Ветеранам Тамбовщины к юбилею Победы собираются подарить по 7 тысяч рублей

7 февраля Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах в размере в размере 75 тысяч рублей, которые получат инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей и гетто, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы и вдовцы умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны. Труженики тыла, а также бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат 50 тысяч рублей. Деньги, как сообщается на сайте Правительства РФ, поступят с апреля по май 2020 года.

Напомним, обычно к празднику Победы ветераны получали в «подарок» по 10 тысяч рублей, а труженики тыла - по 5 тысяч рублей.

В день подписания президентского закона в Тамбовскую областную Думу внесли законопроект, предусматривающий еще и региональные выплаты, которые коснутся участников войны и еще ряд категорий тамбовчан. Эти средства будут дополнением к федеральным, деньги для участников и ветеранов войны предусмотрели в областном бюджете. Предоставляться она будет категориям тамбовчан, которые уже упоминаются в федеральном законе, а также к ним добавляются жители блокадного Ленинграда. Подсчитано, что в общей сложности на реализацию областного закона потребуется 18,5 млн рублей, из них 18,2 млн - непосредственно средства, которые поступят ветеранам, еще 300 тысяч потребуется затратить на доставку денег адресатам (оплату комиссий банков, услуг почты и т. д.)

Право на единовременную выплату в Тамбовской области имеют 4475 человек. На сегодняшний день, по данным управления социальной защиты и семейной политики, в регионе проживают 441 участник Великой Отечественной войны, 118 инвалидов войны, 114 узников концлагерей, 57 жителей блокадного Ленинграда, все они, в случае одобрения законопроекта, получат по 7 тысяч рублей. 3745 вдов (вдовцов) участников и инвалидов ВОВ, живущих на Тамбовщине, смогут претендовать на выплату в 3,5 тысячи рублей.

- Закон распространяется на граждан РФ, которые постоянно или преимущественно проживают на территории Тамбовской области, - говорится в проекте документа. – Осуществлять выплату будут учреждения соцобслуживания городов и районов, на основании имеющихся у них данных о ее получателях.

Таким образом выплату всем, кто подпадет под действие закона, выплатят автоматически, без каких-либо заявлений и дополнительных документов. Средства будут поступать тамбовчанам с 1 апреля по 31 мая.

Если данных о людях, которые могут претендовать на выплату в соцзащите по какой-то причине нет, и до 31 мая деньги на счет не поступят, за выплатой можно обратиться самостоятельно. Заявление в этом случае пишется в произвольной форме и подается в учреждение соцобслуживания. В этом случае деньги должны поступить до 1 декабря 2020 года.