2020-05-08T17:46:09+03:00
Общество

Герои Мучкапского района выступают в "Бессмертном полку"

Жители чтят память о своих родных, прошедших войну
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовчане обязательно встанут в "Бессмертный полк"Тамбовчане обязательно встанут в "Бессмертный полк"Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Жители Мучкапского района ежегодно становились участниками всенародно любимой акции "Бессмертный полк". В этом году люди не могут встать в строй с портретами своих родных, которые ковали для нас Победу. Но "Бессмертный полк" обязательно будет, пусть и немного в другом формате. Герои-фронтовики Мучкапского района, о которых трепетно хранят память их внуки и правнуки, в нашем фоторепортаже: https://www.tambov.kp.ru/photo/gallery/77007/?view=desktop

ИСТОЧНИК KP.RU

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