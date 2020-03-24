Мэр Тамбова Наталия Макаревич не может уехать из Вьетнама: для всех туристов здесь ввели карантин

Глава города Тамбова Наталия Макаревич, которая 16 марта вместе с дочерью приехала во Вьетнам, теперь не может вернуться домой. На момент ее визита в стране не было никаких ограничений, но 18 марта во Вьетнаме ввели обязательный 14-дневный карантин для всех туристов. Коснулся он в том числе и мэра Тамбова.

- Я предпринимаю все попытки вернуться в страну досрочно, - пишет на своей страничке в соцсети Наталия Макаревич. – Мы с дочерью находимся под наблюдением специалистов в маленькой деревушке, в 4 с половиной часах от ближайшего крупного населенного пункта, соблюдаем все меры безопасности относительно пандемии коронавируса. Эта поездка была важной для меня и моей дочери. К сожалению, из-за занятости нам крайне редко удается обычное человеческое общение.

На сегодняшний день коронавирус во Вьетнаме выявили у 123 человек.