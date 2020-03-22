Тамбовские следователи начали проверку по факту ДТП с двумя автобусами

По факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Жердевском районе инициировано проведение процессуальной проверки. Утром 22 марта 2020 года на 566 км федеральной трассы Р-22 на территории Жердевского района Тамбовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, два пассажирских автобуса, следовавших по направлению «Москва-Волгоград», во избежание столкновения разъехались в сторону обочины, после чего произошло опрокидывание одного из них в кювет. В результате ДТП есть погибшие, ряд пассажиров получили различные телесные повреждения и госпитализированы в медицинские учреждения. Точное количество погибших и пострадавших уточняется.

- Чтобы установить наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - На место ДТП выехали следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК России.