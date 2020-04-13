2020-04-13T15:44:23+03:00
Общество

Тамбовчане получат выплаты на детей от 3 до 7 лет

Обратиться за назначением пособия можно будет с 1 июня
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Пособие составит 4745 рублейПособие составит 4745 рублей
Изменить размер текста:

В Тамбовской области приняли закон о выплатах на детей от 3 до 7 лет. Ранее предполагалось, что за ее назначением родители смогут обратиться с 1 июля, но сейчас сроки назначения пособия сдвинули на один месяц, таким образом подать заявление можно будет уже с 1 июня.

- Согласно новому закону, на выплату в размере 50% прожиточного минимума, установленного на детей, могут претендовать семьи, при условии, что среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на человека, - рассказала начальник управления социальной защиты и семейной политики области Анна Орехова.

Таким образом, на сегодняшний день право на выплату имеют семьи, в которых на каждого члена семьи приходится не больше 9641 рубля. Размер самого пособия в денежном эквиваленте будет равен 4745 рублям – это как раз половина от установленного в регионе прожиточного минимума на ребенка (она составляет 9490 рублей).

В управлении социальной защиты и семейной политики объясняют, что тамбовчанам, которые имеют право на детское пособие и обратятся за ними после вступления в силу нового закона, рассчитают выплату начиная с 1 января 2020 года. То есть если на эту дату в семье уже есть 3-летний ребенок, то средства также выплатят за период с января по май, потом она будет поступать в обычном порядке до конца года. Если 3-летнего возраста ребенок достиг, например, в апреле, то и выплату рассчитают, начиная с этого момента, то есть за прель, май и т.д. Что касается верхнего предела, то платить пособия будут на детей до 7 лет включительно, как только им исполнится 8 лет, право на выплату теряется. При этом, если этого возраста ребенок достигнет, в 2020 году, например в сентябре, выплату родители получат за период с января по сентябрь. Важно, что выплаты назначают на имеющихся в малоимущей семье детей от 3 до 7 лет.

Подсчитано, что на сегодняшний день количество семей, где есть дети от 3 до 7 лет, с доходом ниже среднедушевого прожиточного минимума на каждого ее члена в Тамбовской области составляет 12 930. На пособия для них в этом году потребуется больше 736 млн рублей. Из них почти 670 млн рублей – средства федерального бюджета и еще 66,2 млн рублей на условиях софинансирования добавит областная казна.

Параллельно с работой над законом о детских пособиях, в регионе работали над порядком его реализации, то есть определяли, какие документы потребуются родителям маленьких тамбовчан для ее получения. Процедуру обещают максимально упростить.

- Те меры, которые зависят от величины прожиточного минимума, рождают массу проблем со сбором документов, - продолжает Анна Николаевна. - Люди этой процедурой недовольны и мы, конечно же, знаем об их негодовании. В условиях, которых мы работали до сих пор, избежать этих проблем было крайне сложно. Заявители должны были предоставить нам справки о величине доходов всех членов семьи, возникали проблемы если речь шла о неполной семье, или если в качестве дохода фигурировали алименты. Сейчас наша задача – избежать хождения людей по инстанциям. Предполагается, что добиться этого можно будет при использовании модели межведомственного взаимодействия, важным звеном которой станет федеральная налоговая служба. Это ведомство может предоставлять нам сведения о всех доходах претендентов на выплату и в этом случае у нас не возникнет необходимости требовать документы от потенциальных получателей мер социальной поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Газпромбанк запускает бесплатное изучение английского для педагогов и студентов
Газпромбанк совместно с Общероссийским Профсоюзом образования и компанией EF Education First запускают двухмесячную программу бесплатного изучения английского языка для педагогов и студентов, чтобы период самоизоляции они провели максимально эффективно
Рейтинг социальной ответственности бизнеса: Какие корпорации больше всех помогают России в борьбе с коронавирусом
За последние годы Российское государство накопило 18 трлн рублей в виде резервов. Эта финансовая подушка должна помочь смягчить удар, вызванный пандемией
Новости 24
Жителю Тамбовщины грозит до 5 лет колонии за угон «семерки», принадлежащей односельчанину
В Тамбове от клещей обработали парк «Дружба»
Тамбовчане могут попасть на прием в МФЦ только по предварительной записи
Многоэтажки в микрорайонах МЖК и Пехотка Тамбова останутся без холодной воды
В тамбовских колониях осужденные общаются с родственниками по видеосвязи
В Тамбовской области заработал «Детский сад онлайн»
В Тамбовской области мужчина отправится в колонию на 8 лет за то, что избил и задушил знакомого
В Тамбове хлоркой продезинфицировали подъезды к детским садам
Сотрудник тамбовской стройфирмы, где незаконно работали гастарбайтеры, пытался подкупить полицейского
В Тамбове стартовал ремонт Рассказовского шоссе
Сбербанк увеличил число пользователей школьной цифровой платформы в два раза
Тамбовская пенсионерка отдала 30 тысяч рублей мошеннику, который пообещал ей утеплить квартиру
В Тамбовской области насмерть сбили велосипедиста: мужчина попал под один автомобиль, а уже лежащего его переехала другая машина
Двое мужчин похитили металлические таблички с могил Воздвиженского кладбища Тамбова
Коронавирус в Тамбове, новости на 14 апреля 2020 года: за сутки число заболевших увеличилось на 35 человек
35 тамбовчан оштрафовали за нарушение режима самоизоляции и карантина
Тамбовская область получит 66,7 млн рублей на выплаты медикам, которые лечат больных с коронавирусом
На севере Тамбова высадят спиреи, форзиции и клены
В Тамбове дезинфицируют подземные пешеходные переходы и путепроводы
На Тамбовщине четверо молодых людей ответят в суде за смерть 23-летнего парня
Мошенники «штрафуют» тамбовчан за нарушение режима самоизоляции
Полицейские нашли в Тамбове шесть тайников с наркотиками
В Тамбове развернули Центр лечения пневмоний, вызванных коронавирусом
Тамбовчанка смертельно ранила мужа кухонным ножом
В десятки жилых домов Тамбова ограничат подачу холодной воды
Тамбовчанина, недавно освободившегося из колонии, задержали за серию краж из торговых точек