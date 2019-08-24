В ДТП погиб заместитель главы администрации Тамбова

В субботу, 24 августа, около пяти утра возле города Скопин Рязанской области случилось ДТП, закончившееся трагедией.

- Заместитель главы администрации Тамбова Алексей Ануфриев переходил дорогу на трассе и был сбит проезжающим автомобилем. Он погиб на месте, - сообщила глава пресс-службы администрации Надежда Пилипенко. – Находился ли Алексей Николаевич в служебной командировке или был в Рязанской области по личным делам, на данный момент сказать не могу. Ему было 40 лет. Алексей Ануфриев женат, воспитывал сына.

Удалось также выяснить, что чиновник ехал из Москвы в Тамбов рейсовым автобусом, маршрут которого проходил по окраине Скопина. Ануфриев должен был прибыть в свой родной город в половине девятого утра.

Сотрудники ГИБДД Рязанской области сообщили подробности смертельного ДТП:

- На 268-м километре федеральной автомагистрали «Каспий» Алексей Ануфриев переходил проезжую часть в не предназначенном для этого месте, не имея на одежде светоотражающих элементов. Его сбил микроавтобус «Мерседес», которым рулил 50-летний москвич.

Алексей Ануфриев работал заместителем главы администрации Тамбова с 2017 года. Он курировал общие вопросы.

«Комсомольская правда в Тамбове» приносит искренние соболезнования коллегам и родственникам Алексея Николаевича.