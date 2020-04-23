В Тамбовской области зафиксирована первая смерть от коронавируса

23 апреля в Тамбовской области зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции. Умершей оказалась 46-летняя женщина, проживавшая в Инжавинском районе. По предварительным данным, она заразилась от гостей, приехавших из Москвы. Известно, что заболевшая контактировала с приехавшими 6 апреля, после чего почувствовала характерные признаки простуды. Несмотря на проблемы с дыханием, за медицинской помощью она не обращалась и самостоятельно принимала лекарства. Лишь к обеду 20 апреля из-за усиления одышки она все-таки обратилась в Инжавинскую ЦРБ.

- В тот же день пациентку госпитализировали в стационар, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. - Ее состояние стало быстро ухудшаться, проявились признаки отека легкого. Для оказания помощи коллегам прибыл реаниматолог Тамбовской областной больницы. Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти ее не удалось.

Вскрытие показало вирусную пневмонию, после чего были взяты результаты на коронавирус. Они подтвердили наличие инфекции. Кроме того, женшина страдала гипертонией и ожирением.

В связи с этим случаем, региональный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции напоминает о необходимости всем приехавшим из других регионов людям зарегистрироваться в органах местного самоуправления по месту жительства или пребывания и строго соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. При первых признаках простудного заболевания незамедлительно обращаться в лечебное учреждение.