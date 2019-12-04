Половину бюджета Тамбова 2020 года потратят на образование

В Тамбове разработали проект бюджета наступающего 2020 года и последующих двух лет. Как следует из главного финансового документа областного центра, доходная часть бюджета 2020 года составляет 5 млрд 532,1 млн рублей. Для сравнения, бюджет 2019 года составлял 5 млрд 114 млн рублей.

Традиционно, почти половину «прибыли» (или 46,8% от общих доходов) в городскую казну принесут налоги. В 2020 году объем налоговых поступлений прогнозируют в размере 2 млрд 591 млн рублей. Из них больше 1,5 млрд составляет налог на доходы физических лиц, 540 млн – земельный налог, почти 205 млн – налог на имущество физлиц. Остальная часть доходов приходится на налоги на совокупный доход, уплату госпошлины и акцизов.

Вторая часть собственных доходов городского бюджета – неналоговые доходы – это штрафы, а также доходы от использования и продажи муниципального имущества. В общем объеме доходной части городской казны неналоговые доходы составляют всего 6,6% или 363 млн рублей.

Таким образом, с учетом налоговых и неналоговых поступлений, собственные доходы Тамбова составят 2 млрд 954,2 млн рублей.

Чуть меньше половины городского бюджета составляют безвозмездные поступления – это субсидии, субвенции и межбюджетные трансферты. Город получает субвенции из областного бюджета на питание школьников из многодетных семей, на выплаты опекунам, на отлов животных и обеспечение льготного проезда для горожан, которые имеют на это право. Субсидии из областной казны идут на содержание школ, оснащение детских садов и т. д. Большую часть межбюджетных трансфертов, которые рассчитывают получить в 2020 году, направят на реализацию в городе программы «Безопасные и качественные дороги», это почти 475 миллионов рублей. Всего же в 2020 году город рассчитывает получить почти 2 млрд 578 млн рублей таких «привлеченных» доходов.

Потратить за год в городе планируют столько же, сколько и получить, то есть 5 млрд 532,1 млн рублей, что в перерасчете на каждого жителя составляет 18 939 рублей. Таким образом бюджет областного центра следующего года на сегодняшний день является бездефицитным. Но в течение года документ, как правило, корректируется, и его параметры могут измениться.

Самой затратной строчкой расходов городского бюджета станет социальная сфера. Например, на образование в 2020 году собираются потратить 2 млрд 730,8 млн рублей, что составляет 49,4% от общего объема расходов.

Половина этой суммы, или 1,4 млрд пойдут на дошкольное образование, на школы направят 888,3 млн рублей. Остальные средства пойдут на дополнительное образование, молодежную политику, подготовку и переподготовку кадров сферы образования.

На втором месте по затратам стоит национальная экономика – это транспорт, дорожное хозяйство и связь. По этой строчке в следующем году планируют потратить почти 1 млрд 212 млн рублей или 21, 9% расходов. При этом траты на дорожное строительство и ремонт составят чуть больше 1 млрд рублей.

На ЖКХ в 2020 году направят 614,5 млн рублей или 11,1% от всех трат. Более половины этих денег (почти 358 млн рублей) потратят на благоустройство.

На общегосударственные вопросы, или, проще говоря, содержание городских чиновников и депутатов, а также функционирование органов власти, намерены потратить 6% от всего объема расходов или около 332 млн рублей.

На обслуживание муниципального долга в 2020 году потратят 4,4% расходов, или 243 млн рублей. При этом, как говорится в проекте бюджета, к 1 января 2021 года объем муниципального долга достигнет 2 млрд 788 млн рублей, что составит 94,4% от собственных доходов городского бюджета, которые к тому времени прогнозируются в размере 2,95 млрд рублей. Город, судя по всему, продолжит брать кредиты, чтобы рассчитаться с долгами прошлых лет, так в 2020 году займ на эти цели составит 915 млн рублей, в 2021 – уже 1 млрд рублей, а в 2022 году его собираются снизить до 869 млн рублей.

3,6% бюджета города направят на социальную политику, 2,6% - на культуру, 0,7% или 38 миллионов – это некие прочие расходы, меньше всего трат предполагается по строке национальная безопасность – это 0,4% расходов.

За счет бюджетных средств в городе будут реализовывать целый ряд муниципальных программ: «Развитие образования в городе Тамбове», «Развитие физической культуры и спорта», «Обеспечение открытости и доступности деятельности органов администрации города Тамбова» (на это потратят 7,3 млн рублей), «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (157 млн рублей), «Развитие институтов гражданского общества города Тамбова» (19,5 млн рублей), «Развитие культуры и туризма» (139,4 млн рублей), «Экономическое развитие и инновационная экономика» (3 млн рублей), «Обеспечение деятельности, совершенствование транспортного обслуживания органов местного самоуправления города Тамбова» (80 млн рублей) и ряд других.

10 декабря в Тамбове состоятся общественные слушания, на которых горожане смогут обсудить бюджет города на три ближайших года. Они пройдут в здании ТГТУ на ул. Советской, 106. Начнутся слушания в 10.00. После этого проект финансового документа внесут на рассмотрение депутатов Тамбовской городской Думы.