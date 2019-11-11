В Тамбове должны собрать 614 миллионов рублей налогов

Жителям Тамбова напоминают о том, что до окончания сроков уплаты налогов осталось чуть меньше трех недель, рассчитаться с ними мы должны до 2 декабря. Как обычно, в областной и городской бюджет от горожан должны поступить транспортный, имущественный и земельный налоги. В общей сложности ИФНС по городу Тамбову насчитало налогов этих трех видов на сумму 614 миллионов рублей, что на 6 миллионов больше, чем в прошлом году.

- На сегодняшний день тамбовчане заплатили уже 231 миллион рублей, что составляет 38% от начисленных сумм налогов, - говорит заместитель начальника ИФНС России по городу Тамбову Владислав Пучков.

На сегодняшний день налоговые уведомления, в которых содержится информация об объекте или нескольких объектов налогообложения, включая его адрес, налоговую базу и ставку, по которой рассчитан налог, должны были получить все налогоплательщики областного центра. Нововведение этого года – теперь ФНС России вместе с уведомлениями больше не рассылает заполненные квитанции. В уведомлениях указаны только реквизиты для перечисления. При необходимости квитанции можно распечатать в личном кабинете налогоплательщика.

Как и прежде в отношении имущества действуют налоговые вычеты и льготы.

- Что касается законодательно предусмотренных вычетов, напомню, в отношении квартиры налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость 20 кв. м. общей площади, комнаты – на 10 кв. м., жилого дома – 50 кв. м., - продолжает Владислав Александрович. – Сейчас в налоговую инспекцию обращается очень много горожан с вопросами, предусмотрели ли им вычет. Да, в уведомлении, которые получили тамбовчане, налоговая база уже отражена с их учетом. Дополнительно обращаться за вычетом людям не нужно.

Традиционный вопрос, который также сейчас задают горожане – что делать, если налоговое уведомление до сих пор не пришло. А оно должно поступить всем, у кого есть имущество, исключение, как и прежде составляет сумма налога меньше 100 рублей, в этом случае уведомление не направляется, придет оно только по истечение трех лет. В случае, если уведомление должно прийти, но его нет, специалисты налоговой советуют не тянуть и уже сейчас озаботиться посещением инспекции, где налогоплательщикам распечатают уведомление, которое к ним по какой-то причине не попало. Для этого нужно посетить операционный зал ИФНС по городу Тамбову, который располагается на бульваре Строителей, 4. Работает он в будние дни с 9 до 18 часов, а во вторник и четверг – с 9 до 20, кроме того налоговая будет открыта в четвертую субботу текущего месяца, то есть 23 ноября. Задать вопросы налоговикам можно и по телефону «горячей линии»: 57-49-35.

Единственное, о чем напоминают инспекторы, так как уведомление составляет так называемую налоговую тайну, люди должны лично обращаться за этим документом – соседу или родственнику его не отдадут Исключения сделаны лишь для детей, на которых зарегистрировано имущество – за них налоговое уведомление могут взять родители. Все остальные при получении чужого налогового уведомления должны заручиться нотариально заверенной доверенностью.

Не изменился по сравнению с предыдущими годами перечень льготных категорий. Так, льготы по транспортному налогу имеют «чернобыльцы», ветераны боевых действий и многодетные семьи, она действует на один автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

Льготы на оплату транспортного налога имеют и пенсионеры, для которых действуют специальные пониженные ставки. Например, если пенсионер имеет в собственности легковой автомобиль с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, то за одну лошадиную силу он будет платить 5 рублей, а не 20 как все, если мощность автомобиля от 100 до 150 л.с. – плата составит 12,5 руб., за одну л.с. вместо 30 руб.

Льготы по земельному налогу получают инвалиды 1-2 группы, инвалиды детства, ветераны боевых действий и пенсионеры. Они освобождаются от уплаты налога за один земельный участок, площадь которого не превышает 6 соток. Льгота на имущество физлиц предоставляется только на один вид объекта – на одну квартиру, один жилой дом, или на один гараж. Если у налогоплательщика в собственности две квартиры, то льготу предоставят на более «дорогую» квартиру, причем автоматически.

В ИФНС по городу Тамбову напоминают, тамбовчане, которые своевременно не заплатят имущественный налог, уже с 3 декабря превратятся в должников. Это значит, с этого дня и далее, за каждый календарный день просрочки и до полного погашения долга им будет начисляться пени в размере 1/300 ключевой ставки банка России. Также ИФНС направит должнику требование об уплате налогов, обычно для его исполнения устанавливается 35-40 дней. Если и после этого долг не погашен, налоговая обращается в суд. А дальше начинается работа судебных приставов, которые могут наложить арест на имущество и счета человека, ограничить его в праве выезда за границу, если долг составляет больше 30 тысяч, или даже инициировать банкротство человека. При этом долг возрастает еще и на исполнительские сборы.

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Как заплатить налоги онлайн Чтобы оплатить налоги, тамбовчане могут использовать учетную запись на Госуслугах. Вот три способа, как сделать это за 5 минут и не выходя из дома:

Через личный кабинет налогоплательщика

В личный кабинет на сайте можно войти по учетной записи Госуслуг, выбрав пункт «Войти через госуслуги (ЕСИА)». Чтобы оплатить налог, нажмите на оранжевую кнопку «Оплатить» → «Через сайт кредитной организации» → «Госуслуги». Авторизуйтесь и оплатите налог в один клик. Только этим способом можно оплатить налоги без уведомления.

По УИН с авторизацией на Госуслугах

Укажите УИН конкретного платежа на сайте. УИН находится в таблице со штрих-кодами под данными о каждом налоге. Авторизуйтесь, чтобы не указывать данные карты. Реквизиты заполняются автоматически — останется только подтвердить платеж.

По УИН без авторизации

Если нет подтвержденной учетной записи на Госуслугах или хотите оплатить налоги за других людей, платите без авторизации на сайте Госуслугhttps://oplata.gosuslugi.ru/ . Укажите ФИО и адрес электронной почты, чтобы получить квитанцию.