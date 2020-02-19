2020-02-19T17:46:28+03:00
Общество

Жителей тамбовского микрорайона «Майский» оставили без воды?

У коммунальщиков не хватает мощностей, чтобы обеспечить ресурсом многодетные семьи
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Участки под строительство в микрорайоне получили 2 тысячи семейУчастки под строительство в микрорайоне получили 2 тысячи семей
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Жители микрорайона Майский, где участки под индивидуальное строительство получили порядка 2 тысяч семей, могут остаться без водоснабжения. Все сети на территории есть. Но после того, как здесь построили около полутысячи домов, выяснилось, что существующих мощностей городских водозаборных узлов, находящихся в непосредственной близости к новому микрорайону, не хватит для того, чтобы обеспечить всех жителей. Проблема, как рассказывают жители микрорайона Майский, возникла в прошлом году, когда в АО «Тамбовские коммунальные системы» сменилось руководство. На пост директора компании вместо Леонида Картузова пришел Георгий Иващенко. С этого момента разрешения на подключение «майчан» к водопроводу и канализации выдавать перестали, ссылаясь на то, что территория микрорайона к городу не относится, а принадлежит к Донскому сельсовету Тамбовского района. При этом раньше никаких особенных условий для технологического подключения людям не выдвигали, с обычным пакетом документов они приходили водоканал и получали разрешение. «Чужие» сети даже обслуживали и устраняли возникающие на них аварийные ситуации. Новый руководитель посчитал, что это неправильно.

- Мы обслуживаем город Тамбов, на каком основании я не в свои сети буду предоставлять услуги? Я там никто, сети там не мои, это другая территория, другое муниципальное образование, у меня тарифа там нет, - сказал генеральный директор АО «ТКС» в ответ на претензии жителей Майского. - Если раньше в микрорайон приезжали аварийные службы, я не знаю…возможно это были инсинуации людей, которые проявляли личную нездоровую инициативу. Все должно делаться в соответствии с законом, не дай бог что случиться, кто отвечать будет?

Более того, выяснилось, что для микрорайона, который в перспективе должен разрастись до 13 тысяч человек, не хватает мощности двух имеющихся водозаборных узлов - №6 и №7, которые на сегодняшний день, помимо города, пока еще обеспечивают водой жителей микрорайона, успевших оформить разрешение на подключение воды (это порядка 200 домовладений).

По словам Геннадия Иващенко, в перспективе, когда все отстроятся, микрорайону Майский потребуется около 20 тысяч кубометров воды в сутки.

- У ВЗУ-7 разрешенная мощность 35 тысяч куб. м., расходуется из него уже 27, - поясняет Иващенко. – ВЗУ-6 тоже работает на пределе. Воды нет.

Решить вопрос с водой коммунальщики предлагают кардинально – нужно искать новые источники питьевой воды, бурить скважины, законодательно оформлять их…В целом на обеспечение Майского питьевой водой, как они подсчитали, потребуется более 2 млрд рублей. В бюджете Тамбовского района таких денег нет.

При этом, когда люди строились, о возможных проблемах с водоснабжением ничего известно не было. Сети водоснабжения и водоотведения здесь кстати построили еще в 2017 году. При этом жители Майского, которые уже построили свои дома, но не успели получить документацию на подключение, сейчас находятся в «подвешенном» состоянии, им даже не говорят, когда и каким образом смогут решить проблему. При этом многоэтажный район «Телецентр» без проблем сейчас подключают к водоснабжению, а он появился гораздо позже Майского. Походы по всевозможным инстанциям оказались безрезультатны. На встрече, которую организовал с участием коммунальщиков и чиновников разных уровней омбудсмен Владимир Репин, тоже ни до чего договориться не удалось, а прокуратура мер для реагирования по этому вопросу не усматривает.

Сейчас отчаявшиеся жители Майского обратились с открытым письмом к губернатору области Александру Никитину, аналогичное сообщение они направили Президенту Владимиру Путину и полномочному представитель президента в ЦФО Игорю Щёголеву, в надежде, что на них наконец обратят внимание.

- Согласно опросу в группе нашего микрорайона, более 70% жителей (из тех, кто уже построился), готовы переехать в свои дома, - пишет инициативная группа Майского. - Но встает вопрос, как это сделать, если у людей нет элементарной возможности подключиться к водопроводу и канализации, запустить котлы отопления, которые напрямую зависят от подачи воды. Разумеется, те, кто имеет возможность, начали бурить скважины (а это как минимум + 80-100 тыс. рублей к незапланированным расходам). Однако и это не решает проблему, поскольку эту воду нужно куда-то сливать, то есть встает вопрос строительства септика, а это снова немалые деньги. Напомним, в Майском строятся и многодетные семьи, для которых дополнительные вложения в скважину и септик - неподъемная ноша! Как вообще получилось так, что на Майский, который был запроектирован значительно раньше микрорайон «Телецентр», теперь не хватает мощностей?! При этом в Телецентре, который запитывается от того же самого ВЗУ, вводят в эксплуатацию новые многоквартирные дома и подключают их к сетям. Майчане же попросту остались не у дел! Просим вас вмешаться в решение этой проблемы и обеспечить жителям нашего микрорайона возможность в подключении к центральным сетям водоснабжения и водоотведения.

Пока никакой реакции на эти обращения от чиновников не последовало, но жители Майского рассчитывают, что их дома, в строительство которых вложено много сил и средств, все-таки будут обитаемыми, а не останутся красивыми коробочками, в которых нельзя жить.

Фото группа ВК "Микрорайон Майский"

ИСТОЧНИК KP.RU

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