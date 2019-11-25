2019-11-25T13:35:53+03:00
Происшествия

Жильцы сгоревшего в Тамбове общежития: «Выйти из дома было уже невозможно!»

Люди спасались от огня, выпрыгивая из окон второго этажа
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Пожар оставил без крыши над головой 33 человекаПожар оставил без крыши над головой 33 человека
Изменить размер текста:

В минувшие выходные в Тамбове огонь практически уничтожил общежитие, где располагались 28 комнат и жили 33 человека, в том числе семеро детей.

По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, сообщение о пожаре в жилом доме по адресу ул. Олега Кошевого/пр. Новый, 7/25 поступило спасателям в субботу, 23 ноября в 4 часа 11 минут.

- На место ЧП направились четыре пожарных расчета, автолестница, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области. – Жильцов, которые на тот момент находились в горящем здании эвакуировали. Локализовали огонь к 5 часам утра, а в 5 часов 54 минут пожар полностью ликвидировали.

По данным пожарных, возгорание началось в подъезде, к моменту их прибытия в доме полыхал лестничный марш на всем его протяжении (в доме 2 этажа), огонь повредил двери в комнаты, сильно пострадали потолок и крыша здания.

Обитатели общежития рассказывают, что спасаться от огня они начали еще до приезда пожарных.

- Когда все началось, я, муж и двое детей спали, - рассказывает жительница дома Дарья Завершинская. – В какой-то момент мы услышали сильный треск, было где-то около 4 часов ночи, подумали, что рушатся балки, дом у нас деревянный, хотели выйти посмотреть в коридор, что происходит, но почувствовали сильный запах дыма. Выйти из дома было уже невозможно!

В ситуации быстро сориентировался супруг женщины, он связал простыни и по ним жильцы комнаты №15, расположенной на втором этаже, начали выбираться на улицу.

- Первым спустился муж, потом я пыталась передать ему детей, - вспоминает Дарья. – Мои мальчишки-близнецы, им по 11 лет, очень сильно перепугались, просто вцепились в меня и не хотели отпускать, когда я пыталась спустить их из окна.

Тем временем дым практически наполнил комнату, дышать становилось все труднее, женщине с трудом удалось спасти перепуганных мальчишек, спускаясь со второго этажа дети не пострадали. У самой Дарьи на спасение оставались считанные мгновения – женщина попросту спрыгнула вниз, к счастью, обошлось без травм.

Уже на улице выяснилось, что часть жильцов горевшего дома последовали примеру Завершинских и тоже покинули дом через окна и балконы. Оставшихся в квартирах (а в доме проживает много пожилых людей) с помощью пожарных лестниц эвакуировали спасатели. Большинство жильцов не успели вынести из своих комнат ничего – у людей сгорели все вещи, у некоторых – документы, ранним утром на морозе они оказались без обуви и одежды.

- Выбравшись на улицу я побежала с детьми в соседний дом, - говорит Дарья Михайловна. – Пыталась звонить и стучаться в квартиры, чтобы оставить в тепле детей. Мальчики у меня болеют астмой, инвалидности у них нет, но, по заключению врачей, течение болезни тяжелое, а тут они еще дымом надышались и оказались на мерзлой земле босиком и без верхней одежды. На первом этаже мне никто так и не открыл, пожалела нас женщина со второго этажа, которая готова была приютить сыновей на время. Но к этому моменту приехала «скорая» и я попросила врачей осмотреть ребят.

Медики заверили встревоженную женщину, что с ее детьми все в порядке. Но помощь медиков потребовалась другим жильцам, которые успели надышаться угарным газом. На месте ее получили 6 человек. Еще один житель дома – 19-летний родственник супруга Дарьи, оказался в больнице с ожогами. По словам женщины, когда парень пытался выйти из комнаты в коридор и открыл дверь, его обдало огнем, в итоге молодому человеку пришлось прыгать с балкона. В ожоговом центре у него констатировали ожоги лица и рук 3-й степени. Но, по словам родных, его жизни ничего не угрожает, сейчас он проходит лечение.

Пока пожарные боролись с огнем, полураздетым, замерзающим людям предоставили автобус, в нем они пробыли до ликвидации ЧП. Когда пожар потушили, жильцы поняли, что возвращаться им некуда, а практически все их имущество погибло. Приют погорельцы нашли у родственников.

- Сейчас мы живем в двухкомнатной квартире сестры, - говорит Дарья. – Помимо нас, четверых, здесь живут еще пять человек, но пока деваться нам некуда.

Невероятно, но на пожаре уцелели домашние животные Завершинских. Как 11-летний кот Митя и взятый из приюта полгода назад пес Джони, смогли выжить в огне и дыму, для их хозяев до сих пор загадка. Когда стало известно о том, что их любимцы не пострадали, семья забрала их в свой временный дом. К сожалению, это практически все, что осталось у погорельцев: вещи, часть документов, лекарства, необходимые для мальчиков, учебники, все это уничтожено.

В администрации города в ближайшее время обещают обеспечить людей временным жильем.

- В субботу жителей пригласили для решения этого вопроса в администрацию города, - рассказали в пресс-службе мэрии. – Пришли три человека от имени всех жильцов. Им объяснили, что всем, кто нуждается в жилье, необходимо прийти в администрацию и написать соответствующее заявление, после чего людям будут предлагать варианты размещения в маневренном жилищном фонде города.

О предоставлении благоустроенных квартир речи не идет – жильцы общежития могут рассчитывать лишь на комнаты в аналогичном сгоревшему жилье. Кстати, из 28 помещений, 21 – приватизировано и лишь 7 комнат были муниципальными.

- Жилье, которое предложат погорельцам, находится в разных районах областного центра, люди смогут выбрать, что для них удобнее, - поясняют в горадминистрации. – Предоставляться жилье будет по нормам - из расчета 6 кв. м на человека. Дальнейшую судьбу дома будут решать после обследования, не исключено, что его признают аварийным и непригодным для проживания.

Что касается причин пожара, но пока официальной версии от пожарных дознавателей нет. Ясно, что начался он не в квартире, а в подъезде, предварительно людям сказали, что его очаг располагался под лестницей. Возможно, это никак не связано, но, накануне пожара в доме, жители которого страдали от отсутствия отопления, проводили сварочные работы на сетях теплоснабжения. В теплоэнергетической компании заверяют, что проводились они по всем правилом – с использованием негорючих материалов и последующей проливкой заваренных швов. Более того, завершили работу до 17 часов вечера 23 ноября. А огонь вспыхнул утром 24-го…Установить точные причины пожара смогут после проведения экспертиз.

КСТАТИ

Погорельцам нужна помощь!

Люди, которые потеряли имущество из-за пожара, могут рассчитывать на соцподдержку. Для того, чтобы получить ее необходимо обратиться в управление социальной защиты и семейной политики области (тел. для консультаций 79-16-36, 79-16-35) с письменным заявлением на имя главы администрации области Александра Никитина с указанием причины нуждаемости и целым пакетом документов, которых у многих погорельцев из общежития сейчас попросту нет. В соцсетях уже размещены просьбы о помощи жильцам общежития на ул. О. Кошевого. Людям необходима одежда, в том числе верхняя, обувь, постельное белье, канцтовары, учебники и многое другое. Как оказать помощь вы, наши читатели, можете узнать по телефону редакции: 8 (4752) 71-93-12

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Тамбове по частям продают «Родину»
Бывший тренер ФК «Тамбов» возглавил армянский футбольный клуб
На площади Льва Толстого в Тамбове открыли сквер
Тамбовское УФАС проверит закупку автомобиля за 1,5 миллиона рублей, которую объявила администрация Бондарского района
Тамбовчанин украл у подростка айфон под предлогом позвонить
Тамбовчанин пытался подкупить инспектора ДПС сотней рублей
В Мичуринске мужчина пробил жене голову кружкой во время ссоры
Тамбовчанам выдали 150 тысяч электронных больничных за последние 2,5 года
Директора тамбовской стройфирмы оштрафовали на 120 тысяч рублей за попытку подкупа МЧСовца
Тамбовчанина задержали за кражу со взломом
Житель Тамбовщины обманом забрал ноутбук у знакомого
Подрядчик, ремонтировавший дороги в Тамбовской области, положил в карман 300 тысяч рублей
В Тамбовской области началась подготовка к весеннему паводку
Студенты ТГТУ выступили перед продюсерами ТВ-шоу "Импровизация"
В этом году на Тамбовщине с помощью ЭКО родилось более 180 детей
Тамбовчанина, подозреваемого в мошенничестве, задержали в Московской области
В Тамбове иномарка столкнулась с экскаватором: травмы получили два человека, в том числе 4-месячный малыш
Тамбовские волонтеры просят помочь в поисках 51-летнего мужчины
Тамбовских старшеклассников обучат основам бизнеса
В Тамбовской области при пожаре погиб психически больной мужчина
«Тамбовские коммунальные системы» оштрафовали на 10 тысяч рублей