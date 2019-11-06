Тамбовчане раскритиковали новый порядок оплаты в транспорте

Уже в первые дни работы, тестовая система, которую запустили с 5 октября на нескольких маршрутах городского транспорта, вызвала возмущение горожан. Это оказалось неудобно, а на то, чтобы войти в автобус, люди стали тратить очень много времени.

Напомним, поэкспериментировать с устоявшимся в Тамбове порядком входа и выхода из общественного транспорта, городским властям предложил регоператор, в ведении которого находится система электронной оплаты проезда, внедренной весной этого года. Казалось бы, больше чем за полгода работы, система должны была «обкататься», но до сих пор при оплате проезда транспортной, банковской или социальной картой у пассажиров возникают проблемы. Например, карты часто оказываются в стоп-листе, и провести по ним оплату люди не могут, а вот проверка баланса, как утверждают пассажиры, показывает, что деньги на счете все-таки были. Как правило, такие ситуации провоцируют конфликт кондукторов и таких вот «зайцев» поневоле…

Очередной скандал, который произошел в общественном транспорте Тамбова 16 октября, вызвал очень большой резонанс и заставил городские власти задуматься об изменении действующей системы. Напомним, в автобусе маршрута 18С, девочка-подросток не смогла заплатить за проезд картой, но валидатор ее не считал. Из наличных у ребенка было при себе всего 10 рублей, оставшиеся 12, по словам матери девочки, кондуктор заставляла ее просить у других пассажиров, при этом без оплаты она не выпускала ее из автобуса. После этого инцидента в МБУ «Пассажирские перевозки» провели экстренное совещание, куда пригласили всех участников конфликта. Кондуктор за свое поведение извинилась. Но на этом история не закончилась.

Вскоре после этого случая в администрации Тамбова состоялась встреча перевозчиков, представителей «Оператора транспортных систем» и чиновников, где они решали, как избежать возникновения подобных конфликтов. В итоге, по предложению оператора, в городе решили в тестовом режиме проверить нововведение: впускать пассажиров только через переднюю дверь и при этом сразу брать с них плату за проезд. Таким образом пассажиры, у которых не срабатывала карта и при этом не было наличных средств, отсеивались бы сразу и попросту не попадали бы в салон автобуса. Пассажиры, которые оплатили поездку, могли бы при выходе пользоваться любой дверью, тогда как сейчас они выходят только впереди.

- Для того, чтобы оценить, насколько такой порядок удобен в применении, муниципальное учреждение «Пассажирские перевозки» в тестовом режиме на ряде маршрутов изменило порядок посадки и оплаты проезда пассажиров в транспорте, - рассказали в администрации города Тамбова. - В течение недели новая система будет действовать на маршрутах № 1, 18, 44, 50, 55. Как обычно горожане смогут пользоваться транспортной картой (социальной - для льготных категорий населения) или банковской картой, либо оплатить проезд наличными.

И как только нововведение заработало, горожане обрушились на него с критикой, требуя вернуть все, как было раньше. Вот лишь некоторые обращения, размещенные на сайте МБУ «Пассажирские перевозки»:

- Хочу пожаловаться на новые правила посадки пассажиров! Уважаемые, это же просто кошмар! Вы представляете пассажиропоток с утра и вечером? Так вот: автобус стоит ждет пока толпа зайдет и оплатит, потом только открывает двери, чтобы выпустить пассажиров! В салоне невозможная толкучка! Автобус тратит больше времени на посадку и высадку! В итоге сильно задерживается! Я надеюсь, что наше руководство услышит пассажиров, перестанет издеваться над нами и вернет обычные правила посадки и высадки!

- Сегодня ехала на 55-м маршруте на работу! Людей выставили у передней двери в дождь оплачивать проезд как скот! Все ругаются, стучат по дверям! Что за нововведение никому не нужное! Что за опыты над людьми?

- Хочу обратиться с жалобой по поводу изменения порядка входа и оплаты проезда в общественном транспорте. Сегодня я стала свидетелем вопиющего безобразия! Находясь на остановке я наблюдала за тем, как немощный человек с костылем пытается зайти в автобус через среднюю дверь, но, согласно нововведению, больной мужчина должен был зайти в переднюю дверь и оплатить проезд. Убедительная просьба отказаться от данного изменения и вернуть прежний порядок входа, выхода и оплаты проезда в общественном транспорте!

- Кто-нибудь подумал, что на оплату требуется время (хотя бы на то, чтобы кондуктор отсчитал и выдал сдачу, не все расплачиваются картами или мелочью без сдачи)? Раньше оплата происходила во время движения автобуса и никого не задерживала. А теперь посадка и высадка пассажиров происходит медленнее, чем при существовавшей ранее системе оплаты, что задерживает движение. А каково людям в часы пик, когда бывает много желающих попасть в автобус, кто-нибудь думал? Новая система оплаты очень неудобна для пассажиров. Впрочем, об удобстве пассажиров, похоже, в данном случае заботились меньше всего…

- А вот интересно, что делать родителям с маленькими детьми, с колясками и санками? Не ездить в транспорте? Или волшебным образом протащить всё это в переднюю дверь? Ответьте пожалуйста! Кондукторы и водители и раньше относились не очень доброжелательно к таким пассажирам, видите-ли их задерживают, а теперь видимо придётся искать другой маршрут, куда можно зайти с коляской…

Жалуются тамбовчане на новую систему оплаты проезда и губернатору области Александру Никитину.

- Проводя эксперимент по оплате проезда в Тамбове при входе через переднюю дверь администрация Тамбова и МУП «Пассажирские перевозки» наступают на грабли, - считает тамбовчанин Дмитрий Пахольчак. - Оплата проезда через переднюю дверь давно была введена в Москве и от неё сейчас отказались. В Тамбове это вводится по инициативе перевозчиков и Оператора транспортных систем. А всё из-за случая с девочкой, у которой карта, на которой были деньги, оказалась в стоп-листе. Теперь посмотрим в суть вопроса. А почему карта оказывается в стоп-листе если деньги на ней есть? Это вопрос о не компетенции оператора транспортных систем и недоработки его программного обеспечения. Вот реальный пример: вечер или утро, час пик, темно, дождь, женщина с ребёнком едет в детсад, в руках сумка, пакет, зонт, который при входе надо сложить, достать карту, протиснуться через узкую переднюю дверь с ребёнком, а сзади ещё десяток пассажиров, опаздывающих на работу, посадка задерживается и еще пробки, водители нервничают потому что отстают от графика, а так и до аварии недалеко. Для пассажиров удобнее, чтобы кондукторы ходили по салону и все двери работали на вход и выход. Транспорт должен работать для удобства людей, а не владельцев компаний-перевозчиков и оператора!

Известно, что эксперимент в Тамбове продлится в течение недели. После этого, по итогам тестового периода, в администрации города Тамбова пройдет совместное с перевозчиками и «Оператором транспортных систем» совещание, во время которого примут решение о целесообразности изменения порядка посадки и оплаты через переднюю дверь на всех маршрутах города Тамбова.