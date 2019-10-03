Тамбовских дольщиков обещают обеспечить квартирами до конца 2020 года

30 сентября на сайте управления Госжилнадзора Тамбовской области появилась обновленная версия «дорожной карты», которая предусматривает решение проблем тамбовских дольщиков, перед которыми застройщик не выполнил своих обязательств. Предпоследняя версия этого документа была датирована 21 июня, тогда в реестре проблемных объектов фигурировали девять многоэтажек. Сейчас список пополнился еще одним многоквартирным домом – на ул. К. Маркса, 3 корп. 3. То есть в общей сложности в регионе необходимо завершить строительство 10 объектов. Кстати, если раньше «дорожную карту» утверждал заместитель главы администрации Тамбовской области, курирующий в том числе сферу строительства, Арсен Габуев. То на этот раз план-график «подмахнул» непосредственно глава региона Александр Никитин. А уже в конце документ завизировали вице-губернатор и начальник управления Госсройнадзора области Александр Щербаков.

Что касается содержания, то по сравнению с предыдущими планами-графиками (а они обновляются ежеквартально), серьезных сдвигов со сроками решения проблем тамбовских дольщиков, в новом документе не наблюдается. Первую позицию дорожной карты занимает многострадальный дом на ул. Московская, 30а. В реестр обманутых дольщиков по этому объекту включены на сегодняшний день 99 человек. Квартиры они ждут вот уже семь лет. На достройку этого дома требуется 254 миллиона рублей. Известно, что на сегодняшний день между ООО «АИЖК строй», которое занимается проблемными объектами и стройфирмой «Западстрой» заключен договор на выполнение работ в этом доме.

- Подготовительные работы на строительной площадке этого дома завершены, - говорят в управлении Госстройнадзора Тамбовской области. - В ближайшее время будет подготовлена смета на выполнение работ по закрытию теплового контура и план-график выполнения строительно-монтажных работ на объекте в 2019 году.

Как и в предыдущей версии «дорожной карты», согласно новому документу, срок решения проблем долевиков по этому объекту – второй квартал 2020 года.

У несостоявшихся жителей поселка Строитель Тамбовского района сроки получения жилья немного сдвинулись – с третьего на четвертый квартал 2019 года. Кстати, это единственный объект, вопрос с которым могут закрыть уже в этом году, правда такие же обещания покупатели квартир в этом доме слышали и в 2018 году, но сейчас в этом вопросе появилась хоть какая-то конкретика и люди не теряют надежду, что их ожидания, которые продолжаются с 2012 года, наконец закончатся. Напомним, строительство дома №47 на улице Строительной одноименного поселка так и не началось, то есть достраивать здесь было нечего, поэтому 86 обманутым дольщикам решили предоставить квартиры в другом доме. Для того, чтобы пойти по такому пути, требовалось выработать механизм взаимодействия области и застройщика, а также «подогнать» региональное законодательство. По данным управления Госжилнадзора области, дом для дольщиков из Строителя в Тамбове на проезде Запрудный, 10 строит ООО ЖК «Видный».

- Между ним и АО «АИЖК Тамбовской области» будут заключены договоры участия в долевом строительстве на квартиры, которые требуются для передачи пострадавшим дольщикам, - говорят в региональном Госжилнадзоре. – Ввод жилого дома в эксплуатацию намечен на 1 ноября 2019 года. В свою очередь АО «АИЖК Тамбовской области» предоставит полученные квартиры ООО «АИЖК Строй» путем заключения договора цессии. Полученные ООО «АИЖК Строй» квартиры будут переданы пострадавшим гражданам в рамках государственной программы области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» по договорам цессии до 1 декабря 2019 года.

Еще один давний долгострой – к. 1 дома №61/175 по ул. Пензенской/К. Маркса, тоже решили не доделывать. 10 дольщиков этого объекта, которых признали обманутыми, также как и их коллеги по несчастью из Строителя, получат квартиры в другом доме. Им предлагают принять участие в строительстве многоэтажки, расположенной на ул. Чичерина/Северо-Западная, средства, которые они заплатили за жилье раньше, будут учтены в новом договоре. Этот дом застройщик планирует ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2021 года. Здесь же на аналогичных условиях смогут получить квартиры жители еще одного долгостроя по у. Советская, 192а.

Жители дома №46 по ул. Коммунальной, которые оставили десятки жалоб о своей проблеме на неофициальном сайте губернатора области Александра Никитина, согласно «дорожной карте» должны получить жилье в первом квартале 2020 года.

Что касается дольщиков по другим адресам: ул. Киквидзе, 77б, ул. Кавказской, 1б, ул. Базарной, 126 и ул. Коммунальной, 72а, на достройку которых требуются сотри миллионов рублей, срок решения проблемы по этим объектам намечен на четвертый квартал 2020 года.