2020-04-20T23:26:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, новости на 21 апреля 2020 года: число заболевших достигло 209 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тамбове на 21 апреля 2020 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
За неделю количество заболевших увеличилось в четыре разаЗа неделю количество заболевших увеличилось в четыре раза
Изменить размер текста:

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 20 апреля 2020 года: по данным регионального управления Роспотребнадзора, за предыдущие сутки число заболевших коронавирусом в нашем регионе увеличилось еще на 22 человека, общее количество людей, у которых обнаружили инфекцию теперь составляет 209 человек. Днем ранее их было 187. Среди новых заболевших 12 мужчин и 9 женщин в возрасте от 21 до 68 лет, а также 2-месячный ребенок. 5 человек приехали из других регионов, 17 контактировали с прибывшими из других областей.

- 200 больных находятся на лечении в медицинских организациях, 9 выздоровели и выписались из больниц, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области. - Остаются на самоизоляции 759 человек. Всего под медицинским наблюдением находилось 2550 человек, в настоящее время 1677 человек сняты с медицинского наблюдения, в т.ч. 38 выписаны из больницы. В настоящее время госпитализировано 114 человек с клиническими симптомами респираторных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дарья Асламова – о дочке, которая помогает лечить больных коронавирусом: Боевое крещение моей Сони
Наш военкор Дарья Асламова продолжает рассказывать, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 20 апреля 2020: Бразилия отменяет самоизоляцию с ближайшей недели, США выделяет бизнесу ещё $250 млрд помощи
Пандемия идёт на спад почти по всему земному шару. Собрали последние новости о распространении коронавируса в Европе и мире на 20 апреля 2020 года
Новости 24
Тамбовчан обязали носить маски в автобусах и общественных местах
В Сосновском районе Тамбовщины на карантин закрыли дом-интернат для престарелых и инвалидов
Тамбовские финансовые организации будут обслуживать клиентов по паспортам с истекшим сроком действия
В бюджет Воронежской области заложили средства на новую меру соцподдержки
В Тамбовской области на 22% выросла заболеваемость пневмонией
На Тамбовщине 25-летнего парня задержали за хранение наркотиков
В Моршанске мужчину оштрафовали за экстремистское видео
Владимир Нетёсов: «В Воронежской области начала выплат на детей от 3 до 7 лет ждут около 20 тысяч семей»
Тамбовчанка стала организатором поджога автомобиля экс-супруга
В Тамбовской области приступили к благоустройству дворов и общественных территорий
Воронежец обокрал два продуктовых магазина в Тамбове
Индивидуальные предприниматели могут получить кредит в Сбербанке на заработную плату под 0%
Тамбовчане могут встать на учет как безработные на портале «Работа в России»
В селе Кужное Тамбовской области проложат более 4,5 километров водопровода
Тамбовчанин без прав въехал на мотоцикле в «Lada Granta»: 26-летний водитель и его 21-летняя пассажирка находятся в реанимации в тяжелом состоянии
В Тамбове закрывается один из двух автовокзалов
Тамбовских пчеловодов предупреждают об обработке полей пестицидами
Коронавирус в Тамбове, новости на 20 апреля 2020 года: число заболевших достигло 209 человек
Среди последних зараженных коронавирусом тамбовчан трое детей от двух до семи лет
Как работают ЗАГСы Тамбова в условиях коронавируса
Коронавирус в Тамбове, новости на 18 апреля 2020 года: число заболевших за последние сутки выросло на 22 человека
В тамбовском центре лечения пневмоний появились 8 пациентов
Расписание тамбовского «Чернозема»: как распределили артистов