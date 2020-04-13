Тамбовчане получат выплаты на детей от 3 до 7 лет

В Тамбовской области приняли закон о выплатах на детей от 3 до 7 лет. Ранее предполагалось, что за ее назначением родители смогут обратиться с 1 июля, но сейчас сроки назначения пособия сдвинули на один месяц, таким образом подать заявление можно будет уже с 1 июня.

- Согласно новому закону, на выплату в размере 50% прожиточного минимума, установленного на детей, могут претендовать семьи, при условии, что среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на человека, - рассказала начальник управления социальной защиты и семейной политики области Анна Орехова.

Таким образом, на сегодняшний день право на выплату имеют семьи, в которых на каждого члена семьи приходится не больше 9641 рубля. Размер самого пособия в денежном эквиваленте будет равен 4745 рублям – это как раз половина от установленного в регионе прожиточного минимума на ребенка (она составляет 9490 рублей).

В управлении социальной защиты и семейной политики объясняют, что тамбовчанам, которые имеют право на детское пособие и обратятся за ними после вступления в силу нового закона, рассчитают выплату начиная с 1 января 2020 года. То есть если на эту дату в семье уже есть 3-летний ребенок, то средства также выплатят за период с января по май, потом она будет поступать в обычном порядке до конца года. Если 3-летнего возраста ребенок достиг, например, в апреле, то и выплату рассчитают, начиная с этого момента, то есть за прель, май и т.д. Что касается верхнего предела, то платить пособия будут на детей до 7 лет включительно, как только им исполнится 8 лет, право на выплату теряется. При этом, если этого возраста ребенок достигнет, в 2020 году, например в сентябре, выплату родители получат за период с января по сентябрь. Важно, что выплаты назначают на имеющихся в малоимущей семье детей от 3 до 7 лет.

Подсчитано, что на сегодняшний день количество семей, где есть дети от 3 до 7 лет, с доходом ниже среднедушевого прожиточного минимума на каждого ее члена в Тамбовской области составляет 12 930. На пособия для них в этом году потребуется больше 736 млн рублей. Из них почти 670 млн рублей – средства федерального бюджета и еще 66,2 млн рублей на условиях софинансирования добавит областная казна.

Параллельно с работой над законом о детских пособиях, в регионе работали над порядком его реализации, то есть определяли, какие документы потребуются родителям маленьких тамбовчан для ее получения. Процедуру обещают максимально упростить.

- Те меры, которые зависят от величины прожиточного минимума, рождают массу проблем со сбором документов, - продолжает Анна Николаевна. - Люди этой процедурой недовольны и мы, конечно же, знаем об их негодовании. В условиях, которых мы работали до сих пор, избежать этих проблем было крайне сложно. Заявители должны были предоставить нам справки о величине доходов всех членов семьи, возникали проблемы если речь шла о неполной семье, или если в качестве дохода фигурировали алименты. Сейчас наша задача – избежать хождения людей по инстанциям. Предполагается, что добиться этого можно будет при использовании модели межведомственного взаимодействия, важным звеном которой станет федеральная налоговая служба. Это ведомство может предоставлять нам сведения о всех доходах претендентов на выплату и в этом случае у нас не возникнет необходимости требовать документы от потенциальных получателей мер социальной поддержки.