Экс-мэру Тамбова Александру Боброву вынесут приговор

13 января в Ленинском районном суде города Тамбова состоялось заседание, на котором рассматривалось дело бывшего главы администрации города Тамбова Александра Боброва, он руководил областным центром с 2010 до 2015 года. Напомним, в 2015 году контрольно-счетная палата города Тамбова обнаружила, что убыточное муниципальное предприятие «Тамбовинвестсервис», которое еще тогда погрязло в многомиллионных долгах перед ресурсопоставщиками, а в сентябре 2018 года вовсе было признано банкротом, провело сомнительную сделку — купило дорогостоящий «Лексус» LS за 5,5 миллионов рублей. Позже автомобиль оказался у Александра Боброва. Летом 2018 года у экс-градоначальника прошли обыски, а в ноябре его задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд оставил Александра Боброва под подпиской о невыезде, отказав удовлетворить ходатайство следствия, которое просило заключить его под домашний арест. На тот момент Александр Бобров занимал должность первого заместителя главы города Коврова Владимирской области по экономике и финансам, и, как рассказывают в местной администрации, регулярно приходил на работу и выполнял свои обязанности. Правда сейчас в Коврове он больше не работает.

- Александр Филиппович оставил эту должность летом 2019 года, перед увольнением он находился в отпуске, расстались мы, можно сказать, мирно, - говорит начальник отдела по работе со СМИ и общественными организациями администрации города Коврова Юлия Миронова.

Кстати, в сентябре в Коврове сменился мэр: вместо Анатолия Зотова, который принял на работу Александра Боброва, городом теперь руководит Юрий Морозов.

6 мая 2019 года уголовное дело по обвинению экс-мэра Тамбова поступило в Ленинский районный суд города Тамбова к судье Ольге Хворовой. Помимо Александра Боброва по этому делу проходит и некий Илья Макаров. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Известно, что Илья Макаров, является руководителем ООО «Бюро городского дизайна», именно эта фирма, как выяснилось во время следствия, стала официальным покупателем «Лексуса» у МУП «Тамбовинвестсервис». Потом собственник иномарки передал ее в аренду городской администрации за соответствующую плату. Однако афера вскрылась. При этом сам дорогостоящий автомобиль на момент разбирательства в собственности ООО «Бюро городского дизайна» уже не числился. Выяснилось, что машину начальной стоимостью 5,5 млн рублей, переоформили на еще одну фирму, а потом в неисправном состоянии продали частному лицу за несколько сотен тысяч рублей.

Как следует из информации, размещенной на сайте Ленинского районного суда города Тамбова, фактически ни одного заседания с мая прошлого года по дуле Александра Боброва и Ильи Макарова не состоялось. 29 раз разбирательство откладывали из-за неявки свидетелей, необходимости истребования новых доказательств и по неким «другим основаниям». 13 января, как сообщили в управлении судебного департамента Тамбовской области, заседание наконец состоялось. Помимо самих обвиняемых, в деле Александра Боброва и Ильи Макарова участвуют четыре адвоката и два прокурора, представляющих гособвинение.

- По итогам этого заседания суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, - говорит руководитель пресс-службы Управления Судебного департамента Тамбовской области Елена Петрова. – Оглашение приговора по делу назначено на 20 января 2020 года.

По закону за мошенничество в особо крупном размере Боброву и Макарову грозит до 10 лет лишения свободы, злоупотребление должностными полномочиями, которое инкриминируют экс-мэру Тамбова, наказывается штрафом, а максимально – 4 годами лишения свободы.