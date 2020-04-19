2020-04-18T18:24:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, новости на 19 апреля 2020 года: число заболевших за последние сутки выросло на 22 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тамбове на 19 апреля 2020 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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34 человека находятся в больнице с диагнозом пневмония34 человека находятся в больнице с диагнозом пневмония
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Коронавирус в Тамбове, последние новости на 19 апреля 2020 года: количество подтвержденных случаев заболевания в нашем регионе за последние сутки увеличилось еще на 22 человека, со 165 до 187. 8 из них выздоровели. Самое большое количество инфицированных в области зафиксировали 16 апреля, тогда диагноз поставили 45 людям.

- На госпитализации находятся 100 человек (83 из них с подтвержденным диагнозом, 6 - с подозрением,6 тестов - в работе), из них диагноз «пневмония» у 34 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области коронавирусной инфекции. - Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 734 (из них подтверждённых случаев - 96). Снято с наблюдения на дому – 1580.

ИСТОЧНИК KP.RU

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