Тамбовским первоклассникам не хватает мест в школах

С 27 января в Тамбове стартовал прием первоклассников в школы. Напомним, за каждым образовательным учреждением города закреплен определенный район. Так вот пока школы принимают документы от родителей детей, которые проживают на вверенной им территории. После того, как пройдет «основная» волна, при наличии мест будут вести прием детей, которые не зарегистрированы в обслуживаемом районе. Прием заявлений такой второй очереди стартует после 1 июля.

Вот уже несколько лет подать заявление о зачислении ребенка можно в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг – это быстро и удобно. Вот только подача документов, по словам горожан, превратилась в самую настоящую «гонку». А регистрация на закрепленной за школой территории не дает никаких гарантий, что ребенок будет учиться рядом с домом, а не за несколько километров от него. Традиционно, проблемы с зачислением детей возникают в северной части областного центра. Школа №36 и школа Сколково-Тамбов попросту не готовы принять всех желающих здесь обучаться. Общеизвестно, что при строительстве сотен высоток в этом районе, о достаточном количестве школ и прочей необходимой для жизни инфраструктуре никто не позаботился. Поэтому вся нагрузка приходится на две имеющиеся здесь школы и мест катастрофически не хватает. Как рассказали в комитете образования города Тамбова, в этом году в МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково – Тамбов» были открыты 275 вакантных мест для первоклассников, а в МАОУ СОШ № 36 – 244 места. Потребность же гораздо больше. Более того, количество «первачков» в Тамбове, пусть ненамного, но ежегодно растет.

- В прошлом году в общеобразовательные организации областного центра приняли 3612 детей, - рассказали в городской администрации. - В планах на учебный год 2020/2021 - зачисление более 3700 первоклассников.

Немалая часть городских первоклассников приходится как раз на развивающиеся северные микрорайоны и родители, которые попытались записать своих детей в школу по месту жительства столкнулись с тем, что стартовавший в 9 часов утра прием заявлений к 9 часам 30 минутам в школы №1 (Сколково-Тамбов») и школу №36 прекратился. Объявления о том, что прием заявлений в первый класс на текущий год завершен появились на официальных сайтах учебных учреждений 27 января. Такая ситуация вызвала шквал негодования среди жителей «севера».

- Почему администрация школы №36 устроила «веселую» игру в «стулья», кто успел тот и сел? – возмущается отец будущего первоклассника Павел Ипполитов. - Почему приемная комиссия прекратила прием заявлений в образовательное учреждение на зачисление детей в 1 класс на 2020/2021 учебный год практически сразу после начала приема заявлений? Почему набрав определенное число заявлений заявления поступившие позже, даже не рассматриваются?

Кто-то все же успел подать заявление на портале госуслуг, а некоторое время спустя выяснилось, что и это не является гарантом приема в школу.

- 27 января я подала документы о зачислении ребенка в 1 класс в школу №36 по месту жительства ребенка, - рассказывает Ольга Алпацкая. - Однако 29 января мне пришло уведомление об отказе по причине того, что прием заявлений завершен. Заявление мною подано в соответствии с установленными сроками и процедурами. К этой школе мы прикреплены. Она расположена в шаговой доступности от места проживания ребенка. Я не имею возможности встречать ребенка из школы и, в случае предоставления места в другой школе, он будет подвергаться опасности.

Нехватка мест в школах именно в северной части города наблюдалась и в прежние годы. В итоге, совсем без мест за партами, первоклассники, конечно, не оставались. Но детям, иногда с родителями, а иногда и без них, приходилось преодолевать приличные расстояния и тратить время на то, чтобы добраться до школы где-нибудь в центре Тамбова. Здесь как правило, такого ажиотажа не существует.

Сейчас жителей областного центра интересует еще один вопрос: как будет соблюдаться новая норма, внесенная в Семейный Кодекс и ФЗ «Об образовании» в декабре 2019 года. Тогда в этих документах появилось дополнение, согласно которому «проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и сестры». Пока никаких преференций родителям первоклассников, у которых старшие дети уже учатся в школах северной части города, не дают.

- В СОШ №36 отказалась принимать в 1 класс мою дочь из-за того, что прием заявлений закончился, - рассказывает мать девочки Анна Щёголева. – Хотя по закону школа обязана предоставлять места для обучения детям, проживающим в прикреплённом районе в первоочередном порядке. Также моя дочь имеет приоритетное право зачисления, потому что здесь в пятом классе учится ее сестра. Школа №36 находится за углом нашего дома, и старшая дочь сможет забирать младшую из школы, так как делать этого больше некому, мы с мужем работаем. Из-за того, что нам отказали, ребенок должен один, переходя через множество дорог добираться в другую школу. В телефонном разговоре директор СОШ № 36 учебного сказала, что в первую очередь будут зачислены дети из льготной категории граждан, такие как дети военнослужащих, а во вторую очередь дети чьи братья и сестры уже учатся в этой школе.

В мэрии Тамбова признают, что ситуация с нехваткой мест в школах на севере Тамбова остается сложной в течение последних трех лет, но пока решить ее нельзя.

- Комитет образования анализирует поступающую информацию и определяет проблемные моменты, которые могут возникнуть при приеме детей в первые классы, - говорит заместитель председателя комитета образования администрации Тамбова Ирина Романова. – Создаются дополнительные ученические мест для детей, проживающих в микрорайонах, закрепленных за СОШ №1 и СОШ № 36 в близлежащих школах - № 13, 31, 24, 5 (последняя, кстати, расположена почти в 7 км от школы №1, так что это совсем не близко – ред.) На сегодняшний день вакантные места для первоклассников есть во всех школах города, кроме СОШ №1 и СОШ №36. Что касается нормы, которая дает право обучаться образовательном учреждении детям из одной семьи, даже независимо от места их регистрации, в случае отсутствия в школе свободных мест воспользоваться им не получится. В настоящий момент прорабатывается вопрос строительства новой школы на севере города, которая будет отвечать современным требованиям и позволит снизить нагрузку со школ № 1 и 36.