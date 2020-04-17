2020-04-16T19:50:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, новости на 17 апреля 2020 года: число больных выросло еще на 45 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тамбове на 17 апреля 2020 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Диагноз коронавирус поставили 147 тамбовчанамДиагноз коронавирус поставили 147 тамбовчанам
Изменить размер текста:

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 17 апреля 2020 года: по данным регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, за последние сутки в нашем регионе выявлено 45 новых случаев заболевания опасной инфекцией. Таким образом общее число заболевших в тамбовской области составляет 147 человек. Шестеро из них вылечились и выписались из больницы. Днем ранее, 15 апреля, диагноз подтвердился у 19 человек. Сейчас коронавирус подозревают еще у 9 тамбовчан, восемь тестов находятся в работе. В общей сложности на госпитализации находятся 85 человек, из них диагноз «пневмония» у 20 человек.

- На домашнем карантине под наблюдением медиков остаются 583 человека, - сообщает региональный штаб. – Снято с наблюдения 1530 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Коронавирус в Тамбове, новости на 16 апреля 2020 года: число больных выросло еще на 45 человек
В Тамбове отменили Пасхальный крестный ход
Тамбовские девятиклассники будут сдавать ОГЭ до 31 июля
Тамбовчанину грозит до 8 лет колонии за разбойное нападение на офис микрофинансовой организации
В Первомайском районе Тамбовщины коронавирусом заболели сотрудники Пенсионного фонда
Тамбовчане смогут посмотреть на сайте епархии прямую трансляцию Пасхального богослужения
Тамбовчанам разрешили оформлять полис ОСАГО без прохождения техосмотра
Два новых садика Тамбова объявили набор в группы
В Тамбовской области женщина обвиняется в гибели пожилого отца
В Тамбове подростки гуляют по улицам, несмотря на режим самоизоляции
Тамбовским предпринимателям могут отсрочить плату за аренду муниципальных помещений и земли
Сбербанк организовал ипотеку с доставкой на дом
В Тамбове высадят более 2,5 миллионов саженцев цветов
Сбербанк упростил оформление ипотечных кредитов с использованием материнского капитала
На севере Тамбова в тройной аварии пострадали двое мужчин
Липчанин обокрал супермаркет в Мичуринске
В Тамбовской области выдано всего четыре кредита на выплату зарплат по ставке 0%
Коронавирус в Тамбове, новости на 15 апреля 2020 года: число заболевших за последние сутки выросло на 19 человек
За сутки в Тамбовской области оштрафовали трех человек, нарушивших режим самоизоляции
Полицейские задержали мичуринца, укравшего куртку из магазина
В Тамбове будут штрафовать продавцов, которые работают без масок
Тамбовчанка ответит в суде за смерть 6-месячной дочери, которую она задавила во сне своим телом
В Котовске отремонтируют дороги на 18 улицах