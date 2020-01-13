Школы и детские сады под гарантии Сбербанка

Тамбовское отделение ПАО Сбербанк, реализуя договорённости, достигнутые ранее на встречах Председателя Центрально-Черноземного банка Владимира Салмина с губернатором Александром Никитиным, поэтапно рассматривает заявки на выдачу банковских гарантий и кредитов.

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Так, в ноябре 2019 года выдана гарантия ООО «Газсантехэлектромонтаж», выигравшему конкурс на возведение школьного здания в городе Котовске. Сумма гарантийного обязательства составила порядка 180 млн рублей. Срок действия рассчитан до февраля 2021 года, когда объект будет сдан «под ключ» заказчику.

Напомним, что банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Принципала по выполнению работ при возведении объекта капитального строительства. В данном случае - экотехношкола на 825 ученических мест. Учитывая специфику Котовска, изначально предусмотрено, что на этой же площадке будет сооружена пристройка для нужд дополнительного образования, рассчитанная на 275 мест.

Строительная площадка для школы была выбрана заблаговременно в марте 2018 года при активном участии губернатора Тамбовской области Александра Никитина и главы Котовска Алексея Плахотникова. Сейчас возведение котовской школы контролируется властями и Сбербанком с использованием муниципальной видеосистемы в режиме 24/7.

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А в сентябре 2019 года в городе Рассказово Тамбовской области распахнул двери для школьников «Центр ИнТех», в котором созданы идеальные условия для обучения школьников по технологическому, гуманитарному, естественнонаучному и социально-экономическому профилям. Возведение этого объекта также велось при участии Сбербанка. Здесь была выдана банковская гарантия, что позволило своевременно построить значимый социальный объект. Стартовая стоимость работ тогда составляла 603 млн рублей. Под гарантии Сбербанка в 2019 году возведена и новая школа в Мичуринске.

Важное место в рамках национального проекта занимает строительство дошкольных учреждений, в том числе на селе. Есть полная уверенность в том, что выдача Сбербанком в октябре 2019 года ООО «Газсантехэлектромонтаж» кредита в 20 млн рублей на обустройство второго корпуса детского сада «Радуга» позволит в этом году справить новоселье 50 малышам, живущим в селе Стрельцы Тамбовского района.

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По информации заместителя главы администрации Тамбовской области Натальи Асафьевой, руководство региона ценит участие Сбербанка в реализации национального проекта «Образование». В ближайшее время будут рассмотрены вопросы дальнейшего взаимодействия при строительстве школ в Умётском районе и областном центре, а также нескольких детских садов. При этом активно прорабатывается схема государственно-частного партнёрства при участии Тамбовского отделения ПАО Сбербанк.