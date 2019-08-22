Ремонт аэропорта «Тамбов» откладывается на неопределенный срок?

Аэропорт «Тамбов», который по замыслу областных чиновников должен был стать ни больше, ни меньше, международной гаванью, принимающей «Боинги» 737 — 800, Airbus 319, 320 и самолёты классом ниже, пока пребывает в своем прежнем виде и, судя по всему, работы здесь начнутся очень не скоро.

В последнее время областное учреждение стало пристальным объектом внимания Мичуринской транспортной прокуратуры и регионального УФАС и совсем не случайно. Серьезные нарушения проверяющие нашли при реализации контракта на разработку проектно-сметной документации реконструкции воздушной гавани, который ТОГБУ «Аэропорт» и АО «Малая Авиация» из Санкт-Петербурга заключили еще в августе 2017 года. По его условиям подготовить проект подрядчик должен был к 30 июня 2018 года. После этого в аэропорту могли бы начаться ремонтные работы.

- Наш аэропорт вошел в федеральную программу развития транспортной системы России, в соответствии с которой реконструкция аэропортового комплекса намечена на 2020 год, - говорил в 2017 году вице-губернатор Тамбовщины Арсен Габуев. - В соответствии с программой, в 2018 году будет осуществлено проектирование, а в 2020 в году - реконструкция. Общий объем финансирования составит 2 млрд 976,8 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2 млрд 129,6 млн рублей, регионального бюджета - 255,3 млн рублей и внебюджетных источников - 591,9 млн рублей.

Предполагалось, что после реконструкции средняя дальность полётов с нашего аэропорта составит 5,4 тысячи км. Для сравнения: сейчас она составляет 1,1 тысячи км. А статус международного привел бы к увеличению пассажиропотока с 20 тысяч до 150 тысяч человек в год. После реконструкции обещали расширить и направление полётов. К традиционным Москве, Санкт-Петербургу, Сочи и Симферополю добавились бы Екатеринбург, Тюмень, Казань, Новосибирск, Архангельск, Чита, Красноярск и другие.

Но, как выяснилось, на сегодняшний день нет даже готового проекта реконструкции, за создание которого, к слову, должны заплатить его изготовителю 59 миллионов рублей. Известно, что сроки окончания разработки проектной документации переносились трижды. Соответствующие дополнительные соглашения заключались между заказчиком и исполнителем контракта. Более того, в процессе менялось еще и задание на проектирование. Как отметили в Мичуринской транспортной прокуратуре, ряд позиций решили оптимизировать и тем самым удешевить, где-то изменения делались с учетом изменения требований законодательства к таким объектам.

Проблема заключается в том, что еще осенью 2017 года, после того, как в Тамбове заключили контракт на разработку проекта реконструкции, стало известно - аэропорт «Тамбов» может не получить федеральных средств на проведение работ. Тогда досрочно прекратила свое существование программа «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы), в рамках которой планировалась реконструкция. Не оказалось этого объекта и в числе финансируемых за счет средств федерального бюджета, который распланировали зимой 2017 года на 2018-2020 годы. При этом стоимость работ, которые необходимо было провести в аэропорт даже несколько лет назад оценивалась почти в 4 миллиарда рублей и выполнить их только силами областного бюджета невозможно.

Когда наша аэрогавань «вылетела» из федеральной программы, надежды на то, что деньги на реконструкцию все-таки появятся, в области не теряли. Поэтому аэропорт решил не расторгать контракт с разработчиком проектно-сметной документации, а попросту стал тянуть время, параллельно меняя условия техзадания. Это и вызвало нарекания транспортных прокуроров, которые по материалам проведенной проверки возбудили в отношении ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов» административное дело.

- В результате рассмотрения дела нарушение, допущенное ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов», как юридическим лицом, его директором и АО «Малая Авиация» подтвердились, - говорит заместитель начальника УФАС по Тамбовской области Наталия Колодина. – Несмотря на наличие объективных причин – отсутствие источника финансирования, закон о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд в данном случае был нарушен. По закону, контракт должны были расторгнуть и лишь потом заключать новый на других условиях.

В результате региональная антимонопольная служба оштрафовала аэропорт на 200 тысяч рублей, его директора – на 20 тысяч рублей, а АО «Новая Авиация», как субъект малого бизнеса, впервые совершающее подобное нарушение, отделалось предупреждением. Однако до сих пор судьба воздушной гавани, точнее ее запланированного ремонта, остается неизвестной.

- Мы не стали настаивать на расторжении контракта между ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов» и АО «Новая Авиация», - говорит старший помощник Мичуринского транспортного прокурора Евгений Матвеев. – Исполнитель контракта заверил, что проект реконструкции фактически готов и сейчас находится на согласовании в Госэкспертизе. Более того, на продолжении проектных работ настаивали региональные власти, которые гарантировали оплату работ, проведенных петербургской фирмой и обещали предпринять все, чтобы работы по реконструкции аэропорта получили федеральное финансирование.

Впрочем, пока неизвестно, пригодится ли области документ, за который должны заплатить 59 миллионов рублей, ведь пока проведение работ в аэропорту под большим вопросом из-за отсутствия денег.