2020-04-21T17:34:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, новости на 22 апреля 2020 года: число заболевших составляет 222 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тамбове на 22 апреля 2020 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Число больных увеличилось на 13 человекЧисло больных увеличилось на 13 человек
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Коронавирус в Тамбове, последние новости на 22 апреля 2020 года: количество подтвержденных случаев заболевания в нашем регионе за последние сутки увеличилось на 13 человек, с 209 до 222. 14 из них выздоровели. Среди новых случаев инфекцию обнаружили у 10 мужчин и 3 женщин в возрасте от 26 лет до 71 года. Пятеро из заболевших приехали из других регионов, 8 – контактировали с ними.

- На госпитализации находятся 125 человек (93 из них с подтвержденным диагнозом, 10 - с подозрением, 17 тестов - в работе), из них диагноз «пневмония» у 40 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области коронавирусной инфекции. - Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 733 (из них подтверждённых случаев - 96). Снято с наблюдения на дому – 1705.

ИСТОЧНИК KP.RU

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