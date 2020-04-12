Коронавирус в Тамбове, новости на 12 апреля 2020 года: число заболевших достигло 40 человек

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 12 апреля 2020 года: диагноз подтвердился у 40 человек. Шестеро из них уже вылечились и выписались из лечебных учреждений. 11 апреля вирус подтвердили у семи тамбовчан. Все они уже находились в больнице с признаками ОРВИ. Их самочувствие медики оценивают как удовлетворительное.

В общей сложности на госпитализации сейчас находятся 54 человека (26 - подтвержден, 22 - с подозрением, 4 - отрицательный, 2 - в работе), из них диагноз «пневмония» у 9 человек.

- Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 499 (из них подтверждённых случаев - 8), - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. - Снято с наблюдения на дому – 1114. Выписано из больниц – 30.