В Тамбовской области «забыли» наградить детей-героев

9 декабря в Тамбове в управлении Росгвардии по Тамбовской области наградили ребят, которые помогли спасти людей. Медали «За спасение жизни» получили двое 17-летних жителей Мичуринского района – Дмитрий Карпов и Илья Щетинин. 28 июля этого года подростки стали очевидцами ЧП в селе Ярок. Из-за взрыва газа в частном доме, где проживал одинокий пожилой мужчина, начался пожар. Само строение буквально «сложилось». В этот момент рядом оказались трое приятелей – Дмитрий, Илья и 13-летний Никита Шамшурин. Под завалами мальчишки заметили хозяина дома – пожилого мужчину 89 лет. Он был жив и ему требовалась помощь. Ребята вызвали на место пожарных и скорую, а сами кинулись разбирать рухнувшие на пенсионера кирпичи и доски. Вскоре на помощь им пришел еще один 17-летний парень – Александр Вдовин. Вместе им удалось вытащить пожилого человека из- под завалов, подростки начали тушить пожар, пришедшие на помощь взрослые помогли перекрыть вентили, идущие к газовым баллонам, и вытащили их на улицу, чтобы избежать еще одного взрыва.

К приезду пожарных, по свидетельству очевидцев, тушить было уже нечего, подростки сами справились с огнем и спасли пожилого человека, которого передали врачам. Выяснилось, что мужчина получил ожоги более 50% тела, через две недели он скончался в больнице. В Староказинском сельсовете Мичуринского района, на территории которого произошло ЧП, нисколько не сомневались, что поступок ребят – геройство и стали готовить документы для того, чтобы их представили к наградам.

- Мальчишки могли пострадать сами, - рассказывает заместитель главы Староказинского сельсовета Татьяна Михина. – Если бы в доме взорвались газовые баллоны или здание произошло дальнейшее обрушение здания, страшно представить, что с ними могло бы произойти. К счастью, все закончилось благополучно.

По словам Татьяны Алексеевны, пакет документов на всех четверых подросток сельсовет отправил в администрацию Мичуринского района, но двоих героев там «не признали» таковыми, потому что прописка у ребят была не местная – Никита Шамшурин зарегистрирован в городе Мичуринске, Александр Вдовин – в городе Липецке. Несмотря на то, что в спасении человека участвовали все четверо, документы приняли только на «местных» ребят. Справедливости ради стоит сказать, что все спасатели получили грамоты от МЧС. А вот медалей «За спасение жизни» удостоили только Дмитрия и Илью.

- Мы направили ходатайство в школу и техникум, где учатся ребята, чтобы их отметили там. Но если честно, администрация сельсовета, как и жители всего села считают, что высокой награды достойны все четверо, - продолжает Татьяна Михина.

В этом также уверены родители мальчишек, которых отметили в праздничный День героев.

- То, что награжденных всего двое, выяснилось уже на самом торжественном мероприятии, - рассказывает мама Дмитрия Карпова Елена. - Как смотреть в глаза тем, кто не был отмечен? С каких пор у поступка с большой буквы появилась «прописка»? Спасали четверо, а наградили двоих!

И конечно же, такой ситуацией возмущены родители «забытых» героев. Жители города Мичуринска Сергей и Ольга Шамшурины считают, что ситуацию просто необходимо исправить.

- Нас не было рядом с Никитой в тот момент, а когда я узнала о пожаре, о том, что он сделал, в сердцах спросила: «Ты зачем туда полез?». Мы очень испугались, сразу осмотрели Никиту, но ожогов и ран на нем, не было, - вспоминает Ольга. – Никита потом рассказал, что было, конечно, страшно, бешено колотилось сердце, он же самый маленький из всех ребят, но в такой ситуации долго думать было нельзя, поэтому они все и бросились на помощь.

Родители Никиты рассказали, что пытались добиться от чиновников ответа на вопрос, почему двоих подростков обошли с наградой, и получили ответ, что произошло это из-за прописки – нужна районная, а у них городская, а это совсем разные муниципальные образования. Александр Вдовин и вовсе прописан в городе Липецке…При этом пожар и спасательная операция произошли на территории Мичуринского района, а значит именно местные власти могли бы ходатайствовать о награждении отличившихся. Но «чужаков» вниманием почему-то обошли.

- Мы вовсе не хотим, чтобы кого-то наказали за то, что произошло, не хотели поднимать шум, но не добившись ни от кого вразумительного ответа, почему с нашими детьми обошлись так некрасиво, решили рассказать о случившемся (мама Дмитрия Карпова, Сергей и Ольга Шамшурины оставили жалобы на сайте губернатора области Александра Никитина -ред.) - говорят Шамшурины. – Должна же быть справедливость?

Как объяснил первый заместитель главы администрации Мичуринского района Гогита Хабулов, все что произошло – это не злой умысел, а недоразумение. Более того, информация о том, что для получения награды необходима прописка – некорректна. С сотрудниками администрации, которые могли сказать об этом родителям, уже провели «профилактическую» беседу.

- Так получилось, что мы, представляя к наградам ребят из Мичуринского района, решили, что мальчика о мальчике из Мичуринска будет ходатайствовать город, - говорит Гогита Дмитриевич. – А там решили, что этим займемся мы, то есть все произошло из-за несогласованности. Конечно, все ребята, которые спасали пожилого человека, достойны награды. Мы направили в ГУ МЧС России по Тамбовской области ходатайство о награждении Никиты Шамшурина, оно должно состоится в январе 2020 года, а также обратились к губернатору Липецкой области Игорю Артамонову с предложением отметить Александра Вдовина.