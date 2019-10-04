Сгоревший в Тамбове дом-памятник будут восстанавливать

Сгоревший в Тамбове дом-памятник, несмотря на серьезные повреждения, полученные во время пожара, будут реконструировать.

Напомним, ЧП на объекте культурного наследия произошло вечером 3 октября - загорелся деревянный дом, расположенный на перекрестке улиц Базарной и Куйбышева. Здание, из которого давно расселили жителей, является памятником истории и культуры регионального значения и находится на балансе муниципалитета. Состояние его, как и многих других объектов культурного наследие в Тамбове, оставляет желать лучшего...

В этом году собственнику памятника, которым является муниципалитет, Госорган по охране объектов культурного наследия выдал предписание о его консервации. В дальнейшем должна была вестись речь о проведении еще и восстановительных работ. Предписание мэрия выполнила: в августе этого года "муниципальное учреждение "Долговой центр" объявило закупку на выполнение работ по "ограничению доступа в дом 136 по улице Базарной в городе Тамбове" и установку временного ограждения. На работы потратили порядка 70 тысяч рублей. В итоге у исторического здания возвели забор и заколотили окна. Но пожар, который вспыхнул в здании, свел все эти старания на нет…

Несмотря на быструю реакцию со стороны пожарных, исторический дом получил в огне очень серьезные повреждения, он выгорел практически по всей площади. В управлении по государственной охране культурного наследия в произошедшем заподозрили поджог.

- Вечером я лично обратилась в городской отдел полиции с заявлением о возможном поджоге объекта культурного наследия, - рассказала и.о. начальника регионального управления Госохраны Наталия Юрина. – Сейчас ведется совместная с правоохранительными органами работа, мы планируем привлечь для контроля за ходом разбирательства прокуратуру.

В Госохране уверены, что здание подожглиФото: Михаил Карасев

Как выяснилось, расселенный дом вовсе не пустовал: объект культурного наследия, судя по всему, выбрали своим местом обитания бомжи.

Никаких работающих коммуникаций в этом здании нет, но для маргиналов отсутствие света и воды оказалось неважным. Внутри здания, и после проведенной консервации обнаружилась вполне обитаемая лежанка, элементарные предметы быта, а уже после пожара, бывшие обитатели памятника, лишившиеся своего «домика», сиротливо отдыхали на диване во дворе дома по ул. Базарной.

Здание стало местом прибежища бомжейФото: Михаил Карасев

Кто-то остался без домика и грустит...Фото: Михаил Карасев

Кстати, с внутренней стороны здания о недавно проведенной консервации ничего не напоминало – двери и окна здесь оказались нараспашку…

Кто и что здесь консервировал, непонятноФото: Михаил Карасев

По иронии судьбы, в день пожара на историческом объекте, вопросы состояния городских памятников обсуждали на заседании, которое прошло в управлении Госохраны. Приглашенным на него представителям мэрии в очередной раз напомнили о необходимости соблюдать законы об охране объектов культурного наследия. Среди зданий, на неудовлетворительное состояние которых указали городской администрации был и дом по ул. Базарной, 136. По итогам встречи муниципалитету поручили ускорить сроки решения вопросов по расселению, продаже и бесплатной передаче памятников в аренду заинтересованным в этом людям…

С дальнейшей судьбой сильно пострадавшего, но не потерянного памятника, сейчас определяют в региональном управлении Госохраны.

- Однозначно ни о каком сносе объекта культурного наследия речи не идет, - заверила Наталия Юрина. – Здание обследуют, составят акт его технического состояния, с тем, чтобы в дальнейшем провести работы по его реставрации.

Реконструкцией памятника должен заняться собственник, то есть муниципалитет. Кстати, по предварительным оценкам на эти работы может потребоваться порядка 10 миллионов рублей. Вопрос заключается еще и в том, что детального и подробного исследование именно этого дома скорее всего никто никогда не проводил и как его воссоздавать, непонятно.

- Для того, чтобы восстановить объект культурного наследия в его первозданном виде, должны быть известны параметры всех его элементов, - говорит архитектор Сергей Сарычев. – Насколько я знаю, здание на улице Базарной, 136 периодически становился объектом исследований для студентов-архитекторов технического университета, но ручаться за точность их замеров, наверное, нельзя.

К сожалению, имя архитектора, который спроектировал дом на ул. Базарной, осталось неизвестным. Строительство дома на перекрестке улиц Базарной и Куйбышева относят к концу 19 – началу 20 веков. В перечень объектов культурного наследия он внесен постановлением администрации области в августе 1993 года. По мнению Сергея Сарычева здание является уникальным для нашего города образцом деревянного классицизма, аналогов ему в областном центре нет. Специалисты считают его пропорции очень гармоничными, а работу архитектора, который над ним трудился - высокопрофессиональной. Вообще дома в таком стиле в Тамбове присутствуют. К классицизму относят здание, которое сейчас занимает управление лесами на улице Кронштадтской, усадьбу Лукьяненко на улице Гоголя, где разместился музей медицины. Но все они, в отличие от сгоревшего особняка, выполнены из «камня»…

- Восстанавливать дом на улице Базарной, конечно, нужно, - считает Сергей Сарычев. – Но, к сожалению, необходимо признать, что, как исторический объект он для нас утерян, все, что будет сделано, будет сделано «по мотивам»…Но в любом случае, пусть лучше квартал украшает деревянное здание, чем очередной сетевой магазин или многоэтажка!