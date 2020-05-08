2020-05-08T15:19:42+03:00
Общество

Сбербанк сохраняет стандартный режим работы офисов в Тамбовской области и после 12 мая

Банкоматы и терминалы Сбербанка в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в нерабочие и праздничные дни функционируют в стандартном режиме
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Тамбовском отделении ПАО Сбербанк подтвердили сохранение стандартного режима работы офисов на территории региона после 12 мая 2020 года. График работы филиалов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 (800) 555-55-50 (для звонков из городов РФ).

Передвижные пункты кассового обслуживания № 6001 и № 6002 (мобильные офисы) Сбербанка после 12 мая 2020 года также продолжат обслуживание жителей Мичуринского, Первомайского, Петровского, Пичаевского, Сосновского и Староюрьевского районов по ранее установленному графику.

В филиалах Сбербанка, расположенных на территории Тамбовской области, в рабочие дни выполняется весь перечень операций, в том числе по вкладам, выплате пенсий, социальных пособий, приёму платежей, кредитованию и т.д.

Обращаем внимание, что выплата пенсий в мае 2020 года в офисах Сбербанка производится по обычному графику.

Учитывая, что 12 мая будет первым рабочим днём после трёх выходных, рекомендуем пенсионерам обращаться в филиалы Сбербанка за получением пенсии во второй половине дня или в последующие рабочие дни.

Напоминаем, что при посещении банковских офисов клиенты обязаны соблюдать противоэпидемические санитарные нормы (ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции и т.д.).

В целях обеспечения режима самоизоляции, рекомендуем клиентам использовать для совершения банковских операций удалённые каналы обслуживания. Подробнее об онлайн-сервисах для физических лиц можно узнать на сайте Сбербанка: https://www.sberbank.ru/ru/person/help/remotebank.

Официальный сайт ПАО Сбербанк: www.sberbank.com

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Доренко знал, как жить долго. Но не хотел жить без блеска
С Сергеем Доренко, год со смерти которого мы с печалью отметим (у знаменитого журналиста разорвалось сердце, когда он мчался по Москве на мотоцикле 9 мая 2019-го), Владимиру Мамонтову довелось проработать пять лет. И это были интересные годы
Новости 24
Режим самоизоляции в Тамбовской области продлили до 17 мая
Тамбовчан из открытых окон приглашают спеть песню «День Победы»
Больше тысячи тамбовских медработников получат надбавки за работу с коронавирусными больными
Игорь Маковский: энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» украсили электросетевые объекты праздничными граффити к 75-летию Великой Победы
Из сельхозпредприятия Мичуринского района похитили три бороны
Заявки на участие в акции «Бессмертный полк» будут принимать 9 мая
В Тамбовском районе браконьер убил лося
Сбербанк к 75-летию Великой Победы запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд
9 мая тамбовчанам предлагают выйти на балкон и спеть песню
Сотрудники «Тамбовской индейки» украли с предприятия трех птиц, чтобы обменять их на алкоголь
В Тамбовской области побит очередной «рекорд» по количеству заболевших коронавирусом: 8 мая болезнь нашли у 85 человек
Тамбовчанам покажут видеоконцерт посвященный Победе
На перекрестке ул. К. Маркса и Горького в Тамбове «КамАЗ» наехал на легковушку
В Тамбове разыскивают мужчину, который ушел из дома почти 9 лет назад