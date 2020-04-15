Коронавирус в Тамбове, новости на 15 апреля 2020 года: количество заболевших достигло 83 человек

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 15 апреля 2020 года: количество подтвержденных случаев заболевания в нашем регионе достигло 83 человек. 6 из них выздоровели. Самое большое количество инфицированных зафиксировали 14 апреля, диагноз поставили 35 людям. Среди них 16 мужчин, 14 женщин и 5 детей (мальчики: 3 месяца, 9 лет, двое по 12 лет, 17 лет). Возраст взрослых от 19 до 79 лет. 11 человек прибыли из других регионов, 24 контактировали с приехавшими из других регионов или заболевшими. 2 из них госпитализированы с пневмонией. Самочувствие всех пациентов удовлетворительное.

- На госпитализации - 77 человек (47 - подтвержден, 18 - с подозрением, 8 - отрицательный, 4 - в работе), из них диагноз «пневмония» у 19 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области коронавирусной инфекции. - Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 569 (из них подтверждённых случаев - 30). Снято с наблюдения на дому – 1383.