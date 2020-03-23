Генеральный директор ООО «КомСервисПлюс» Татьяна Шурыгина: «В сфере ЖКХ равнодушных людей нет!»

Управляющая компания «КомСервисПлюс» занимается обслуживанием 38-ми многоэтажек, расположенных в разных частях города и, как признается генеральный директор компании Татьяна Шурыгина, работает на результат. Это один из главных принципов организации, которой Татьяна Александровна руководит вот уже больше 12 лет. Результат этот должен быть направлен на благо жителей, а достичь его могут только люди, которые «горят» своим делом.

- Я уверена, что в сфере ЖКХ нет случайных, равнодушных людей, - считает Татьяна Александровна. – Даже если такие приходят, то очень быстро понимают, что это не их работа и уходят. Остаются те, кто искренне хочет помогать людям, кто готов к диалогу с ними, к решению зачастую очень проблемных вопросов.

Таких подводных камней, в отрасли много, например, не везде люди своевременно платят за потребленные коммунальные услуги и здесь, наряду с традиционными мерами по взысканию, до людей пытаются донести одну простую вещь – чем выше платежная дисциплина, тем больше средств, а значит и возможностей по улучшению качества обслуживания появляется у управляющей компании. В этом случае важно наладить контакт с людьми, и для этого управляющая компания активно призывает жителей создавать советы домов, проводить собрания, обсуждать свои насущные проблемы.

Главное, что пытаются донести до жильцов домов, находящихся в обслуживании у компании – это то, что люди являются хозяевами своей собственности, и не только квартир, но и подъездов, дворов. В интересах каждого тамбовчанина беречь в них уют и порядок. Такое хозяйское отношение, считают в управляющей компании, постепенно, среди сознательных жителей, становиться нормой. Люди активно сотрудничают с обслуживающей организацией, вносят свои конструктивные предложения, даже оказывают помощь, например, с удовольствием принимают участие в субботниках, с любовью занимаются обустройством клумб и высадкой деревьев. Все это приводит к тому, что люди бережно относятся к своему имуществу.

- А мы становимся для жителей организацией, которая обеспечивает сохранность этого имущества, - говорит Татьяна Шурыгина. – И работа наша в этом направлении не прекращается в течение всего года. Надо отметить, прошедшая зима нас порадовала: не было серьезных осадков, губительных для конструктивных элементов зданий низких температур, практически отсутствовала наледь на крышах. В целом отопительный сезон 2019/2020 года прошел спокойно и без перебоев. Но это не повод расслабляться. Уже сейчас мы строим планы, которые необходимо реализовать в теплом периоде этого года.

С наступлением весны все дома, которые находятся в управлении ООО КомСервисПлюс» пройдут так называемую инвентаризацию, по результатам которой станет ясно, какие работы потребуется провести в том или ином здании. Уже ясно, что большое внимание потребуется уделить кровлям многоквартирных домов. Для того, чтобы выяснить состояние крыш Татьяна Александровна обследует их лично.

- Иногда жильцы даже не подозревают, что кровля, под которой они живут, находится в ветхом состоянии, - поясняет Татьяна Шурыгина. – Убедиться в этом можно при обследовании, которое мы проводим. Визуальным осмотром дело не ограничивается, там, где это необходимо, материал изымался на экспертизу и уже после получения заключения от специалистов «Тамбовгражданпроекта» мы передавали результаты жителям. В случае, если требуется именно капитальный ремонт кровли, помогали - направляли в Фонд капремонта свои пояснения о переносе сроков его проведения. Документы в Фонд направляют также жители после проведения общего собрания. Как правило, людям идут навстречу.

.

Особое внимание управляющая компания намерена уделить в этом году ремонту цокольных элементов здания, а также озеленению придомовых территорий. Все проекты работ будут согласовываться и обсуждаться с жителями.

- С жителями обслуживаемых домов нам удалось выстроить деловые, и вместе с тем доверительные отношения, мы находим с ними точки соприкосновения и в итоге достигаем определенных договоренностей, - делится Татьяна Александровна. – Впрочем, только к решению проблемных вопросов общение не сводится, признаюсь, мы очень часто получаем от людей благодарности за то, что мы сделали, нам звонят, пишут, для нашей компании такое отношение является показателем – значит мы двигаемся в правильном направлении! Наша компания ведет активную общественную жизнь – мы сотрудничаем с автономной некоммерческой организацией «Центр Спортивного и Военно-Патриотического Воспитания Молодежи «Борс», поддерживаем занятия спортом и развиваем на встречах военно-патриотическое воспитание молодежи. Своим коллегам по сфере ЖКХ я искренне желаю, чтобы у них, после хорошо сделанной работы появлялось ощущение внутреннего комфорта и душевного покоя, стабильности и порядка в работе, и ждем в отрасль коммунального хозяйства приход только грамотных и квалифицированных специалистов!

Татьяна Юрьева

реклама