Коронавирус в Тамбове, новости на 21 апреля 2020 года: число заболевших достигло 209 человек

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 20 апреля 2020 года: по данным регионального управления Роспотребнадзора, за предыдущие сутки число заболевших коронавирусом в нашем регионе увеличилось еще на 22 человека, общее количество людей, у которых обнаружили инфекцию теперь составляет 209 человек. Днем ранее их было 187. Среди новых заболевших 12 мужчин и 9 женщин в возрасте от 21 до 68 лет, а также 2-месячный ребенок. 5 человек приехали из других регионов, 17 контактировали с прибывшими из других областей.

- 200 больных находятся на лечении в медицинских организациях, 9 выздоровели и выписались из больниц, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области. - Остаются на самоизоляции 759 человек. Всего под медицинским наблюдением находилось 2550 человек, в настоящее время 1677 человек сняты с медицинского наблюдения, в т.ч. 38 выписаны из больницы. В настоящее время госпитализировано 114 человек с клиническими симптомами респираторных инфекций.