Коронавирус в Тамбове, новости на 26 апреля 2020 года: число заболевших достигло 343 человек

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 26 апреля 2020 года: на сегодняшний день в нашем регионе зарегистрировано 343 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболевание обнаружили у 45 человек. Среди новых заболевших 21 мужчина и 23 женщины в возрасте от 25 до 73 лет, а также 7-летний мальчик. 12 из инфицированных прибыли из других регионов, 33 человека контактировал с прибывшими из других областей.

23 апреля стало известно о первом случае смерти от коронавируса в области. Умерла 46-летняя жительница Инжавинского района, которая контактировала с приезжими из Москвы. женщина предположила, что простыла и поздно обратилась за медицинской помощью. На сегодняшний день выздоровели от коронавируса 47 человек, из них 38 находились в больнице, а 9 получали амбулаторное лечение на дому.

- На госпитализации находятся 162 человек, 89 - с подтвержденным диагнозом, 16 - с подозрением на инфекцию, 53 теста - в работе, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. - Из них диагноз пневмония у 58 человек.

На домашнем карантине сейчас находятся 924 человека. Сняли с наблюдения 2062.