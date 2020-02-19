Тамбовчане: «Минобороны делает нас бомжами!»

Жители поселка Березка, который раньше носил название 6-й километр, живут в постоянном страхе оказаться на улице без жилья и прописки. Практически все, кому сейчас грозит выселение, приехали сюда в 80-е годы, или родились и выросли здесь - на территории бывшей военной части 42765. Вплоть до 2012 года в нынешней Березке располагался закрытый военный городок, где бок о бок – в благоустроенных трех и пятиэтажных домах жили и военнослужащие, и рабочие со своими семьями: электрики, строители, маляры, водители и пр. Всем этим людям предоставили ведомственное жилье. С августа 2012 года городок стал открытым, военную часть переформатировали в базу в/ч №55443. Из-за этого часть жителей поселка лишилась работы, но благодаря близости города, смогли трудоустроиться в Тамбове, а кто-то из них к этому моменту и вовсе вышел на пенсию. Люди продолжали жить в когда-то предоставленных им по договору с военной частью квартирах, получали и оплачивали платежки. В 2018 году березовцам начали приходить уведомления за подписью начальника территориального отделения в городе Тамбове ФГКУ «Западрегионжилье» МО РФ Романа Юрьева, в которых жителям сообщали о необходимости предоставить документы, на основании которых они живут в квартирах Минобороны.

- Мы все въезжали на основании договоров, мы же не из леса пришли и заселились, как муравьи, других документов у нас нет, а этого оказалось недостаточно, - рассказывает жительница поселка Березовка Валентина Кондрашова.

Кондрашовы живут в Березке с 1987 года, женщина работала маляром, а ее супруг – водителем в части. В какой-то момент с этой работы он уволился – началась болезнь, которая в итоге оставила мужчину без обеих ног. В квартире №69 дома №106, где сейчас живут супруги, прописана их дочь и 14-летний внук.

- У меня муж – инвалид, внук-подросток, - говорит Валентина Васильевна. –Никакого другого жилья у семьи нет. Почему никто и никогда не предъявлял нам претензий по поводу квартиры, почему не предупредили, что мы должны будем уехать? Пока суд оставил иск Минобороны без рассмотрения, потому что представители истца дважды не пришли на судебные заседания по нашему делу. Но все может возобновиться в любой момент.

Валентина Кондрашова и ее мужФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Как рассказал начальник территориального отделения в городе Тамбове ФГКУ «Западрегионжилье» Роман Юрьев претензии военного ведомства абсолютно законны.

- В рамках инвентаризации имущества, которая проводилась в 2018 году, выяснилось, что 87 человек, проживающих в поселке Березка, утратили связь с Минобороны, - рассказывает Роман Владимирович. – Им предложили предоставить документы, подтверждающие право на проживание, или, в случае отсутствия таковых, выселиться добровольно.

По словам Романа Юрьева, такие «добровольцы» даже нашлись, но их оказались единицы.

- Несколько семей, получив уведомление, действительно уехали из Березки, - подтверждают жители. – Кто-то смог накопить денег и купить дом, кому-то с жильем помогли родители. Но большинство такой возможности не имеет и, если нас выселят, мы останемся на улице, без прописки, а это значит не сможем ни пенсию получить, ни к врачу обратиться. Министерство обороны делает нас бомжами!

Учитывая, что большая часть жителей Березки освобождать жилье отказалось, Министерство обороны обратилось с иском в суд об их выселении. Пока принято решение по 36 таким делам, из них в 15 случаях суд встал на сторону жильцов. По закону, не подлежат выселению без предоставления другого жилья люди, которые признаны нуждающимися в жилых помещениях, пенсионеры по старости и ряд других категорий. Минобороны, например, не разрешили выселить из ведомственной квартиры в никуда дочь майора, погибшего в 1974 году в Афганистане. Женщину обязали обеспечить жилым помещением. Но больше половины дел – проиграны.

- Стоит отметить, что в суде вовсе не рубят сгоряча, люди, которых обязали освободить жилье, получают отсрочку, - продолжает Роман Юрьев.

Действительно, жильцы по решению суда еще могут проживать в квартирах от 9 месяцев до 1 года, вот только отсрочка ничего не изменит, уверены березовцы. Пугают людей и решения, согласно которым выселится из квартир «в никуда» требую даже от тех, кто имеет право на альтернативное жилье. Пенсионерам Богомоловым, то есть тем самым льготникам, которых на улицу из ведомственного жилья выгнать нельзя, предписали съехать через год.

- Мы жили на территории военной части с 1981 года, муж устроился сюда электриком, - рассказывает Любовь Богомолова. –В декабре 2019 года был суд, который мы проиграли, съехать мы должны через год с момента вынесения решения. Сейчас пытаемся обжаловать его в областном суде, если нужно, и до Верховного дойдем.

77-летняя Серафима Филиппова проработала в лаборатории военной части 43 года, ее муж, который уже умер, служил здесь же. Ветерана труда также попросили освободить квартиру. Супругов Чернявских, которым до пенсии еще далеко, а вот серьезные проблемы со здоровьем уже присутствуют (глава семейства инвалид), освободить квартиру предписали через 9 месяцев. Как жить без регистрации, получать медицинскую помощь и удастся ли им заработать денег на съемное жилье, люди не знают.

Многочисленные судебные разбирательства, постоянный страх, траты на юристов и поездки в город, признаются жители Березовки, лишили их моральных сил, а у многих еще и подорвали семейный бюджет.

Люди пишут во все инстанцииФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

- Мы по 30 лет проработали на военных, неужели мы не заслужили право на свой угол, - возмущаются березовцы. – Мы живем в лесу, без интернета, с ужасной мобильной связью, от поселка до дороги, где ходит маршрутка, по лесу – 1,5 километра, да никакие контрактники, которых якобы хотят сюда заселить вместо нас, в такую глушь не поедут. Военные, которые из Тамбова приезжают жилье смотреть, все отказываются. Жителей разгонят – дома будут стоять пустыми! Оставили бы нас в покое, нам большего не нужно!

В тамбовском отделении ФГКУ «Западрегионжилье», кстати, заверяют, что за «чистку» своего жилья Минобороны взялось не из «вредности», а для благих целей, реализация которых предполагает наличие квартир в тамбовской Березке. Что это за цели, не разглашается – военная тайна…

КСТАТИ

Должны были позаботиться о себе сами

Узнав о нависшей над ними угрозе люди, которые могут остаться без квартир, попытались было встать на учет, как нуждающиеся в жилых помещениях. Но для того, чтобы добиться этого, нужно. в том числе, иметь доход ниже прожиточного минимума. Напомним, «состоятельными» в нашем регионе считаются граждане с заработком чуть выше 10 тысяч рублей. Поэтому многие из обратившихся получают отказ.

- Те, кто имеют право на получение статуса нуждающихся в улучшении жилищных условий обращаются в поссовет и приобретает его, - говорит заместитель главы администрации Новолядинского поссовета Ирина Григорьева. – В прошлом году такими нуждающимися были признаны 9 человек, в этом году – 1. Еще одна жительница сейчас собирает необходимый пакет документов.

Больше в поссовете людям, которые могут остаться без крыши над головой помочь ничем не могут, более того, упрекают их в легкомыслии и недоумевают, почему они заранее не позаботились о том, чтобы такой ситуации не возникло?