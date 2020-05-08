Сбербанк сохраняет стандартный режим работы офисов в Тамбовской области и после 12 мая

В Тамбовском отделении ПАО Сбербанк подтвердили сохранение стандартного режима работы офисов на территории региона после 12 мая 2020 года. График работы филиалов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 (800) 555-55-50 (для звонков из городов РФ).

Передвижные пункты кассового обслуживания № 6001 и № 6002 (мобильные офисы) Сбербанка после 12 мая 2020 года также продолжат обслуживание жителей Мичуринского, Первомайского, Петровского, Пичаевского, Сосновского и Староюрьевского районов по ранее установленному графику.

В филиалах Сбербанка, расположенных на территории Тамбовской области, в рабочие дни выполняется весь перечень операций, в том числе по вкладам, выплате пенсий, социальных пособий, приёму платежей, кредитованию и т.д.

Обращаем внимание, что выплата пенсий в мае 2020 года в офисах Сбербанка производится по обычному графику.

Учитывая, что 12 мая будет первым рабочим днём после трёх выходных, рекомендуем пенсионерам обращаться в филиалы Сбербанка за получением пенсии во второй половине дня или в последующие рабочие дни.

Напоминаем, что при посещении банковских офисов клиенты обязаны соблюдать противоэпидемические санитарные нормы (ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции и т.д.).

В целях обеспечения режима самоизоляции, рекомендуем клиентам использовать для совершения банковских операций удалённые каналы обслуживания. Подробнее об онлайн-сервисах для физических лиц можно узнать на сайте Сбербанка: https://www.sberbank.ru/ru/person/help/remotebank.

Официальный сайт ПАО Сбербанк: www.sberbank.com