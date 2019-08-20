Чемпионка Тамбовской области по легкой атлетике умерла от сердечного приступа

19 августа при пока непонятных обстоятельствах скончалась 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова. Как рассказала тренер девушки Елена Мельникова, все произошло, когда прославленная тамбовская легкоатлетка - многократная чемпионка области и призер ЦФО - находилась на отдыхе у бабушки в деревне Моршанского района. Летом девушка принимала активное участие в различных соревнованиях: в июне она выступала в Смоленске на чемпионате Центрального федерального округа по легкой атлетике, где завоевала «бронзу», в конце июля участвовала в чемпионате России, который проводился в Чебоксарах. После этих соревнований спортсменка решила взять "тайм-аут", но продолжала поддерживать форму.

- Утром Маргарита решила совершить обычную пробежку, без каких-либо серьезных нагрузок, - говорит Елена Владимировна. - На эту пробежку ее подвез папа, а потом девушка начала заниматься.

Спортсменка отдыхала в деревне Моршанского района у бабушки

Но спустя некоторое время местные жители прямо на улице обнаружили уже бездыханное тело Маргариты Плавуновой. Люди вызвали «скорую», однако прибывшие врачи лишь констатировали ее смерть. 20 августа стали известны предварительные результаты вскрытия. Согласно заключению патологоанатомов, причиной смерти спортсменки стала острая сердечная недостаточность. При этом и тренер и друзья Маргариты уверяют, что на здоровье она не жаловалась и ранее проблем с сердцем не имела. Более точные причины произошедшей трагедии медики обещают назвать через месяц, после того, как будут проведено более тщательное исследование внутренних органов скончавшейся девушки.

Известно, что Маргарита родом из Котовска, являлась студенткой спортфака ТГУ им. Державина, барьерным бегом увлеклась еще в школе. Она единственный ребенок в семье.

- Маргарита была очень жизнерадостным, отзывчивым, всегда готовым придти на помощь человеком, - говорит подруга спортсменки Яна Евдокимова. - У нее были серьезные отношения с молодым человеком, планы на будущее…

Сейчас друзья девушки организовали в соцсетях сбор средств на похороны Маргариты, известно, что они состоятся 21 августа, время и место прощания с девушкой пока уточняется. Соболезнования родным спортсменки выразила Федерация легкой атлетики Тамбовской области. Несмотря на то, что по имеющимся к этому моменту данным, в смерти Маргариты Плавуновой не усматривается "криминала", учитывая резонанс, которое вызвало на Тамбовщине сообщение о ее внезапной кончине, в обстоятельствах произошедшего намерены разобраться следователи регионального СКР.

- По факту обнаружения тела 25-летней девушки в Моршанском районе проводится доследственная проверка, - говорит старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна. - Обстоятельства и причины смерти спортсменки устанавливают следователи.