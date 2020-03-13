Как на Тамбовщине готовятся к нашествию коронавируса

В Тамбовской области начали активную профилактику, чтобы не допустить возникновения и распространения на территории региона коронавируса. Напомним, на сегодняшний день число инфицированных коронавирусом по всему миру достигло 131 851 человека, скончались 4948 заболевших, излечились почти 70 тысяч. Помимо Китая, где впервые обнаружили смертельно опасное заболевание, вирус массово распространился в Италии, Иране, Южной Корее, Испании, Германии, Франции и еще ряде стран. В России диагноз коронавирус поставили 32 людям. Больше всего заболевших - 16 человек - в Москве, по три в Казани, Липецке и Подмосковье, двое в Питере и по одному заболевшему в Чите, Тюмени, Нижнем Новгороде, Белгороде и Калининграде.

Изолятор будет в «губернаторской резиденции»

В начале марта в администрации региона исполнили предписание главного санитарного врача страны и определили место, где буду проходить карантин люди с подозрением на коронавирус. Разместиться он должен был в зданиях, которые раньше занимал дом-интернат престарелых в селе Отъяссы Сосновского района. Когда об этом решении узнали местные жители они выступили против появления изолятора на своей территории. Люди опасались распространения опасной инфекции и утверждали, что отсыревшие помещения с плесенью вовсе не подходят для людей с легочными инфекциями. 10 марта стало известно, что распоряжение об организации изолятора в селе Отъяссы отменили. Правда, совсем от идеи размещения в нашем регионе такого учреждения не отказались.

- Распоряжение отменено в связи с необходимостью изменения места размещения пункта временной изоляции и медицинского наблюдения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, - говорится в документе администрации Тамбовской области.

А спустя несколько дней стало выяснилось, что пункт для наблюдения за пациентами с подозрением на коронавирус, обустроят в Пригородном лесу Тамбова, в так называемой «губернаторской резиденции». Официальное название учреждения – «Центр межрегиональных» связей. Его обладминистрация использует для проведения официальных мероприятий.

Живописное место под Тамбовом займут под изолятор

Под наблюдением 16 человек

С момента начала распространения коронавирусной инфекции в Тамбовской области под наблюдением находились 32 человека, это люди, которые вернулись из стран, где бушует опасная болезнь, ни у кого из них инфекция не подтвердилась.

- На сегодняшний день под медицинским контролем находятся 16 человек, прибывших из стран, неблагополучных в отношении коронавирусной инфекции, - рассказали «Житью» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. – Среди них 2 человека, прибывших из КНР, 5 человек - из Южной Кореи и 9 человек - из Италии.

Люди находятся в изоляции дома, где их ежедневно обследуют врачи, на сегодняшний день лабораторные исследования на коронавирусную инфекцию у всех 16 человек отрицательные.

Чиновники рапортуют, что регион полностью готов к тому, чтобы оказать лечение заболевшим коронавирусом.

- Медпомощь пациентам с осложненными формами вирусных инфекций оказывается в 12 инфекционных стационарах, в которых развернуто более 300 коек, - говорит начальник управления здравоохранения области Марина Лапочкина. - По мере роста заболеваемости число стационаров может быть увеличено до 32 с общим числом почти 3 тысячи коек.

Студентам измеряют температуру

10 марта состоялось заседание созданного в нашей области оперативного штаба по недопущению завоза и распространению коронавирусной инфекции в регионе. Председателем этого органа является вице-губернатор Наталья Астафьева. По решению штаба с 11 марта этого года во всех бюджетных учреждениях области должны ежедневно измерять температуру у сотрудников. Если она повышена, больного обязаны отправить домой, кроме того, работодатель должен проконтролировать, чтобы сотрудник с повышенной температурой вызвал на дом врача.

Здоровье бюджетников - под контролем

С точки зрения массовости, самыми посещаемыми учреждениями города являются вузы, кроме того, сотрудники и студенты университетов являются частыми участниками заграничных поездок. После того, как до вузов довели требования штаба, в ТГТУ стали измерять температуру тела у сотрудников, усилили режим дезинфекции зданий.

- Студентам и сотрудникам рекомендовано воздержаться от поездок в КНР, Республику Корея, Иран и Италию, - поясняют в пресс-службе этого вуза.

В ТГУ им. Державина пошли еще дальше, здесь измеряют температуру не только сотрудникам, но и студентам.

- В ТГУ имени Г.Р. Державина с 13 марта будет проходить измерение температуры сотрудников и студентов, термометрия регистрируется в журнале. Измерения проводят волонтеры-медики ТГУ с помощью бесконтактных термометров. В вузе 20 таких термометров, они были закуплены в середине 2018 года для организации в каждом учебном корпусе и в общежитиях «Точек здоровья», - рассказали в пресс-службе ТГУ им. Державина. - При температуре свыше 37 градусов человека отстраняют от учебы или работы и в дальнейшем контролируют, чтобы человек обратился за медпомощью на дому. В первый день измерений повышенной температуры ни у кого не зарегистрировано.

Остальные меры безопасности – дезинфекцию в корпусах и общежитиях, здесь тоже проводят. Также вуз отменил стажировки сотрудников и студентов в неблагополучные по заболеваемости коронавирусом страны.

В школы и сады не пускают больных детей

По данным администрации города Тамбова, во всех образовательных учреждениях города тоже усилили контроль за состоянием сотрудников, учеников и воспитанников. Дети и работники с признаками заболевания в учреждения не пускают.

- Все образовательные организации обеспечены дезинфицирующими средствами, медицинскими масками, бактерицидными лампами, - уверяют в мэрии. - Перед началом рабочего дня все сотрудники проводят термометрию с занесением данных в специальный журнал. Кроме того отменены массовые мероприятия с участием детей.

Предпринимателей научат профилактике

Бизнесменам региона расскажут о том, какие меры надо соблюдать на своих предприятиях, чтобы не допустить опасного заболевания. Такую разъяснительную акцию проведет для них региональный Роспотребнадзор 19 марта. Здесь руководители предприятий смогут получить информацию и задать интересующие их вопросы специалистам.

- Цель мероприятия - довести до предпринимательского сообщества основные требования санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей, разъяснить спорные ситуации и решить ряд других вопросов, - говорят в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Крымская весна» не наступит

13 марта администрация Тамбовской области сообщила об отмене митинга, посвященного шестой годовщине присоединения Крыма к России. Акцию «Крымская весна» планировали провести в воскресенье, 15 марта на площади Музыки в Тамбове. Ежегодно она собирала от 15 до 20 тысяч человек. Причиной отмены массового мероприятия стала угроза распространения коронавируса.

"Крымской весны-2020" не будет

Аналогичные акции, фестивали и митинги оказались под запретом и в других городах страны. От их проведения отказались в Москве, Новгородской и Орловской областях, а также Башкирии, Удмуртии, Карелии. В столице введен запрет на все массовые мероприятия, которые могут собрать больше 5 тысяч человек. А наши соседи из Липецка из-за угрозы коронавируса не стали проводить крестный ход, который должен был «спасти» область этого заболевания.