Тамбовских чиновников пересадят на новые автомобили?

В Тамбовской городской Думе на заседании комитета по бюджету и муниципальной собственности, которое состоялось 21 ноября, рассматривали вопрос обновления автопарка городской администрации. Инициатива о замене чиновничьих машин принадлежала вовсе не мэрии, а самим депутатам, которые признались, что искренне переживают за жизнь и здоровье своих коллег. На эту проблему обрати внимание после проведения контрольно-счетной палатой проверки в МКУ «Автобаза города Тамбова». Ее результатами месяцем ранее поделился председатель городской КСП Александр Лапкин.

- Из 54 автомобилей, которые находятся на балансе муниципального учреждения, 48 нуждаются в ремонте и восстановлении, - говорит Александр Лапкин. – Обновления автопарка не проводилось несколько лет, а средний возраст автомобилей превышает 7 лет.

По сути, на ремонт и содержание такого автопарка деньги тратятся неэффективно. При этом служебные поездки чиновники обязаны совершать на ведомственных автомобилях.

После оглашения результатов проверки депутаты поручили мэрии Тамбова рассмотреть возможность обновления автопарка служебных машин.

- У меня язык не поворачивается назвать тот металлолом, на котором передвигаются наши коллеги, транспортом! - возмущается председатель комитета по бюджету и муниципальной собственности Владимир Сергеев.

Как рассказал «Житью» директор МКУ «Автобаза города Тамбова» Александр Филиппов, действительно, обновления автопарка предприятия не происходило с 2012 года. Город попытался объявить в 2016 году закупку на приобретение легкового авто начальной стоимостью 2 миллиона рублей. Мэром тогда был Юрий Рогачев, впоследствии получивший две судимости. Информация с сайта госзакупок просочилась в СМИ, тогда-то стало понятно, что администрация намерена приобрести не просто «рабочую лошадку», а авто «люксовой» комплектации, предусматривающую кожаный салон, отделанный деревом, 6-стпунчатую автоматичекаую коробку передач, мощную аудиосистему и трехзонный климат-контроль. По закону указывать четкое наименование предмета закупки нельзя, но в этом случае речь, скорее всего, шла о покупке «Toyota Camry». После того, как тамбовчане осудили расточительность чиновников закупку отменили. С тех пор никаких попыток обновить автопарк мэрии не делалось. Самым «юной» машиной автобазы является приобретенная в 2014 году машина, которую использует для поездок мэр города Наталия Макаревич.

Директор автобазы объяснил депутатам, что средств на покупку новых авто из бюджета города предприятию в 2019 году не выделялось, да и в 2020 году не планируется. По словам Александра Филиппова, средств едва хватает на текущую работу.

- В 2020 году бюджет автобазы определен в размере 36, 5 миллионов рублей, это 8-9 месяцев работы учреждения, - говорит руководитель. – В штате сейчас 107 человек, которым необходимо платить зарплату и 56 автомобилей, 22 из которых были выпущены более 15 лет назад, мы должны содержать их в нормативном состоянии и делаем все, чтобы они были безопасны в эксплуатации. Мы подсчитали, что ежегодно в среднем на запчасти для одного автомобиля покупке «Toyota» тратится в среднем 69 тысяч рублей, на «Nissan Almera» - почти 15 тысяч рублей, запчасти для «Волг», которые вообще трудно найти, стоят порядка 24 тысяч рублей на одну машину в год, ремонт отечественных «ВАЗ» - это порядка 13 тысяч рублей.

Учитывая, что машин в парке предприятия больше полусотни, в год выходит достаточно приличная сумма, которая тратится на их содержание. Депутаты уверены, что эти средства можно было потратить на приобретение автомобиля в лизинг и настаивают на том, чтобы мэрия все-таки рассмотрела такой вариант.

- В официальном ответе претензии о неэффективном использование средств на ремонт автомобилей администрация признает, но также сообщает, что возможности бюджета не позволяют заменить весь автопарк, - говорит Владимир Сергеев. - Ну вот, чудны дела твои, господи, мы вам помочь пытаемся, а вы активно отбрыкиваетесь! Когда у машин пороги сгнили и дна нет, считается, что на них можно ездить? Наши коллеги опаздывают на совещания, машины ломаются, постоянно возникает куча проблем…

В итоге депутаты оставили вопрос о неэффективном использовании средств на содержание автотранспорта, имеющего высокую степень износа, на контроле, а мэрии поручили все-таки рассмотреть варианты покупки новых автомобилей – в лизинг, или при участии в какой-либо другой программе.

- Наш бюджет, конечно, оставляет желать лучшего, но жизнь и здоровье наших коллег из администрации нам дорога, а еще более дорога эффективность принимаемых решений, выполнения всех наших муниципальных программ, работы муниципального предприятия и всего административного сектора, - подытожил Владимир Сергеев.