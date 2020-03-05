В Тамбове ветеран живет в доме с протекающей крышей

Тамбовские активисты забили тревогу после того, как побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Александры Поповой. 95-летняя женщина живет в доме на ул. Коммунальной, 7.

- Сейчас мы навещаем всех участников войны, тружеников тыла, выясняем, не нужна ли им какая-то помощь, расспрашиваем о проблемах, - говорит общественный активист Федор Фирсов. – Посетив Александру Алексеевну, которая 4 марта отметила свой день рождения, мы ужаснулись условиям, в которых она вынуждена жить. В квартире вот уже несколько лет течет крыша, а управляющая компания на это никак не реагирует. Следы от протечек обнаружились на потолке. Чтобы узнать в чем дело, я взобрался на чердак, сделать это оказалось не так-то просто, потому что лестница, ведущая наверх практически сгнила.

Четырехэтажный дом, в котором вместе с родственниками живет Александра Попова, построен в 1938 году, он располагается прямо напротив мэрии, но там о проблеме жильцов до недавнего времени не подозревали. Да и в управляющей компании, которая обслуживает дом по ул. Коммунальной, 7 уверены, что здесь все в полном порядке.

- Последняя жалоба на протечку кровли от жителей этого дома поступала в 2016 году, - говорит генеральный директор ООО ЖК «Тамбовинвестсервис» Вадим Кондратьев. – Тогда же был проведен текущий ремонт крыши, после которого больше обращений к нам не поступало.

В УК и мэрии уверяют, что это следы четырехлетней давностиФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Муж старшей дочери ветерана Сергей Иванов, в свою очередь, рассказывает, что протекающая кровля доставляла им неудобства и после ремонта 2016 года.

- Вообще история с нашей текущей крышей длилась даже не одно десятилетие, - рассказывает Сергей Алексеевич. – Это была многолетняя тяжба, которой занималась еще Александра Алексеевна, писала она еще в, как тогда называлось, жилищный участок. Но проблема не решалась.

Для того, чтобы минимизировать последствия постоянных залитий в квартире ветерана, Сергей Иванов периодически заделывает щели, возникающие на потолке, белит, а в санузле ему пришлось сделать фальш-потолок, чтобы скрыть разводы от текущей с крыши воды.

- 5 марта, уже после того, как Федор Фирсов сообщил в соцсетях о состоянии нашей квартиры, к нам приходили представители мэрии, управляющей компании, последние доказывали, что заявление о протечке крыши мы писали в 2016 году и больше ни на что не жаловались, - говорит Сергей Алексеевич. – На самом деле нас затапливало около года назад, тогда в феврале прошел очень сильный дождь, во время которого в одной из комнат я подставлял тазы и ведра, чтобы туда стекала вода. Тогда мы обращались в «аварийку», приезжал главный инженер одного из участков, что-то писал, но копии этого документа нам не дали, после этого на крыше проводили ремонтные работы, но, как сейчас выясняется, это нигде не отражено документально, поэтому никаких доказательств у нас, получается, нет.

В одной из комнат от сырости отваливаются потолкиФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В жилищном комитете администрации города Тамбова придерживаются версии управляющей компании.

- Мы побывали у Александры Алексеевны, совместно с управляющей организацией, осмотрели дом, побывали на крыше, - рассказывает и.о. председателя жилищного комитета администрации города Тамбова Контантин Шульгин. – В квартире наблюдаются достаточно давние следы залития, это примерно 2016-2017 год, свежих следов на потолке квартиры нет, видимых следов подтекания на кровле также нет. Стоит отметить, что обращения в адрес администрации города и управляющую компанию от жильцов последние четыре года не поступали, последняя заявка в обслуживающую организацию датирована 2016 годом. Управляющая организация на нее отреагировала, после чего залития прекратились.

Стоит отметить, что Александра Попова не стоит в очереди в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, так как обеспечена площадью по всем нормативам. По данным жилкомитета, многоквартирный дом, расположенный на улице Коммунальная,7, не является аварийным, более того, он участвовал в городской адресной программе капитального ремонта общего имущества. В рамках этого в 2008 году здесь был проведен капитальный ремонт кровли, в 2009 году — систем холодного водоснабжения и водоотведения, в 2012 — систем тепло- и электроснабжения. Кроме того, за счет средств городского бюджета в 2009 году прошли работы по усилению фундамента и наружных стен дома.

Как отметили представители ООО «ЖК Тамбовинвестсервис», в доме создано ТСЖ, выбран совет дома, который активно работает с управляющей организацией. Несколько лет назад проводились мероприятия по отводу воды, образовывающейся во дворе после дождя или таяния снега. А совсем недавно в подъездах дома также был проведен косметический ремонт.

В жилищном комитете обещают, что оставят ситуацию с квартирой ветерана на контроле и будут держать связь с родственниками Александры Алексеевны. После разразившегося в городе скандала, администрация города Тамбова совместно с управлением социальной защиты и семейной политики области прорабатывает вопрос оказания помощи в проведении косметического ремонта в квартире ветерана.

Сама пожилая женщина уже не встает с постели, не разговаривает и ничего не видит из-за катаракты. Родные, кстати, уверяют, что никаких претензий ни к кому не имеют и если бы не общественники, никуда бы обращаться не стали. Своей главной задачей на сегодняшний день они считают сделать все, чтобы Александра Попова, которая была в годы Великой Отечественной медсестрой, получила на фронте два ранения, дважды была контужена и имеет множество наград, встретила 75-й день Победы.

- Мы отметили 95-летие и эту, юбилейную, очень важную для Александры Алексеевны дату, обязательно отпразднуем вместе с ней, - уверен Сергей Иванов. – Семья делает для этого все возможное.

КСТАТИ

Проверят со всех сторон

Ситуацией, связанной с состоянием квартиры ветерана Великой Отечественной войны Александры Поповой, заинтересовались сейчас в прокуратуре и следственном комитете.

Так, в прокуратуре Ленинского района, по поручению прокуратуры области, начали проверку по информации, размещенной в сети Интернет, о ненадлежащих условиях проживания Александры Поповой.

- По ее результатам будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц, не принявших мер к созданию благоприятных условий проживания ветерана и приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений ее жилищных прав, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Аналогичное разбирательство инициировал руководитель СУ СКР по Тамбовской области Александр Полшаков. Он дал указание подчиненным сотрудникам тщательно разобраться в жилищной проблеме ветерана и при наличии оснований принять меры к восстановлению ее нарушенных прав и привлечению виновных лиц к ответственности.