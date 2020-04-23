2020-04-22T21:50:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, новости на 23 апреля 2020 года: число заболевших составляет 240 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тамбове на 23 апреля 2020 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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47 человек болеют пневмонией47 человек болеют пневмонией
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Коронавирус в Тамбове, последние новости на 23 апреля 2020 года: количество подтвержденных случаев заболевания в нашем регионе за последние сутки увеличилось на 18 человек, с 222 до 240. 20 из них выздоровели выписались из больниц, еще 5 человек, которые лечились дома, сняли с амбулаторного учета по выздоровлению. Среди новых заболевших коронавирусом 12 мужчин, 4 женщины, в возрасте от 18 до 81 года, а также двое мальчиков 9 и 10 лет.

3 из 18 человек прибыли из других регионов, 1 из Таджикистана, 14 контактировали с приезжими из других областей. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

- На госпитализации находятся 126 человек (86 из них с подтвержденным диагнозом, 10 - с подозрением, 24 теста - в работе), из них диагноз «пневмония» у 47 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области коронавирусной инфекции. - Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 815 (из них подтверждённых случаев - 129). Снято с наблюдения на дому – 1781.

ИСТОЧНИК KP.RU

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