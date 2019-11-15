Фотоконкурс «Комсомолки»: «С Днем рождения, Дед Мороз!»

Наш главный сказочный волшебник – Дед Мороз, оказывается, также как и все, отмечает День рождения. Поздравления с этим праздником он принимает 18 ноября. У маленьких тамбовчан тоже есть возможность поздравить Дедушку Мороза и подарить ему подарок!

Для этого нужно нарисовать рисунок или сделать поделку, и принять участие в нашем творческом конкурсе «С Днем рождения, Дед Мороз!», который стартует с 15 ноября и продлится до 20 декабря.

Главным спонсором нашего творческого состязания является АО Банк «ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК».

Тамбовкредитпромбанк

Автор лучшей работы получит главный приз от ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» - билеты на представление в Московский цирк Никулина на Цветном Бульваре.

Тамбовский хлебокомбинат

В условиями конкурса можно ознакомиться здесь.Также главный победитель и ребята, которые займут в нашем конкурсе 2-е и 3-е место, станут обладателями подарочных сертификатов на детскую продукцию от ООО «Калита», пригласительных на новогоднее представление в Тамбовский молодежный театр и сладких призов от сети продовольственных супермаркетов «Бегемот».

ООО "Калита"

Сеть магазинов "Бегемот"

Тамбовский молодежный театр