусной этиологии, осложнившаяся отеком легких.

Известно, что в больницу пожилой человек обратился на третий день после проявления симптомов ОРВИ, потому что его состояние стало ухудшаться. В тот же день его положили в обсервационную палату с подозрением на внебольничную пневмонию. При поступлении состояние пациента оценивали как средне тяжелое. После того, как врачи получили положительный результат теста на коронавирус, мужчину перевели в специализированное отделение больницы. Но у пациента стремительно развивался отек легких и он умер.

Это третья смерть от коронавируса, зафиксированная на территории нашего региона, ранее от инфекции умерли 46-летняя жительница Инжавинского района и 73-летняя пенсионерка из Первомайского района.

- Вылечились от коронавирусной инфекции в нашем регионе 247 человек, - сообщает региональный штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции.