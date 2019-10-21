Лучшим участковым Тамбовщины стал полицейский из Кирсановского района Михаил Минаев

В Тамбовской области подвели итоги регионального этапа конкурса, который вот уже в девятый раз проводит МВД России совместно с Издательским домом «Комсомольская правда».

Как рассказали в УМВД России по Тамбовской области, во втором этапе основная борьбе развернулась между представителями Староюрьевского района, Кирсановского района и города Моршанска. Окончательную победу одержал участковый уполномоченный МОМВД России «Кирсановский» Михаил Минаев. Свои голоса за него отдали больше 11 тысяч человек.

В органах внутренних дел Михаил работает уже 18 лет – пришел сюда сразу после срочной службы в армии. Молодой человек стал участковым уполномоченным в Марьинском сельсовете Кирсановского района.

В органах внутренних дел Минаев работает с 2001 годаФото: УМВД России по Тамбовской области

С тех пор место службы «народный» участковый не менял. За это время майор полиции познакомился с каждым жителем Марьинского сельсовета, а их на его участке 1100 человек, наладил сотрудничество с местной администрацией, школой, летним оздоровительным лагерем. Михаила Минаева на вверенной ему территории все знают в лицо, у жителей есть его служебный и мобильный номер телефона, и они всегда знают, где его найти, обращаются к участковому, даже когда он дома.

- В целом, криминальная обстановка на территории моего участка находится под контролем, - говорит Михаил Минаев. – Особое внимание уделяется владельцам огнестрельного оружия, таких у нас 38 человек, под контролем находятся трое условно-осужденных граждан, один «семейно-бытовой» дебошир, один ранее осужденный и один житель, состоящий под административным надзором, а также двое несовершеннолетних подростков, ранее преступивших закон.

Все знают участкового, и участковый знает всех!Фото: УМВД России по Тамбовской области

Кстати, с начала года участковый раскрыл 5 преступлений, из которых три кражи, и 50 административных правонарушений, рассмотрел 65 жалоб и заявлений. Самый большой массив преступлений и правонарушений, совершаемых на территории административного участка, - это кражи личного имущества и злоупотребление спиртными напитками. Большую профилактическую работу полицейский проводит в филиале Уваровщинской средней общеобразовательной школы в селе Чутановка. Вместе с руководителем филиала Надеждой Глушковой они планируют воспитательную, патриотическую и спортивную работу среди учащихся образовательного заведения, вместе создали школьный музей, который постоянно пополняется новыми экспонатами, найденными на территории Кирсановского района. В случае пропуска школьных занятий или неуспеваемости конкретного ребенка директор школы вместе с классным руководителем и полицейским посещают родителей, проводят беседу и дают советы, как исправить сложившееся положение.

Супруга Оксана Минаева уже привыкла к тому, что муж может допоздна задержаться на службе, вместе с коллегами проводить ту или иную операцию или мероприятие, знакомиться с новыми жильцами на участке или посещать по месту жительства правонарушителей. Вместе с тремя детьми они всегда переживают за отца семейства и ждут его домой после тяжелого рабочего дня. По совету отца сын уже несколько лет занимается боксом и начинает интересоваться службой в органах внутренних дел.

Теперь полицейский будет представлять Тамбовскую область на третьем заключительном этапе конкурса МВД России «Народный участковый». Отдать свои голоса за него можно будет на Интернет-сайте газеты «Комсомольская правда» в специальной рубрике www.kp.ru с 1 по 10 ноября. Победитель конкурса будет приглашен на встречу с Министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым и ему будет вручен главный приз – автомобиль.

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