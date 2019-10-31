2019-10-31T12:12:55+03:00
Общество

ООО «Снежеток» - победитель конкурса на выставке «Золотая осень - 2019»

Участие принесло предприятию победу в номинации «Выращивание плодово-ягодных культур»
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С 9 по 12 ноября в Москве проходила агропромышленная выставка «Золотая осень — 2019». В её рамках состоялся ежегодный конкурс среди сельхозпредприятий. Одним из его участников стал ООО «Снежеток» из Первомайского района. Участие в мероприятии этого года принесло в копилку достижений предприятия ещё одно первое место в «Золотой осени» в номинации «Выращивание плодово-ягодных культур».

Жюри конкурса оценивало целый ряд показателей в работе предприятий. Ими стали такие как: увеличение площадей под культурами, применение интегрированных систем защиты и интенсивных технологий. Свою роль играли и экономические показатели. По сумме набранных баллов эксперты принимали решение о присуждении призовых мест.

В копилке «Снежетока» уже есть несколько золотых медалей со Всероссийской выставки «День садовода» и «Золотой осени», в которой предприятие старается участвовать каждый год. Всего в его копилке порядка 15 высших наград.

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Само садоводческое хозяйство «Снежеток» ведет свою историю еще с дореволюционных времен. Тогда на территории современного села Малый Снежеток Первомайского района существовали, так называемые, барские сады. В 20-х годах прошлого века здесь организовали совхоз, назвав его в честь населенного пункта. Он просуществовал до нашего времени и именно на его базе образовалось современное предприятие.

Сейчас ООО «Снежеток» - одно из крупнейших садоводческих хозяйств Тамбовщины. Основанное в 2004 году, оно успешно реализует проекты по посадке интенсивных садов на слаборослых и среднерослых подвоях с высокой плотностью посадки. На сегодняшний день здесь порядка 1000 га яблоневых садов, из которых 300 га — плодоносящие, а 700 га — молодые сады. Валовый сбор плодов в этом году составил около 3 тысяч тонн.

В настоящее время ООО «Снежеток» располагает одними из лучших во всей центральной полосе России маточниками клоновых подвоев, а также плодовыми питомниками, которые отвечают всем современным требованиям.

- Проанализировав накопленный отечественный и зарубежный опыт по применению различных технологий в садоводстве, мы целенаправленно переходим на интенсивные типы садов, - рассказал директор предприятия Иван Гончаров. - Новые типы отличаются от обычных экстенсивных и полуинтенсивных малыми габаритами крон, компактностью, высокой продуктивностью, более быстрыми сроками вступления в плодоношение, высокопроизводительным съемом плодов и их хорошим качеством.

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Хорошие результаты достигаются благодаря высокой плотности посадки. В этом случае значительно снижаются затраты труда, средств на обрезку и уходовые работы. В них повышается эффективность защитных мероприятий и использования земельных ресурсов.

«Визитная карточка» предприятия — это его свежие яблоки. В с. Малый Снежеток сейчас выращиваются такие сорта как: "Жигулевское", "Антоновка обыкновенная", "Богатырь", "Лобо", "Спартан", "Линда", "Синап северный" и другие.

Предприятие продолжает активно развиваться. На данный момент оно располагает двумя фруктохранилищами, в будущем предполагается строительство ещё одного. Директор ООО «Снежеток» отмечает, что сейчас у предприятия очень хорошие перспективы.

Маргарита Кочнева

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