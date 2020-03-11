На Тамбовщине оказались не готовы по-новому отлавливать бездомных собак

Жители самых разных районов Тамбовской области жалуются на агрессивные стаи бездомных собак, которые заполонили их города и посёлки. Проблема стала особенно актуальной с нового года. дело в том, что с 1 января вступили в силу новые положения закона "Об ответственном обращении с животными", который запрещает убийство бездомных собак. Раньше их отлавливали специализированные организации, а непосредственно в Тамбове этой работой занималось муниципальное учреждение «Спецтехуниверсал». Кстати, пункт передержки, который существует на базе этой структуры, где животные в течение положенных ранее десяти дней содержались после отлова, – единственный в области. После этого, если хозяин не находился, собак умерщвляли. Районы и другие города области, где такого временного пристанища для бродяг не было, выходили из положения по-другому - выбирали исполнителя этих работ через госзакупки, оплачивая его услуги из своих бюджетов. Животных в этом случае убивали на месте, хотя и это давно запрещено.

По закону места для передержки или даже содержания безнадзорных животных должны были появиться повсеместно ещё несколько лет назад. Сейчас проблема усугубилась: из-за законодательных нововведений в нашей области и вовсе нельзя заниматься их отловом, не нарушая закон. Заложниками ситуации оказались люди.

- По улицам села Черняное Тамбовского района разгуливают стаи беспризорных животных, - рассказывают местные жители. - В последнее время количество собак сильно увеличилось. Мы вынуждены провожать и встречать из школы детей. Обращались в региональное управление ветеринарии, мер принять они не могут из-за отсутствия приютов для таких животных.Что делать людям? Ходить с битами или сажать детей на домашнее обучение? В селе отсутствуют тротуарные дорожки, дети идут по проезжей части, что само по себе уже опасно. Если навстречу ребёнку бросится собака, то за доли секунды он может отказаться под колёсами. Кто будет отвечать? Родители, водители или собаки?

Аналогичная ситуация возникла в Рассказово.

- Сейчас по городу бегают несколько стай собак, среди которых есть достаточно крупные особи, которые ведут себя агрессивно, - жалуется Елена Ромашова. - В частности, во дворе нашего многоквартирного дома по ул. Ленинградская - 1-ый Советский переулок «прикормилась» очень большая группа таких собак. С наступлением тепла эта стая становится ещё более агрессивной, до беды остался буквально шаг. Собаки крупные, могут не только покусать, но и насмерть загрызть. Я дважды подавала заявки в комитет по управлению городским хозяйством, их приняли, но сказали, что животных отлавливать не будут, потому что в области нет приюта, куда их могли бы поместить. Но его отсутствие разве оправдывает такое бездействие?

В областном центре временный приют как раз есть, но и это не спасает местных жителей от свор бездомных псов, которые выбирают местом своего обитания многолюдные места, никого не остерегаясь.

- На улице Набережной уже месяц бродит свора бродячих собак, угрожая здоровью прогуливающихся здесь людей и жителям соседних домов, - рассказывает тамбовчанка Ирина Данилова. - Я обращалась с заявлением в администрацию города Тамбова, но получила «отписку», из которой следовало, что они ничего сделать не могут.

Чиновники уверяют, на сегодняшний день предпринять что-то в отношении бездомных животных, нельзя.

- В соответствиями с новыми положениями законодательства, безнадзорные животные подлежат отлову и помещению в приют, - поясняет начальник управления ветеринарии области Алексей Филин. - Из них те, что не проявляют агрессию к человеку, должны быть стерилизованы, вакцинированы от бешенства и выпущены в свою естественную среду обитания. Агрессивные собаки должны буду пожизненно содержаться в приютах.

К таким нововведениям оказались не готовы не только районы области, но и Тамбов. Сейчас заниматься бездомными собаками прекратил даже в МБУ «Спецтехуниверсал» - здесь не могут вакцинировать и стерилизовать животных. С начала работы пункта передержки здесь находился ветеринар, который осматривал животных, принимал решение об их умерщвлении и, собственно, проводил эту процедуру. Помещения, которое позволило бы стерилизовать животных на базе тамбовского пункта передержки нет.

Таким образом, на Тамбовщине не существует ни одной организации, которая могла бы на законных основаниях отлавливать животных. Хотя районы и города пытаются найти исполнителей этих услуг также, как и раньше, через госзакупки. О том, что отлов ищут, чиновники бодро рапортуют жителям в ответ на их жалобы. Только тендерами никто не интересуется и они признаются несостоявшимися. Проблема заключается в том, что никто не понимает, как наладить работу с бездомными животными - никакого местного законодательства на эту тему не существует, а в федеральном законе подробностей нет. И пока не только для нашей области, но и для многих регионов страны остается непонятным, как применить закон на практике.

- Есть ряд проблем, характерных для всей России, - объясняет координатор проекта «Чистая страна» в Тамбовской области Артемий Козачек. – Например, отсутствуют общие требования к приютам, и каждый регион организует их работу по-своему. Нет федеральной поддержки регионов по строительству приютов, стерилизации, вакцинации. Нет единой системы учёта животных. Существует и проблема повторного отлова: если первый раз животное чипировали, то второй раз ловить нельзя, но в то же время вакцинация от бешенства должна быть ежегодной или проводиться хотя бы раз в два года - как вакцинировать, если нельзя ловить повторно? Проблем немало. Поэтому необходимо убрать противоречия в законах, ввести в областях единые требования по расчёту себестоимости содержания безнадзорных животных.

Сейчас регионы готовят предложения по доработке законодательства, после чего их направят в Министерство природных ресурсов и экологии. Тем временем в областном управлении ветеринарии обещают, что работа по отлову собак не везде, но хотя бы в некоторых районах Тамбовщины начнётся в ближайшее время.