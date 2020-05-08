Герои Мучкапского района выступают в "Бессмертном полку"
Жители чтят память о своих родных, прошедших войну
Тамбовчане обязательно встанут в "Бессмертный полк"Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Жители Мучкапского района ежегодно становились участниками всенародно любимой акции "Бессмертный полк". В этом году люди не могут встать в строй с портретами своих родных, которые ковали для нас Победу. Но "Бессмертный полк" обязательно будет, пусть и немного в другом формате. Герои-фронтовики Мучкапского района, о которых трепетно хранят память их внуки и правнуки, в нашем фоторепортаже: https://www.tambov.kp.ru/photo/gallery/77007/?view=desktop
ИСТОЧНИК KP.RU