2020-05-07T15:54:03+03:00
Общество

Тамбовчанам не успели пересчитать плату за воду

Второй месяц подряд жители получают завышенные платежки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Новые платежки внесли неразбериху в расчетах за водуНовые платежки внесли неразбериху в расчетах за водуФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Жители Тамбова, которые перешли на прямые расчеты за холодную воду и водоотведение с ресурсопоставщиком этих услуг – АО «Тамбовские коммунальные системы» (это частный сектор областного центра и порядка 200 многоквартирных домов), второй месяц подряд получают платежки с неправильными начислениями. Впервые такая ситуация возникла в марте, когда горожанам насчитали плату за воду по среднемесячному расчету, либо по нормативам. Тогда коммунальщики объяснили, что решили самостоятельно печатать платежки, но не смогли получить от организации, которая занималась выпуском этих документов ранее, данных о показаниях счетчиков и предыдущих начислениях. Поэтому суммы в квитанциях оказались гораздо больше чем обычно. Горожан, которым некорректно начислили плату за воду заверили, что излишне внесенные деньги учтут в следующем месяце. А для того, чтобы избежать ошибок жителям рекомендовали передать в АО «ТКС» фактические показания счетчиков и заполнить специальную анкету, размещенную на официальном сайте ресурсопоставщика. Ситуация осложнялась еще и тем, что до 30 апреля личный прием в водоканале не велся из-за угрозы коронавируса. Многие пожилые люди, далекие от Интернета, попросту не смогли предоставить эти данные. По словам тамбовчан, дозвониться и решить свою проблему по телефону было невозможно. Но и те, кто выполнил требования коммунальщиков – заполнил анкету и отправил показания индивидуальных приборов учета, снова жалуются на завышенные суммы, которые они получили к оплате в апреле.

- Второй месяц в платежных квитанциях, получаемых жителями города Тамбова преднамеренно ставятся завышенные нормативы, взятые непонятно откуда, - жалуется жительница областного центра Анна Карпухина. - На официальном сайте компания просит написать заявление онлайн, так как она не принимает граждан, на звонки не отвечает, или отвечает автоответчик. После отправки электронного письма с требуемыми данными и приложенными фотографиями, компания продолжает присылать завышенные счета за оплату коммунальных услуг. Я труженик тыла, вдова ветерана войны, ветеран труда, инвалид 2-й группы, мне 91 год. Почему мне пишут об отсутствии счетчика, если он есть, и начислили плату за водоотведение, хотя на всей улице нет канализации? Когда будет перерасчет?

В АО «Тамбовские коммунальные системы» в ответ на эти жалобы горожан, вновь уверяют, что переплаты за воду у тамбовчан не будет. Как выяснилось, к коммунальщикам поступили тысячи анкет от жителей, которые специалисты взяли в обработку, но в течение апреля справиться с таким объемом данных не смогли.

- Мы ещё продолжаем обрабатывать поступившие анкеты, - поясняют в пресс-службе ТКС. – Поэтому есть случаи, когда абоненты подали анкеты, но снова получили квитанции с некорректными начислениями.

В очередной раз коммунальщики обещают исправиться в следующем месяце. Тем же, кто не подал анкеты с данными счетчиков, советуют это сделать, воспользовавшись официальном сайтом ТКС или электронной почтой (адрес 1@tamcomsys.ru). Кроме того, сейчас возобновляются личные приемы в Центрах единого обслуживания АО «Тамбовские коммунальные системы». Они находятся в Тамбове на ул. Тулиновская, д. 5 и ул. Степана Разина д. 6. Приходить в Центры горожанам рекомендуют в крайних случаях и только надев защитные маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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