«Комсомолка» запускает фотоконкурс на лучший женский портрет к 8 марта

В преддверии Международного женского дня «Комсомольская правда в Тамбове» запускает фотоконкурс «Ваше величество, женщина!». Представительницы прекрасного пола могут разместить на нашем сайте свой лучший портрет и побороться за ценные призы. По итогам голосования будут определены три победительницы.

Генеральным спонсором фотоконкурса является спонсор ООО «Фартуна». Приз за первое место - абонемент на восемь посещений студии танца и спорта Cafe Latino. Обладательницы второго и третьего места получат в подарок абонемент на четыре занятия в эту же студию.

База отдыха «Галдым» за первое место подарит сутки проживания в таунхаусе на двоих, а также два часа сауны и посещение спортзала.

Тамбовчанке, занявшей первое место в фотоконкурсе, салон красоты Garden вручит сертификат на 1000 рублей на свои услуги. А цветочный магазин Red Street подарит по букету всем трем победительницам.

Конкурс продлится с 17 февраля по 15 марта. Ознакомиться подробнее с его условиями можно по ссылке.