Тамбовский «Чернозем» может сменить «прописку»

С 9 по 11 августа в Тамбове у Татарского вала вот уже в пятый раз прогремел рок-фестиваль «Чернозем». За три дня десятки тысяч гостей фестиваля увидели как мэтров российской сцены, так и начинающих свой путь к славе исполнителей, которым предоставили для выступлений малую сцену фестиваля. Кстати, нынешняя малая сцена – это бывшая основная площадка, на которой в 2015 году прошел самый первый «Чернозем».

Прошедший фестиваль стал юбилейным и на этот праздник музыки приехали и уже знакомые тамбовчанам по прошлым «Черноземам» группы и абсолютно новые для нас исполнители. Открывала фестиваль местная группа «Температура тела», которые друг за другом меняли F.P.G, LOUNA, «Ария», Вадим Самойлов, хедлайнером первого дня стала «Алиса». Но на этом музыкальный вечер не закончился, для обитателей палаточного лагеря выступили «Лампочка» и Иван Демьян с группой «7Б».

Вадим СамойловФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Фестивальную программу второго дня открывала «Анимация» с зажигательной программой с говорящим названием «Танцевать!». После них на сцене появились группы «Северный флот», [Amatory], «Пикник». Звездой второго дня стал Гарик Сукачев, который впервые принимает участие в тамбовском фестивале. Артист потряс зрителей своей мощной энергетикой и заставил многотысячную толпу танцевать и подпевать хиты «Моя бабушка курит трубку», «Напои меня водой», «Ямщик». Зрители признались, что по-настоящему открыли для себя этого потрясающего исполнителя: яркого, искрометного и талантливого. А вечером перед обитателями палаточного лагеря выступили сразу шесть групп, в числе которых оказалась знакомая зрителям по выступлениям на большой сцене «Чернозема» «Маша и медведи».

Гарик СукачевФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

11 августа, третий фестивальный день, начался с выступления воронежской группы «Обе-Рек», после которой на сцене появился казанский коллектив «Мураками» с солисткой Дилярой Вагаповой. Кстати, на пресс-конференции Диляра поделилась своей личной радостью, она рассказала, что недавно стала мамой.

После «Мураками» на сцену вышли заводные « По***фильмы», которые в числе прочих исполнили новую песню «Все пройдет». Поклонники этой группы после их выступления образовали, наверное, самую большую очередь к шатру, где проходила автограф-сессия их кумиров. Процесс получения автографов в итоге затянулся на полтора часа.

Выступления следующего исполнителя, по шутливому признанию одного из организаторов фестиваля «Чернозем» Сергея Белозерова, ждали с некоторым опасением. Речь идет о группе «КняZz» и ее солисте Андрее Князеве. Напомним, на втором по счету фестивале, который проходил в 2016 году, после его появления на сцене началась страшная гроза и ураган. Тогда со своего места снесло не только палатки, но и сцену, на которую так и не смогла в этот вечер выйти группа «Чайф». К счастью никто из людей не пострадал. Впрочем, Андрей Князев вполне благополучно выступал на тамбовском «Черноземе» в 2016 и 2017 годах. Да и на этот раз его выступление прошло на «Ура»! После группы «КняZz» на сцену вышли музыканты латвийской рок-группы «Brainstorm». А завершился последний фестивальный день выступлением группы «Мумий Тролль», которые привезли в Тамбов свою новую программу и показали на экранах настоящее голографическое шоу.

Впрочем, далеко не все зрители оценили такое «оформление» - у некоторых из них закрались сомнения, что Илья Лагутенко – не настоящий, поэтому и скрыл свое изображение за голограммой. Но гости фестиваля, которым посчастливилось оказаться во время его выступления близко от сцены, эти опасения опровергли.

В целом зрители оценили прошедший «Чернозем» на «отлично».

- В этом году заметно увеличилась зона фудкорта, очень удобно расположили сцену, все было хорошо видно, стало больше туалетов, и у них не возникало огромных очередей, а вот браслеты на мой взгляд изменились не в лучшую сторону, пластик был удобнее, чем ленты, да и чип срабатывал не у всех с первого раза, поэтому при входе возникали заторы, - говорит житель Санкт-Петербурга Михаил Зорин, который уже в третий раз приезжает на «Чернозем». – В этом году мне удалось погулять по Тамбову, пофотографироваться, у вас очень красивый город! Надеюсь, что я еще приеду на «Чернозем», и не один раз.

А вот где будет располагаться фестивальная площадка «Чернозема-2020», пока большой вопрос. Организатор мероприятия Сергей Белозеров рассказал, что территория у Татарского вала, к сожалению, при постоянно растущих масштабах опэн-эйра становится тесной. - Сейчас фестивальная площадка занимает 35 гектаров, и мы на ней уже не умещаемся, - поясняет Сергей Белозеров. – Татарский вал – это действительно «намоленное» место, но оно нас больше не выдерживает. Кроме того, очень тяжело каждый год возводить сцену и другие объекты, а потом с огромным трудом все это разбирать. Нам хотелось бы уже чего-то стационарного. Поэтому сейчас мы занимаемся поиском площадки, площадью не меньше 50 гектаров, с возможностью дальнейшего расширения. Это, как мне видится, должно быть что-то вроде этнодеревни, туристического объекта, который также можно будет использовать для проведения других мероприятий. Надеюсь, что такое место мы обязательно найдем!