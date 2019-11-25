Жильцы сгоревшего в Тамбове общежития: «Выйти из дома было уже невозможно!»

В минувшие выходные в Тамбове огонь практически уничтожил общежитие, где располагались 28 комнат и жили 33 человека, в том числе семеро детей.

По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, сообщение о пожаре в жилом доме по адресу ул. Олега Кошевого/пр. Новый, 7/25 поступило спасателям в субботу, 23 ноября в 4 часа 11 минут.

- На место ЧП направились четыре пожарных расчета, автолестница, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области. – Жильцов, которые на тот момент находились в горящем здании эвакуировали. Локализовали огонь к 5 часам утра, а в 5 часов 54 минут пожар полностью ликвидировали.

По данным пожарных, возгорание началось в подъезде, к моменту их прибытия в доме полыхал лестничный марш на всем его протяжении (в доме 2 этажа), огонь повредил двери в комнаты, сильно пострадали потолок и крыша здания.

Обитатели общежития рассказывают, что спасаться от огня они начали еще до приезда пожарных.

- Когда все началось, я, муж и двое детей спали, - рассказывает жительница дома Дарья Завершинская. – В какой-то момент мы услышали сильный треск, было где-то около 4 часов ночи, подумали, что рушатся балки, дом у нас деревянный, хотели выйти посмотреть в коридор, что происходит, но почувствовали сильный запах дыма. Выйти из дома было уже невозможно!

В ситуации быстро сориентировался супруг женщины, он связал простыни и по ним жильцы комнаты №15, расположенной на втором этаже, начали выбираться на улицу.

- Первым спустился муж, потом я пыталась передать ему детей, - вспоминает Дарья. – Мои мальчишки-близнецы, им по 11 лет, очень сильно перепугались, просто вцепились в меня и не хотели отпускать, когда я пыталась спустить их из окна.

Тем временем дым практически наполнил комнату, дышать становилось все труднее, женщине с трудом удалось спасти перепуганных мальчишек, спускаясь со второго этажа дети не пострадали. У самой Дарьи на спасение оставались считанные мгновения – женщина попросту спрыгнула вниз, к счастью, обошлось без травм.

Уже на улице выяснилось, что часть жильцов горевшего дома последовали примеру Завершинских и тоже покинули дом через окна и балконы. Оставшихся в квартирах (а в доме проживает много пожилых людей) с помощью пожарных лестниц эвакуировали спасатели. Большинство жильцов не успели вынести из своих комнат ничего – у людей сгорели все вещи, у некоторых – документы, ранним утром на морозе они оказались без обуви и одежды.

- Выбравшись на улицу я побежала с детьми в соседний дом, - говорит Дарья Михайловна. – Пыталась звонить и стучаться в квартиры, чтобы оставить в тепле детей. Мальчики у меня болеют астмой, инвалидности у них нет, но, по заключению врачей, течение болезни тяжелое, а тут они еще дымом надышались и оказались на мерзлой земле босиком и без верхней одежды. На первом этаже мне никто так и не открыл, пожалела нас женщина со второго этажа, которая готова была приютить сыновей на время. Но к этому моменту приехала «скорая» и я попросила врачей осмотреть ребят.

Медики заверили встревоженную женщину, что с ее детьми все в порядке. Но помощь медиков потребовалась другим жильцам, которые успели надышаться угарным газом. На месте ее получили 6 человек. Еще один житель дома – 19-летний родственник супруга Дарьи, оказался в больнице с ожогами. По словам женщины, когда парень пытался выйти из комнаты в коридор и открыл дверь, его обдало огнем, в итоге молодому человеку пришлось прыгать с балкона. В ожоговом центре у него констатировали ожоги лица и рук 3-й степени. Но, по словам родных, его жизни ничего не угрожает, сейчас он проходит лечение.

Пока пожарные боролись с огнем, полураздетым, замерзающим людям предоставили автобус, в нем они пробыли до ликвидации ЧП. Когда пожар потушили, жильцы поняли, что возвращаться им некуда, а практически все их имущество погибло. Приют погорельцы нашли у родственников.

- Сейчас мы живем в двухкомнатной квартире сестры, - говорит Дарья. – Помимо нас, четверых, здесь живут еще пять человек, но пока деваться нам некуда.

Невероятно, но на пожаре уцелели домашние животные Завершинских. Как 11-летний кот Митя и взятый из приюта полгода назад пес Джони, смогли выжить в огне и дыму, для их хозяев до сих пор загадка. Когда стало известно о том, что их любимцы не пострадали, семья забрала их в свой временный дом. К сожалению, это практически все, что осталось у погорельцев: вещи, часть документов, лекарства, необходимые для мальчиков, учебники, все это уничтожено.

В администрации города в ближайшее время обещают обеспечить людей временным жильем.

- В субботу жителей пригласили для решения этого вопроса в администрацию города, - рассказали в пресс-службе мэрии. – Пришли три человека от имени всех жильцов. Им объяснили, что всем, кто нуждается в жилье, необходимо прийти в администрацию и написать соответствующее заявление, после чего людям будут предлагать варианты размещения в маневренном жилищном фонде города.

О предоставлении благоустроенных квартир речи не идет – жильцы общежития могут рассчитывать лишь на комнаты в аналогичном сгоревшему жилье. Кстати, из 28 помещений, 21 – приватизировано и лишь 7 комнат были муниципальными.

- Жилье, которое предложат погорельцам, находится в разных районах областного центра, люди смогут выбрать, что для них удобнее, - поясняют в горадминистрации. – Предоставляться жилье будет по нормам - из расчета 6 кв. м на человека. Дальнейшую судьбу дома будут решать после обследования, не исключено, что его признают аварийным и непригодным для проживания.

Что касается причин пожара, но пока официальной версии от пожарных дознавателей нет. Ясно, что начался он не в квартире, а в подъезде, предварительно людям сказали, что его очаг располагался под лестницей. Возможно, это никак не связано, но, накануне пожара в доме, жители которого страдали от отсутствия отопления, проводили сварочные работы на сетях теплоснабжения. В теплоэнергетической компании заверяют, что проводились они по всем правилом – с использованием негорючих материалов и последующей проливкой заваренных швов. Более того, завершили работу до 17 часов вечера 23 ноября. А огонь вспыхнул утром 24-го…Установить точные причины пожара смогут после проведения экспертиз.

КСТАТИ

Погорельцам нужна помощь!

Люди, которые потеряли имущество из-за пожара, могут рассчитывать на соцподдержку. Для того, чтобы получить ее необходимо обратиться в управление социальной защиты и семейной политики области (тел. для консультаций 79-16-36, 79-16-35) с письменным заявлением на имя главы администрации области Александра Никитина с указанием причины нуждаемости и целым пакетом документов, которых у многих погорельцев из общежития сейчас попросту нет. В соцсетях уже размещены просьбы о помощи жильцам общежития на ул. О. Кошевого. Людям необходима одежда, в том числе верхняя, обувь, постельное белье, канцтовары, учебники и многое другое. Как оказать помощь вы, наши читатели, можете узнать по телефону редакции: 8 (4752) 71-93-12