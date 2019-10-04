Аграрно-технологический техникум: готовим нужных и грамотных специалистов

ТОГБПОУ Аграрно-технологический техникум - одно из учебных учреждений, где готовят высокопрофессиональных специалистов для отрасли сельского хозяйства – ключевого направления в Тамбовской области. Сейчас в регионе работают садоводческие, животноводческие, растениеводческие предприятия, каждое из которых очень нуждается в профессиональных кадрах. Удовлетворить эти потребности – задача педагогического коллектива Аграрно-технологического техникума.

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- Наше учебное учреждение на сегодняшний день – это большой современный комплекс, где проводится обучение специалистов по самым востребованным специальностям, - рассказывает директор ТОГБПОУ Аграрно-технологический техникум Галина Мовчко. – Более того, мы не стоим на месте: стараемся расти и развиваться. В частности, проводим мониторинги, которые позволяют нам выяснить, в специалистах каких профессий сейчас нуждаются наши аграрные предприятия, и на основании этих исследований принимаем решение о внедрении той или иной новой специальности.

Например, третий год в техникуме занимаются подготовкой студентов, которые после выпуска смогут заниматься эксплуатацией и ремонтом сельскохозяйственной техники. В этом году, благодаря помощи предприятия «Русагро», которое предоставило оборудование для нового кабинета, на базе техникума удалось открыть еще одну новую и очень нужную специальность «Ветеринария». Уже во время приемной компании выяснилось, что связать свою судьбу с этой работой хотят очень многие: на специальность образовался достаточно большой конкурс. В результате поступили сюда очень сильные и одаренные ребята, которые, уверены педагоги техникума, станут прекрасными специалистами в своем деле. Но не только новые, но и традиционные специальности, которые реализуются в Аграрно-технологическом техникуме, пользуются большим спросом. По словам Сергиенко Светланы Владимировны, по итогам приема свободных мест в колледже как правило не остается, а группы заполняются на 100% от плана. Располагается учебное учреждение в поселке совхоза «Селезневский» в Тамбовском районе, но учиться здесь могут не только жители близлежащих населенных пунктов и областного центра, сюда приезжают ребята из разных городов и районов Тамбовской области.

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- Все наши иногородние студенты, нуждающиеся в жилье, в обязательном порядке обеспечиваются общежитием, - продолжает Светлана Сергиенко. – Оно у нас очень современное, комфортное и здесь ребята получают все, что необходимо им для жизни.

Но не только высокий уровень образования и комфорт студентов заботит педагогов техникума. Большое внимание здесь также уделяют воспитательной работе со своими подопечными.

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- На базе техникума работает образовательный казачий центр, в структуру которого входит военно-патриотический клуб «Русский», волонтерский отряд «Патриот», - рассказывает Светлана Владимировна. – Здесь пропагандируются самые лучшие традиции казачества, патриотизм, уважение к памяти нашей страны.

Благодаря деятельности образовательного казачьего центра, студенты техникума могут найти занятие по душе. Здесь можно улучшить свои спортивные показатели, юношей готовят к службе в армии, учащиеся техникума стали постоянными участниками Всероссийской вахты памяти, участвуют в поисковой работе, в экспедициях, во время которых находят и возвращают домой останки воинов, павших во время Великой Отечественной войны.

По окончании обучения перед выпускниками открываются самые широкие возможности.

- Мы работаем по дуальной системе образования, - рассказывает заместитель директора по учебной работе ТОГБПОУ Аграрно-технологический техникум Наталия Морохова. – То есть уже во время обучения ребята проходят практику на различных предприятиях нашего региона, а после и трудоустраиваются туда. Нашим выпускникам рады в группе компаний «Русагро», в АО «Октябрьское», в крестьянско-фермерских хозяйствах и других организациях. Кроме того, наши студенты могут продолжить обучение в Мичуринском государственном аграрном университете и повысить свою квалификацию.

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Дружный и сплоченный коллектив Аграрно-технологического техникума делает все, чтобы годы учебы запомнились студентам как один из лучших периодов в их жизни.

- Мы не только вместе работаем, но и находим время на отдых, - говорит Светлана Сергиенко. – Если это Широкая масленица, то участие в этом празднике принимают и студенты, и их родители, и жители поселка, и педагоги, это помогает нам сплотиться и вместе решать общие задачи.

В преддверии Дня учителя педагогический коллектив Аграрно-технологического техникума желают своим коллегам здоровья, творческих успехов, поиска идей и их воплощения в жизнь, реализации всех задуманных, даже самых смелых планов и конечно быть позитивными и молодыми!

Татьяна Юрьева